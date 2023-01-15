Якого принца тепер люблять більше: чого досяг Гаррі публікацією мемуарів
За кілька днів книга принца Гаррі "Запасний" розійшлася тиражем понад 1,4 млн екземплярів.
Тепер ми знаємо, як принц втрачав цноту, вживав наркотики, воював в Афганістані й боровся за свою дружину Меган Маркл - буквально, у фізичному розумінні цього слова. А ще ми знаємо, що британська монархія переживе і ці нападки - рейтинг принца у Британії Гаррі знизився до рекордних показників за історію спостережень.
За першу добу продали 400 тис. копій мемуарів "Запасний", на вихідні - майже півтора мільйона.
З хорошого: у принца Гаррі виявився дуже легкий стиль, книга чудово читається. Не позбавлена суто британського почуття гумору.
Так, говорячи про сестру королеви Єлизавети принцесу Маргарет, принц Гаррі помітив, що в поганому настрої вона одним поглядом могла знищити невелику кімнатну рослину. Або ж згадує, як вже сама королева у 2002 році натхненно слухала виступ на даху Букінгемського палацу гітариста гурту Queen Браяна Мея - із затичками у вухах.
Але в іншому, якщо принц Гаррі, який залишив королівську родину разом з дружиною Меган Маркл, намагався викликати цією книгою до себе симпатії, то у нього це не вийшло.
Хоча симпатію мала викликати сама назва книги: "запасним" Гаррі назвав після його народження принц Чарльз, у тому сенсі, що він може стати королем - але тільки в тому випадку, якщо щось трапиться із принцом Вільямом (а тепер уже і з дітьми принца Вільяма). Але роль симпатичного аутсайдера принцу Гаррі не вдалася.
Що ми дізналися з книги
- Принц різко негативно ставився до нинішньої королеви-консорта Камілли. Він звинуватив її у заграванні з пресою. Гаррі навіть просив батька, теперішнього короля Чарльза III, не одружуватись з нею.
- Гаррі втратив цноту в полі за пабом - з відчуттям, що його використовують.
- Принц вживав алкоголь, курив марихуану і нюхав кокаїн.
- Гаррі зізнався, що під час служби в армії в Афганістані він вбивав талібів (і, мабуть, саме ці слова отримали найжорсткішу критику - з боку військових. Вони заявили про недоречність таких зізнань і про те, що Гаррі наражає на небезпеку як особисто себе, так і британських солдатів загалом).
- Відносини з принцом Вільямом з підліткового віку були неідеальними. А вже у дорослому віці під час сварки через Меган Маркл та її поведінку Вільям, як пише Гаррі, навіть накинувся на нього.
- Гаррі так сумував за своєю матір'ю - принцесою Діаною, що навіть зустрічався з ясновидицею, яка передала йому "послання" про те, що він живе тим життям, яке вона так і не змогла прожити.
Усі ці заяви, як і факт публікації книги, королівський двір залишив без коментарів.
"Найдовше у світі п'яне повідомлення"
"Місцями ця книга схожа на найдовше у світі п'яне повідомлення, - поділився враженнями про книгу кореспондент ВВС у королівських справах Шон Кофлан. - Мабуть, це найдивніше з того, що коли-небудь писали члени королівської родини", - додав він.
Джонні Даймонд, ще один журналіст ВВС у справах королівського двору, звертає увагу, що до 2020 року принци Вільям і Гаррі мали спільну PR-структуру, що висвітлювала їхню діяльність.
Потім брати розділили її, і відтоді Гаррі публічно атакував Вільяма значно частіше, ніж навпаки. Хоча з книги можна зробити однозначний висновок, що це Вільям стоїть за медіаатаками на Гаррі та його родину.
Головний культурний оглядач газети Guardian Шарлотта Гіггінс пише про те, що життя королівської родини - це постійний театр.
А Гаррі, один з головних героїв на цій сцені, намагається розірватися між бажанням бути одночасно принцом і звичайною людиною. Зависати біля телевізора за переглядом серіалу "Друзі" - як можуть дозволити собі багато хто, а наступного дня зустрічатись на світському рауті з виконавицею головної ролі - що вже можуть дозволити собі лише обрані.
При цьому всі автори рецензій свідчать, що головна героїня книги принца Гаррі - це його мати, принцеса Діана. Теж бунтарка проти правил двору, яка боролася за своє особисте життя і вважала його важливішим за Корону.
Але загалом реакція на книгу в медіа виявилась доволі спокійною. Шон Кофлан пише, що головний постраждалий від її появи - це Netflix. Гігант кіноринку витратив гроші на документальний фільм про Гаррі й Меган, що вийшов наприкінці 2022 року, хоча змісту в ньому не більше, ніж в інстаграм-акаунтах опальної родини. Книга ж виявилась значно цікавішою.
Рейтинги
Шалена популярність книги принца Гаррі має дві складові.
Ніхто раніше з членів королівської родини не був таким відвертим і не розповідав стільки про життя двору. Єдине, з чим можна порівняти "Запасного", - це мемуари принцеси Діани "Життя, розказане нею самою". Але це були посмертні мемуари, і на хвилі шаленої популярності загиблої принцеси її критика двору сприймалась зовсім під іншим кутом.
Друга складова: британська королівська родина у процесі великих змін. Замало часу минуло, щоб сказати, наскільки популярним буде король Чарльз, наскільки саму ідею монархії приймуть наступні покоління. Тому будь-яка подія навколо неї, тим паче така книжка - під особливою увагою.
Цифри свідчать, що монархія має надто великий запас міцності, щоб одна книга могла завдати їй серйозного удару.
За даними Yougov, однієї з найбільших британських соціологічних компаній, після виходу книги симпатії британців до принца Гаррі впали до мінімальної позначки за всю історію спостережень з 2011 року.
Наразі він викликає позитивні емоції у 26% опитаних, тоді як п'ять років тому цей рейтинг становив 80%. Негативні емоції він викликає у 64% опитаних - плюс сім відсоткових пунктів до грудня минулого року.
У грудні 2022 року принц Гаррі викликав симпатію у 49% опитаної молоді. У січні 2023-го показники зрівнялися: по 41% позитивно й негативно налаштованих до нього молодих респондентів.
Для порівняння, рейтинг симпатії до принца Вільяма після одкровень Гаррі теж упав, але з 77% до 69%.
Вранці 12 січня принц Вільям і його дружина Кейт вперше з'явилися на публіці після публікації книги, вони урочисто відкрили новий госпіталь у Ліверпулі - виглядаючи максимально впевненими у собі.