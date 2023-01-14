Ракетна атака на Київ: що кажуть очевидці

1 година тому

Зранку 14 січня мешканці Києва почули низку вибухів у місті і на околицях. Після цього, близько 9:40, оголосили повітряну тривогу, й влада повідомила про ракетну атаку на місто.

Вибухи чули у центрі та на лівому березі столиці. Повідомляється про атаку на об'єкт інфраструктури.

"Ракетна атака на столицю! Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - заявила міська військова адміністрація. Згодом вона повідомила, що ракета влучила в "об'єкт інфраструктури". На місці вже працюють всі необхідні служби.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи на лівому березі.

"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.

Алла, мешканка Києва, що проживає на межі Дарницького і Дніпровського району, повідомила, що вибух був приблизно о пів на 10. Він був такої сили, що задрожали вікна.

"Це було дуже потужно. Вибух лунав десь зі сторони центру міста", - сказала вона.

Марія, що живе біля Дарницької (Ленінградської) площі, теж чула вибухи і повідомила, що перед тим в будинку зникло водопостачання.

За даними міської влади, уламки збитої ракети у Дарницькому районі впали на автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

Кореспонденти ВВС News Україна також заявляють про декілька звуків вибухів на правому березі столиці.

Автор фото, КМВА Підпис до фото, Через падіння уламків було пошкоджено автомобіль в Дарницькому районі

Зокрема, їх було чутно в Солом'янському районі, біля Залізничного вокзалу.

Як зазначають кореспонденти ВВС News Україна, вибухи пролунали ще перед оголошенням повітряної тривоги.

Можливо, Росія використала балістичні чи гіперзвукові ракети, які важко "засікти" українській протиповітряній обороні.

"Зважаючи на все, ранковий удар був завданий оперативно-тактичними балістичними ракетами типу "Іскандер" або аналогічними", - заявив радник голови МВС Антон Геращенко.

Він також зазначив, що удар ймовірно був завданий з території Білорусі, з міста Барановичі.

Кличко згодом підтвердив вибухи і на правому березі.

"У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає", - написав він близько 10:10.

В ніч з 13 на 14 січня вибухи також чули жителі київських передмість. Але місцева влада заспокоїла, що вони не були пов'язані з ракетною атакою. Це було "загоряння", зазначила обласна адміністрація.

"Київська область. Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - повідомила ОВА.

Однак, білизько 10 ранку заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що була здійснена атака на село Копилів. Це населений пункт в Бучанському районі Київської області за 25 км від столиці.

"Київська область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає! На місці працюють екстрені служби", - написав посадовець.