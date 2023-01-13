Зеленський забрав українські паспорти у Медведчука та єпископів УПЦ МП. Так можна було?

Святослав Хоменко

ВВС, Львів

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Володимир Зеленський позбавив громадянства України чотирьох проросійських політиків, найвідоміший з яких - кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Це не перший подібний указ Зеленського: минулого тижня він відібрав паспорти із тризубом у тринадцяти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Наскільки така практика є законною і які цілі може переслідувати цими кроками Зеленський?

Був паспорт - і немає паспорта

10 січня стало відомо, що президент України своїм указом відібрав українське громадянство у чотирьох депутатів Верховної Ради. Усіх їх зараховували до проросійського табору української політики, вони фактично зникли з політичного життя країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вже 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення цих депутатів повноважень. На момент публікації жоден із цих політиків не прокоментував ані рішення президента про позбавлення їх громадянства, ані рішення Ради про позбавлення їх мандатів.

Найзначнішою фігурою цієї четвірки був Віктор Медведчук. Співзасновник забороненої зараз в Україні проросійської партії ОПЗЖ, старожил української політики, кум Володимира Путіна, якого затримали у квітні під час спроби втекти з країни. У вересні його передали до Росії в рамках обміну. Відтоді достовірних даних про нього у відкритому доступі не було, але багатьох українців бентежив сам факт того, що навіть за цих умов Медведчук формально зберігав мандат депутата Верховної Ради.

Інший депутат із цієї четвірки, випускник академії ФСБ Андрій Деркач, згідно з даними Служби безпеки України, займався створенням мережі охоронних фірм, які мали сприяти російським військовим, якби ті швидко окупували територію країни.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними", - заявив Володимир Зеленський, коментуючи позбавлення їх громадянства.

Це визнання було показовим: раніше українська влада утримувалася від коментарів про рішення президента щодо надання чи позбавлення громадянства, пояснюючи це таємністю персональних даних фігурантів таких указів.

Наприклад, влада так і не прокоментувала гучну новину тижневої давності: тоді низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах повідомила про позбавлення паспортів 13 служителів УПЦ МП. Ця інформація з'явилася на тлі безперервних обшуків у єпархіях та монастирях цієї церкви та жорсткої риторики влади щодо "колаборантів у рясах".

Автор фото, Security Service of Ukraine Підпис до фото, Служба безпеки України заявила, що виявила документи, які "підтверджують російське громадянство" митрополита Чернівецького УПЦ МП Мелетія. В УПЦ МП відкидають це звинувачення

Так само без коментарів залишалися повідомлення ЗМІ про те, що Зеленський забрав паспорти у кількох впливових політиків та бізнесменів - зокрема, олігарха Ігоря Коломойського, дніпропетровського бізнесмена Геннадія Корбана та одного з лідерів партії ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Пізніше ці історії підтверджувалися хіба що опосередковано. Геннадія Корбана, який на момент видання указу був за кордоном, не пустили до України. А Вадима Рабиновича позбавили мандата депутата Верховної Ради - саме із посиланням на закритий указ президента про позбавлення його громадянства.

Практика насильницького позбавлення громадян України їхніх паспортів - не винахід Зеленського. Важко не згадати, як попередній президент України Петро Порошенко спочатку з помпою надав, а потім зі скандалом відібрав українське громадянство у колишнього грузинського лідера Михеїла Саакашвілі.

При цьому і раніше Порошенко, і зараз Зеленський запевняють: усі рішення щодо позбавлення громадянства, які вони ухвалювали, були абсолютно законними.

Що говорить закон

Абсолютна більшість українських юристів погоджуються: положення законодавства щодо громадянства є суперечливими і вже давно застаріли.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вересні цього року Віктора Медведчука видали до Росії в рамках обміну полоненими. Раніше він заперечував наявність у себе громадянства РФ, але зараз Кремль не коментує це питання

Різночитання розпочинаються вже з базових понять. Слово "єдиний" українською має два значення - "об'єднаний, загальний" та "лише один". Тому формулювання конституції про те, що "В Україні існує "єдине" громадянство", одні трактують як те, що мати другий паспорт громадянину України заборонено, інші - як те, що окремі українські області не можуть запроваджувати власні громадянства. Втім, та сама конституція цілком однозначно прописує, що підстави набуття та втрати громадянства України визначаються законом.

Закон цей, ухвалений далекого 2001 року, визначає три випадки, на підставі яких президент може ухвалити рішення про позбавлення громадянина України його паспорта з тризубом:

добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави (окремо уточнюється, що добровільним вважається таке набуття, для якого людина мала особисто звертатися до іншої держави з проханням чи клопотанням);

добровільний вступ на службу до армії іншої держави;

набуття людиною громадянства України на підставі недостовірних відомостей про себе чи фальшивих документів.

Важливе доповнення: закон прямо забороняє відбирати громадянство у людини з перших двох із цих причин, якщо український паспорт - єдиний, який має ця людина.

А ще - при вступі в українське громадянство громадянин іншої країни має відмовитись від свого попереднього паспорта.

Два паспорти

З цих положень законодавства стає зрозумілою логіка частини президентських указів про позбавлення громадянства.

Так, Порошенко відібрав громадянство у Саакашвілі, бо колишній президент Грузії нібито не вказав у документах на отримання українського паспорта, що перебуває під слідством на своїй батьківщині. Вказав недостовірні відомості? Відбираємо паспорт.

Саакашвілі звернувся до суду і намагався довести, що насправді не зобов'язаний був вказувати дані про фальсифіковане, як він вважав, переслідування. Але доки тягнувся суд, Порошенко програв вибори, новий президент Зеленський одним із перших рішень повернув Саакашвілі український паспорт, а той відкликав позов із суду. Наразі він перебуває у грузинській в'язниці як повноправний громадянин України.

Підпис до фото, Колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі спочатку дали український паспорт, потім його відібрали, а потім знову дали

Або питання того ж Вадима Рабиновича. У мережі вже кілька років гуляли документи, які свідчать про те, що у 1994 році, тобто повнолітнім громадянином України, він отримав ізраїльський паспорт. Рабинович не підтверджував і не спростовував це, але якщо це так, згідно з буквою закону, це "залізна" підстава для позбавлення його українського громадянства.

Але ця проблема має й інший аспект. Якщо застосовувати цю ж букву закону щодо всіх без винятку громадян України, які на якомусь етапі свого життя отримали другий паспорт, то Україна може недорахуватися сотень тисяч, а то й мільйонів своїх громадян.

2001 року, коли писався чинний закон про громадянство, трудова міграція українців на захід була скоріше дивиною: щоб потрапити до ЄС, потрібні були шенгенські візи, питання подвійного громадянства було актуальним хіба що для представників діаспори.

Сьогодні - навіть якщо ми говоримо про ситуацію до початку повномасштабної агресії - світ змінився. Навіть якщо винести за дужки питання Росії, готової "захищати" своїх громадян, де б вони не перебували, незалежно від того, чи потребують вони захисту, сотні тисяч українців працюють у країнах західної Європи та Америки, багато з них просто для зручності свого перебування там оформили місцеві паспорти. Позбавити їх усіх громадянства України одним махом, згідно із законом, можна, але чи буде краще державі від того, що вона сама розірве зв'язок між собою та тисячами своїх мобільних громадян, які часто мають унікальний досвід і цілком патріотичні почуття?

Розуміючи це, у грудні 2021 року Володимир Зеленський вніс до Ради пакет законопроєктів, ухвалення якого легалізувало б в Україні подвійне громадянство, але зобов'язало б власників двох паспортів декларувати свої відносини з іншою державою. Подвійне громадянство з Росією та "країнами міграційного ризику" (в основному екваторіальної Африки) Зеленський пропонував заборонити. Крім того, президент виступав за заборону власникам двох паспортів перебувати на держслужбі та брати участь у виборах.

Підпис до фото, За словами Володимира Зеленського, "максимальна більшість" людей, у яких він відібрав громадянство, мали два паспорти

Шанси цього проєкту на ухвалення експерти оцінювали цілком високо, проте на кордонах України вже стояли десятки тисяч російських солдатів. Після 24 лютого будь-які реформи законодавства про громадянство довелося відкласти на спокійніший час.

Тобто зараз президент Зеленський має можливість діяти в рамках старого, недосконалого чинного закону, який, проте, надає йому величезних повноважень у цій сфері.

"Подробиці від СБУ"

Ось він і діє. Позбавлення громадянства чотирьох депутатів та 13 служителів УПЦ - лише частина подібних указів, уточнив цього тижня Зеленський. "Це не останні такі рішення. Служби працюють", - додав він.

Указ про священнослужителів залишається закритим навіть для самих його фігурантів і, як розповів ВВС голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент (Вечеря), "якщо це правда, то досить складно зіставити такі державні рішення з конституцією України".

Проте обізнане джерело ВВС в українській владі підтвердило наявність такого указу. Лояльні УПЦ ЗМІ припускають, що наступним кроком влади може стати примусова депортація цих священнослужителів з території країни, проте ВВС не вдалося знайти підтвердження таких планів.

Відкритим для широкого загалу залишається питання щодо підстав для указів про позбавлення громадянства депутатів та священнослужителів: офіційно повідомляли лише про те, що це рішення було прийняте на підставі матеріалів Державної міграційної служби та Служби безпеки України. ВВС запитала про це самого Зеленського під час його візиту до Львова цього тижня.

"На жаль, я не можу розповісти всі подробиці, як забезпечує безпеку нашої держави СБУ, - сказав він. - Частина цих людей позбавлена громадянства дійсно через те, що у них є громадянства інших держав. Я сказав би, максимальна кількість цих людей. А все інше - це подробиці від СБУ".

Але в такому разі за що відібрали паспорт у Віктора Медведчука, який принаймні до початку великої війни не раз заявляв, що має єдине громадянство - українське?

Володимир Зеленський відмовився уточнити, чи має дані про те, що Медведчук є громадянином Росії.

Цього тижня від відповіді на це запитання утримався і речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Служба безпеки України не відповіла на прохання ВВС про коментар.

"Нехай вони у відповідній державі й живуть"

Якщо припустити, що президент України надалі використовуватиме своє право позбавляти українських громадян, які у свідомому віці отримали паспорт іншої держави, їхнього громадянства, то що це може означати для тисяч українців, які мають два паспорти, сьогодні?

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Або, уточнює у розмові з ВВ митрополит Климент з УПЦ, у відкритому доступі можна знайти свідчення про те, як єпископи автокефальної Православної церкви України отримували російські паспорти та співпрацювали з владою самопроголошених "республік" Донбасу, - але жодні санкції до них не застосовували.

Митрополит Климент має на увазі дані про отримання російського паспорта митрополитом Сімферопольським ПЦУ Климентом (Кущем) - сам ієрарх каже, що отримання громадянства РФ у 2014 році було необхідною умовою для того, щоб служити в Криму, - а також розписку про співпрацю з владою митрополита Тернопільського ПЦУ Тихона (Петранюка) - у ПЦУ називають цей документ фейком.

Відповідаючи на запитання ВВС, Володимир Зеленський сказав, що проблеми з громадянством не стосуватимуться "патріотичних громадян нашої держави".

"Наше завдання - щоб усі люди, які мають сьогодні по два, по три громадянства, включно з громадянство Російської Федерації, та мають політичний та духовний вплив на нашу державу, - щоб усі ці люди обов'язково мали одне громадянство, Російської Федерації", - сказав він.

"Думаю, нехай вони з цим громадянством у відповідній державі й живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо", - сказав Володимир Зеленський.

Матеріал підготовлений за участі Віталія Червоненка.