З чим Путін піде на вибори 2024 року?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Передвиборча кампанія в анексованому Росією Криму під час попередніх президентських виборів

У Кремлі вже розпочали підготовку до президентських виборів, виходячи з того, що участь в них візьме Володимир Путін, пише російська газета "Комерсант" з посиланням на кілька джерел в адміністрації президента.

У передвиборчій кампанії планують врахувати учасників війни в Україні, а також "електорат" окупованих Росією українських територій.

За словами джерел видання, представники адміністрації нещодавно проводили відповідні консультації з експертною спільнотою.

Найближчі президентські вибори РФ мають відбутися 17 березня 2024 року, а виборча кампанія стартує після їхнього офіційного призначення Радою Федерації у грудні 2023, пише видання. Попередні вибори 2018-го були призначені 17 грудня 2017 року, а Путін анонсував свою участь у них 6 грудня.

Президентським виборам передуватимуть регіональні вибори в єдиний день голосування у вересні.

Джерела видання кажуть, що виборчі кампанії в регіонах "проходитимуть в умовах спеціальної воєнної операції, санкцій, ескалації у міжнародних відносинах".

Цей же порядок денний збережеться і для президентських виборів, вважає один із співрозмовників газети.

Як пише "Комерсант", "чітких контурів ідеологічної складової" у майбутньої передвиборчої кампанії Путіна ще немає, "хоча передбачається, що вона ґрунтуватиметься на темі єдності".

Новим елементом майбутніх виборів стане прошарок людей, безпосередньо пов'язаних з війною в Україні, - це солдати, які брали участь у "спеціальній воєнній операції", а також їхні сім'ї, звертають увагу джерела "Комерсанта".

Як зазначає один із співрозмовників російського видання, особливе значення у майбутніх виборах буде відведене окупованим Росією територіям України.

"Цього року вперше доведеться працювати з електоратом нових чотирьох регіонів, який візьме участь у президентських виборах", - цитує його слова "Комерсант".

У 2024 році мають відбутися вибори у кількох країнах світу, які безпосередньо позначаться на подіях в Україні.

На думку політичних експертів, президентські вибори в Росії, США та Тайвані матимуть вирішальне значення для результатів війни в Україні та вигляду майбутнього міжнародного порядку.