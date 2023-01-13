Ліза Марі Преслі померла у віці 54 років. Що відомо про єдину дочку короля рок-н-ролла

54 хвилин(и) тому

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Ліза Марі Преслі, єдина дитина легенди рок-н-ролу Елвіса, померла у віці 54 років, повідомила її мати.

"З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі покинула нас", - сказала Прісцилла Преслі.

Лізу Марі, яка як і її батько була співачкою, терміново доставили до лікарні у четвер. Американські ЗМІ повідомляють, що у неї зупинилося серце.

"Вона була найпристраснішою, сильною та люблячою жінкою, яку я знала", - зазначила Прісцилла в заяві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ліза Марі Преслі на прем'єрі фільму "Божевільний Макс: Дорога гніву" у 2015 році, в якому знялася її дочка Райлі Кіо

Її мати не повідомила подробиць про можливу причину смерті.

Видання TMZ повідомило, що зірку виявили непритомною у її спальні в четвер вранці. Приблизно в той самий час прибув її колишній чоловік Денні Кіо, який живе у цьому ж помешканні. Він намагався реанімувати її за допомогою непрямого масажу серця.

Невдовзі після того, як стало відомо про смерть Лізи Марі, з усієї Америки почали надходити повідомлення з вшануванням її пам'яті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Елвіс і Прісцилла Преслі з Лізою Марі, якій всього чотири дні, у 1968 році

Одне з повідомлень надійшло від подружжя Генксів. Том Генкс зіграв менеджера Елвіса Преслі, полковника Тома Паркера у байопіку База Лурмана "Елвіс", який вийшов 2022 року. Від імені пари дружина Генкса Ріта Вілсон написала в інстаграмі, що їхні серця "розбиті".

"Ми з Томом провели деякий час із сім'єю під час рекламного туру фільму про Елвіса. Ліза Марі була такою чесною та відвертою, вразливою в очікуванні виходу фільму", - написала Вілсон.

"Вона так красномовно розповідала про свого батька, про те, що для неї означав фільм, це було дійсно вшануванням пам'яті її тата".

Востаннє Лізу Марі Преслі бачили на публіці у вівторок ввечері на церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Беверлі-Хіллз.

Її бачили разом із матір'ю, Прісциллою Преслі, коли вони зі сльозами на очах дивились нагородження Остіна Батлера, який отримав премію в номінації найкращий актор за роль Елвіса у фільмі Лурмана.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фільм База Лурмана "Елвіс", вочевидь, претендуватиме на цьогорічного "Оскара"

Під час емоційної промови актор подякував родині Преслі за допомогу під час зйомок.

"Дякую вам, що відкрили мені свої серця, свої спогади, свій дім, - сказав Батлер. - Ліза Марі, Прісцилла, я люблю вас назавжди".

За кілька днів до смерті Ліза Марі відвідала Грейсленд, особняк її батька в Мемфісі у штаті Теннессі, щоб відсвяткувати 8 січня його 88-й день народження.

Після звістки про смерть Лізи Марі біля воріт Грейсленда поклали квіти та запалили свічки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Елвіс з Прісциллою і Лізою Марі на Гаваях у 1968 році

Ліза Марі Преслі народилася 1968 року в Мемфісі і стала єдиною спадкоємицею свого батька у віці дев'яти років, коли Елвіс раптово помер.

У 2003 році вона випустила перший сольний альбом To Whom It May Concern, який розійшовся тиражем кілька сотень тисяч екземплярів і який непогано зустріли критики. 2005 року вийшов її другий альбом Now What, а 2012-го - третій і останній Storm and Grace.

Ліза Марі Преслі була одружена чотири рази.

У 1994 році вона вийшла заміж за співака Майкла Джексона, це сталося лише через 20 днів після розлучення з її першим чоловіком - співаком Денні Кеогом. 1996-го, коли Джексон бився проти звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми, вони розлучилися.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ліза Марі була одружена з Майклом Джексоном у 1990-х роках

2002 року вона вийшла заміж за актора Ніколаса Кейджа, який був великим шанувальником її батька. Але Кейдж подав на розлучення лише через чотири місяці після весілля.

Четвертий шлюб Лізи Марі Преслі - з її гітаристом та музичним продюсером Майклом Локвудом - закінчився розлученням у 2021 році.

У неї було троє дітей, один з яких (Бенджамін Кеог) наклав на себе руки у 2020 році.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сім'я Преслі: Райлі Кіо, Прісцилла Преслі, Ліза Марі Преслі та Бенджамін Кіо в 2010 році

У серпні минулого року Преслі написала колонку для американського видання People про "жахливу реальність", в якій вона опинилась після смерті сина.

"Я мала справу зі смертю, горем і втратою з дев'яти років, — написала вона, маючи на увазі свій вік, коли Елвіс помер у 1977 році.

Співзасновник Beach Boys Браян Вілсон також віддав данину поваги Лізі Марі, сказавши, що "важко сприймати смерть такої молодої і повної життя людини".

Американська поп-зірка Пінк назвала Преслі "єдиною в своєму роді", "розумною, чутливою і талановитою".

Джон Траволта сказав, що він "серцем" із родиною Преслі, актор написав пост за словами: "Лізо, дівчинко, мені дуже шкода. Я сумуватиму за тобою, але я знаю, що побачу тебе знову. Моя любов і серце віддані Райлі, Прісциллі, Харпер і Фінлі".