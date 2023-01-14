Пінгвіни "взяли в облогу" українську станцію в Антарктиді. Як це виглядає

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Антарктичний центр Підпис до фото, Пінгвіни почали селитися на скелях біля української станції

Цьогоріч українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в облозі величезної кількості пінгвінів. Раніше вони на цю частину материка заходили зрідка. Що ж змінилось?

Через стрімку "експансію" пінгвінів співробітникам станції навіть довелось звести навколо будівлі спеціальні триметрові рви, щоб птахи не пробралися до неї.

Національний антарктичний центр каже, що причина зростання популяції птахів біля станції природна.

До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися біля "Академіка Вернадського". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція. Раніше морози, зареєстровані в цій місцевості, доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де крига не застоювалася.

У зв'язку з потеплінням в районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь.

Перші їхні гнізда з'явилися 2007 року на мисі Марина-Пойнт, поблизу української станції. З 2011-го до 2022 року кількість гнізд субантарктичних пінгвінів тут зросла більш як в шість разів (220 гнізд 2011 року порівняно з 1434 гніздами в 2022 році). А 2020 рік став рекордним - майже 1800 гнізд.

Автор фото, Антарктичний центр

Торік через велику сніжність навесні (коли місця гніздування в низинах стали непридатними) пінгвіни почали селитися на підвищеннях. Так вони оселилися на колись недосяжних для них скелях в районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи - домінуючій височині острова. Так ці птахи значно розширили ареал свого проживання. Така ж ситуація повторюється і цього року.

Зі збільшенням кількості пінгвінів природа на острові Галіндез почала стрімко мінятись.

"Експансія миловидних створінь призводить до накопичення значних кількостей посліду, що вижигає різноманітну до того рослинність та призводить до її збіднення, - пояснює Антарктичний центр. - Проте, якщо знову температури будуть падати, органіка, яку пінгвіни залишили, поступово розкладеться і дасть життя новому, ще різноманітнішому угрупованню".

Велика кількість птахів біля станції приносить певні незручності полярникам.

"Звичайно, полярники люблять усіх представників антарктичної природи. Але іноді жаліються, що за такої кількості пінгвінів-сусідів маєш відчуття, наче живеш на птахофабриці - і за запахами, і за звуками".

Зміна кількості популяції субантарктичних пінгвінів наразі одна з небагатьох чітко задокументованих реакцій природи на останні зміни клімату в регіоні. Тому це питання перебуває в епіцентрі уваги українських вчених.

Автор фото, Антарктичний центр

Автор фото, Антарктичний центр

Слід зауважити, що перший малюк цих пінгвінів з'явився на острові Галіндез на початку грудня. А на кінець місяця полярники нарахували тут вже понад 250 дитинчат.

Годують їх по черзі батьки наловленим в океані крилем. Щоб попоїсти, пінгвінятка залазять дзьобиком тату чи мамі в рот, а той видає їм зі свого стравоходу порції їжі. Збоку це іноді може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малого.

Стосовно ж дорослих, то їх на острові приблизно 2,7 тисячі. Однак не всі пари відкладали яйця: молоді субантарктичні пінгвіни до утворення "родин" мають період "гри в стосунки". Вони імітують шлюбні відносини, але пташенят не заводять.

А вже перевіривши часом "стосунки" та накопичивши калорії, мають справжній шлюбний сезон, з відкладанням яєць та народженням пінгвіняток.

Надалі пінгвіни намагаються зберегти пару на все життя, хоча не завжди це в них виходить.