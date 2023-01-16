Чому українські військові не могли збити ракету X-22, що влучила в будинок у Дніпрі?

Павло Аксьонов

Кореспондент ВВС з питань озброєнь

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Від удару загинули щонайменше 40 людей, і є побоювання, що кількість жертв може зрости

14 січня українські військові повідомили, що Росія вдарила по багатоповерховому будинку в Дніпрі крилатою ракетою X-22, яку випустила з бомбардувальника Ту-22м3 над Курською областю неподалік кордону з Україною.

Саме така ракета, за даними командування повітряних сил, близько 15 год. 30 хв. влучила в багатоповерхівку на вулиці Набережна Перемоги. Від удару загинули щонайменше 40 людей, і є побоювання, що кількість жертв може зрости.

Автор фото, ДСНС України Підпис до фото, За останніми даними, на місці вибуху знайшли тіла 40 загиблих, повідомили у ДСНС

Влітку така ж ракета вдарила по торговельному центру в Кременчуці й вбила десятки людей.

Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у спеціальній заяві повідомив, що у ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати такий тип ракет.

Зазвичай українські ППО перехоплюють крилаті ракети "Калібр", Х-55, Х-101 чи дрони "Шахед". Це досить різні цілі, що мають спільну рису - вони повільні, небалістичні й низьколітальні. Тобто їх легко дістає протиракета, вони не падають зверху, і є чимало часу на їхнє перехоплення.

Автор фото, Антон Геращенко Підпис до фото, Кадр з відео удару по Кременчуку. Х22 за мить знищить ТРЦ

Ще одна обставина - морські крилаті ракети "Калібр" запускають здалеку. Пуск доволі легко відстежується, після чого з урахуванням невисокої швидкості польоту ракети (близько 900 км/год) у ППО вистачає часу на те, щоб більш-менш точно прорахувати траєкторію її польоту.

Пуск "Шахеда" відстежити важче, його можна запускати ближче до лінії фронту, але він і летить зовсім повільно, тому передові пости чи навіть звичайні люди зі смартфонами досить швидко їх засікають.

На відміну від них Х-22 летить на великій висоті - від 22 до 25 км. При цьому на такій висоті вона розвиває дуже високу швидкість: 3,5 - 4,6 Маха.

Це ракета повітряного базування, що означає, що її можна запускати, підлітаючи досить близько до зони дії ППО - українські зенітники просто не мають часу на те, щоб підготуватися до її перехоплення.

На кінцевому етапі польоту ракета знижується до цілі, але цей етап - лише 50-60 кілометрів.

Теоретично перехопити Х-22 міг би американський ЗРК Patriot із ракетою PAK-2, але для цієї ракети 25 кілометрів - її максимум. Більш маневрова й точна, але менш висотна ракета PAK-3 вражає цілі на висоті не більше, ніж 20 кілометрів.

Крім того, у цих ракет-перехоплювачів дальність дії обмежена десятками кілометрів. Один комплекс прикриває у випадку з PAK-2 коло радіусом у 160 км, а у випадку з PAK-3 - й поготів у 40 км.

Україні поки що пообіцяли лише дві батареї, які ще не заступили на бойове чергування.

Для інших сучасних західних ЗРК - Iris-T SLM, наприклад, Х-22 також залишається дуже важкою ціллю через швидкість і висоту. Цей комплекс працює на висотах до 20 км та відстані до 40 км. NASAMS, залежно від ракети, може працювати за цілями на відстані до 180 км, але його максимум - також 20 кілометрів.

Зрозуміло, оцінювати реальні можливості ППО на основі характеристик ЗРК складно, оскільки є багато інших обставин, що впливають на результативність їхньої роботи. Але в будь-якому разі очевидно, що всі ці системи, навіть найдальша і найбільш висотна версія Patriot, якщо судити з їхніх тактико-технічних характеристик, проти X-22 діятимуть або на межі своїх можливостей, або зовсім не зможуть "дістати" цю ракету в небі.

Американці мають стратегічну ЗРК Thaad з дальністю 200 км і стелею 150 км. США в принципі її експортують, але про постачання в Україну поки що не йшлося.

Збройні сили України також заявили, що не мають вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22.