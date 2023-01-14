Як у Британії реагують на рішення дати танки Україні

1 година тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Про рішення передати танки Сунак повідомив Зеленському під час телефонної розмови 14 січня

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в суботу заявив про рішення передати танки Challenger 2 для української армії. Раніше керівники низки західних країн побоювались, що це переведе війну в Україні на новий рівень ескалації.

Офіс очільника британського уряду повідомив, що в суботу Сунак зателефонував українському президенту і "лідери обміркували поточний стан війни Росії в Україні". Сунак заявив про готовність надати танки для Києва.

"Вони погодилися, що необхідно використати поточний момент із прискоренням глобальної військово-дипломатичної підтримки України. Прем'єр-міністр окреслив амбіції Сполученого Королівства щодо посилення нашої підтримки Україні, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем".

Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, зокрема пропозицію Польщі надати роту танків Leopard.

"Прем'єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати таку підтримку, яка дозволить Україні скористатися їхньою перевагою, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир", - сказано в заяві пресслужби британського прем'єра.

Зеленський публічно подякував Ріші Сунаку за це рішення.

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"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - написав він у твіттері.

Згідно з інформацією BBC, початкове зобов'язання передбачає поставку в Україну близько десятка танків Challenger 2.

Challenger 2 — основний бойовий танк британської армії. Ось короткий опис його можливостей:

Він надійшов на озброєння в 1998 році і зараз проходить модернізацію, завдяки якій він буде працювати до 2035 року.

Зараз він перебуває на озброєнні Королівських гусарських полків та Королівського танкового полку.

Найпомітніше його використання було під час війни в Іраку

Екіпаж танка складається з чотирьох осіб, 120-мм основної гармати та двох 7,62-мм кулеметів.

Його максимальна швидкість становить близько 59 км/год.

Що значить це рішення?

"Рішення може бути значущим, але лише якщо за ним підуть інші західні країни", - аналізує новину про британські танки кореспондент ВВС з питань оборони Джонатан Біл.

На його думку, самі по собі ці танки навряд чи вплинуть на війну. Україна каже, що їй потрібні ще сотні танків і бронетехніки, щоб відвоювати території, які все ще утримуються Росією.

Танки вважаються ключовими для наступальних військових операцій, якщо вони використовуються за підтримки артилерії, авіації та піхоти для захоплення території. Але без такої підтримки вони також можуть виявитися легкою мішенню.

"Challenger 2 британської армії вже більше 20 років, але він все одно буде найсучаснішим танком, який українці поставлять у бій", - зауважує Біл.

Вони забезпечать українським танкістам кращий захист і точнішу вогневу силу.

Challenger, побудований наприкінці 1990-х років, спочатку був розроблений для боротьби з російською бронетехнікою. Але його нарізний ствол означає, що він використовує боєприпаси, відмінні від країн НАТО.

Польща заявила, що готова надіслати Україні 14 своїх танків Leopard німецького виробництва, які є у великій кількості та використовуються низкою європейських армій.

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Однак уряд Німеччини ще має дати дозвіл на реекспорт в Україну. Поки що він цього не зробив, але вже відчуває тиск.

Також досі США не поставили своїх танків Abrams, які використовують ті самі боєприпаси, що й Leopard.

"Внесок Сполученого Королівства, звичайно, не змінить ситуацію. Але це перетинає важливу психологічну межу" - резюмує кореспондент.

Досі західні країни неохоче постачали Україні найсучасніші танки. Але західна підтримка повільно еволюціонувала від надання лише зброї для оборонних цілей до більш складної зброї.

Опозиційна Лейбористська партія Британії підтримала рішення уряду надати Україні танки. Але тіньовий міністр оборони Джон Хілі розкритикував уряд за те, як він ставиться до заяв про підтримку України.

Він сказав, що міністри "повинні вийти за межі окремих оголошень" і викласти план надання військової, економічної та дипломатичної підтримки цього року та на наступний рік.

"Оскільки наближається перша річниця вторгнення Росії, це допоможе українцям запевнитись, що Британія підтримуватиме їх стільки, скільки буде потрібно, і дасть Путіну сигнал, що для Росії ситуація піде гірше, а не краще".

У відповідь на повідомлення про те, що Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2, прессекретар МЗС Росії Марія Захарова сказала BBC: "Як ми вже говорили раніше, постачальники зброї є законними цілями для російських ударів".