Супертелескоп "Джеймс Вебб" показав народження зірок у сусідній галактиці

Джонатан Амос

Кореспондент BBC з питань науки

1 година тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI/A.Pagan Підпис до фото, Вигаданому космічному судну, що рухається зі швидкістю світла, знадобиться 240 років, щоб подолати цю космічну зону

Новий космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" продовжує допомагати астрономам досліджувати різні об'єкти Всесвіту. Цього разу він направив свій погляд на карликову галактику, так звану Малу Магелланову Хмару, що обертається навколо Чумацького Шляху на відстані 200 тисяч світлових років від Землі, і виявив кластери утворення зірок, які раніше не помічали.

Астрономи досліджували цю область, оскільки умови та кількість металів у галактиці можна порівняти з тими, що були в багатьох галактиках мільярди років тому, в епоху Всесвіту, який називають "космічним полуднем". Тоді зіркоутворення сягнуло свого піка. Приблизно за 2-3 млрд років після Великого вибуху зірки утворювалися в галактиках найінтенсивніше. Відлуння того процесу вчені спостерігають дотепер.

Попередні космічні телескопи могли фіксувати лише найбільші об'єкти в цій зоні, але "Вебб" з його чудовою чутливістю й роздільною здатністю допомагає астрономам ідентифікувати найменші джерела.

"Вперше ми можемо побачити повну послідовність зіркоутворення в іншій галактиці", - каже доктор Олівія Джонс з Центру астрономічних технологій Великої Британії (UK ATC) в Единбурзі.

"Раніше ми могли виявляти масивніші протозірки, що приблизно в п'ять-вісім разів перевищують масу нашого Сонця. Але з "Веббом" ми отримали межі чутливості аж до 1/10 маси Сонця. Таким чином, ми можемо виявляти дуже маломасивні зірки у процесі формування. Це також дозволяє нам подивитись, як вони впливають на довкілля. І як видно на зображенні, це дуже динамічне середовище".

Спостерігаючи протозірки в процесі формування дослідники можуть дізнатись, чим відрізняється процес зіркоутворення в Малій Магеллановій Хмарі від того, який можна спостерігати в нашій галактиці. Коли зірки формуються, вони збирають газ і пил, які на знімках "Джеймса Вебба" мають стрічкоподібну структуру. Газ і пил є матеріалом, що живить центральну протозірку. Астрономи виявили газ навколо протозірки у скупченні NGC 346, але спостереження космічної обсерваторії у ближньому інфрачервоному діапазоні дозволили вперше встановити наявність космічного пилу у цій зоні.

"Ми бачимо будівельні блоки не лише зірок, а й, можливо, планет. Оскільки Мала Магелланова Хмара має схоже середовище, яке було в галактиках під час космічного півдня, можливо, кам'янисті планети могли формуватися у Всесвіті раніше, ніж передбачалося раніше", — вважає один з авторів дослідження Гвідо де Марчі.