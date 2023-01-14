ПЦУ готує нову службу в Києво-Печерській лаврі. Вона відбудеться на Водохреща

57 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Предстоятель ПЦУ під час богослужіння в лаврі

Православна церква України оголосила, що знову проведе богослужіння на території Києво-Печерської лаври. Попередня служба на Різдво Христове викликала резонанс в суспільстві і заяви про її незаконність з боку УПЦ МП.

Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ в суботу, 14 січня, оголосила про нове богослужіння в Успенському соборі лаври. Воно заплановане на 19 січня.

"Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври".

Початок богослужіння - о 9 годині ранку.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Успенський собор в Києво-Печерській лаврі

Окремо ПЦУ наголошує, що отримала належний дозвіл від міністерства культури та інформаційної політики, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

Крім того, церква просить "з розумінням поставитися" до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом.

Історичне богослужіння

Перше в історії богослужіння Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі відбулось 7 січня. Цьому передувала низка скандалів і гнівних заяв з боку її опонента і колишнього орендаря храмів лаври - Української православної церкви (Московського патріархату).

Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Різдво проводив предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На службі, за даними ВВС News Україна, зібралися близько тисячі вірян. Храм був заповнений. Для тих, хто не вмістився всередині, на вулиці встановили екран, на якому транслювали богослужіння. Попри мороз - 8 градусів, на територію лаври прийшло багато людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перша служба ПЦУ в лаврі зібрала тисячі людей

Богослужіння відбулося за посилених заходів безпеки. Завершуючи богослужіння, Митрополит Епіфаній помолився про перемогу України і звільнення "української землі від чужоземної навали".

Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою у так званій Верхній лаврі.

Спротив УПЦ МП

Остання служба УПЦ в цих храмах відбулась 31 грудня. Ці храми належать державі і перебували у погодинній оренді в УПЦ МП.

З 2 по 4 січня в Успенському соборі та Трапезній церкві працювала спеціальна комісія, після чого міністерство культури заявило про повернення об'єктів в управління держави.

В УПЦ МП не погоджуються з цим рішенням і наполягають, що держава не мала права не продовжити оренду. Там обіцяють оскаржити рішення мінкульту в суді.

УПЦ МП з 27 травня 2022 року взяла курс на незалежність від Російської православної церкви. Проте значна частина єпископів та священників досі вважають себе приналежними до РПЦ та поминають патріарха Кирила.

Також експерти наполягають, що УПЦ досі канонічно пов'язана з Московським патріархатом.

Сама церква наполягає, що вона вже незалежна від Москви та не має з нею жодного зв'язку. УПЦ засудила підтримку РПЦ війни Росії проти України.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, З листопада СБУ регулярно проводить обшуки в храмах УПЦ МП

Наразі триває спеціальна експертиза державної служби етнополітики та свободи совісті щодо зв'язку УПЦ з РПЦ.

З середини жовтня СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що шукають там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Крім того, президент Зеленський оголосив про політику очищення українського православ'я від впливів Росії. З подачі РНБО та СБУ він запровадив санкції проти верхівки УПЦ МП, зокрема проти намісника лаври митрополита Павла і керуючого справами УПЦ митрополита Антонія.

Обшуки відбувались і на території Києво-Печерської лаври, де СБУ знайшла проросійську літературу.