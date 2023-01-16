"П'єш чай у вихідний і раптом на тебе падає вікно". Історії вцілілих у Дніпрі

Діана Куришко

BBC News Україна

55 хвилин(и) тому

Автор фото, CLODAGH KILCOYNE Reuters Підпис до фото, У Дніпрі третій день розбирають завали після вибуху, що забрав десятки життів

У суботу 14 січня Афанасьєва Ольга та її чоловік Воловий Олег сіли обідати на кухні у себе вдома. Стіл у їхній квартирі стояв біля вікна.

Близько 15:30 російська ракета влучила у їхній будинок на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі.

Ольгу відкинуло вибуховою хвилею і оглушило. Вона не чула криків свого чоловіка, але бачила, як він лежить поруч повністю закривавлений.

Через деякий час жінка змогла доповзти до отвору вікна і помахати рушником. З квартири її витягли рятувальники.

Автор фото, instagram.com/dorosh_sabina/ Підпис до фото, Сабіна біля мами у лікарні

"Те, що вони вижили - це диво. Наша квартира повністю зруйнована. Вони залишились без нічого. Слава Богу, що живі", - розповідає ВВС донька пари Сабіна Дорош.

Раніше вона жила з батьками у цій квартирі. Там пройшло її дитинство. На сторінці в інстаграм Сабіни багато щасливих фото з татом і мамою вдома. Селфі у дзеркалі у коридорі - усміхнена Ольга і її вагітна донька Сабіна.

Автор фото, instagram.com/dorosh_sabina/ Підпис до фото, Ще кілька місяців тому родина збиралась разом на свята у своїй квартирі. Зараз цього житла немає

"У мами травми голови. Вона ще дуже слабка, але вже прийшла до тями. Її нещодавно перевели з реанімації", - говорить Сабіна.

Її тато все ще в реанімації - у нього сильні опіки. Його змогли дістати не відразу. Він мав сильне переохолодження і втратив багато крові.

"Я була у лікарні, куди привезли маму і випадково побачила, як везуть пораненого чоловіка - це був мій тато. Я ледь його впізнала. Він був весь у крові. Ми так довго не могли його знайти, - говорить Сабіна, - Він прошептав мені - донечко, все буде добре".

Лікарі поки не дають прогнозів, коли батьків можна буде виписати. Сабіна лише нещодавно змога поговорити з мамою.

Автор фото, instagram.com/dorosh_sabina/ Підпис до фото, Квартира Ольги та Олега розташована неподалік епіцентру вибуху

"Сказали, що перша ніч у лікарні була вирішальна для тат. Він все ще у реанімації. Стан важкий, навіть втративши все, він не перестає посміхатися та вірити у світле майбутнє", - говорить Сабіна.

Автор фото, instagram.com/dorosh_sabina/ Підпис до фото, Батьки Сабіни все ще у лікарні

Ще багато людей потребують допомоги

Володимир Ващенко жив на другому поверсі у будинку 118. Під час ракетного удару хлопець пив чай.

"В це досі важко повірити. Просто живеш собі, відпочиваєш у вихідний, ставиш на стілець чашку з чаєм, і раптом тебе щось б'є в спину. Ти обертаєшся, і бачиш, що на твоєму місці вже лежить вікно", - згадує Володимир момент удару.

Автор фото, instagram.com/vashenko_vovchik/ Підпис до фото, Квартира Володимира зараз виглядає ось так

Чоловік разом з батьками та молодшим братом змогли самі вийти зі зруйнованого будинку самостійно. Його рідні отримали легкі подряпини та синці. Квартира родини розташована через чотири під'їзди від епіцентру удару.

"Ми вибігли в коридор. Було страшно. Всі кричать, нічого не видно", - каже Володимир.

Рятувальники сьогодні дозволили родині повернутися у квартиру за речами.

Автор фото, nstagram.com/vashenko_vovchik/ Підпис до фото, Володимир Ващенко залишився без житла

"Усі ці три дні я тільки і сиджу з телефоном, читаю новини. Ці списки - поранені, зниклі, загиблі - всіх цих людей я знав. Може когось не дуже близько, але все це знайомі обличчя. На це важко дивитися"

Володимир дуже вдячний за допомогу після трагедії - волонтери дають їжу, теплий одяг, взяли матрац для сусідки, розкладачку.

Чоловік розмістив номер банківської карти, збирає на допомогу. Також опублікував дані свого паспорту з пропискою, бо з'явилися багато шахраїв, які наживаються на цій трагедії.

Сім'ю Володимира зараз прихистив друг. Далі родина буде шукати квартиру в оренду.

Автор фото, instagram.com/vashenko_vovchik/ Підпис до фото, Наслідки вибуху у Дніпрі

"Я весь час думаю про постраждалих у моєму будинку людей. Хтось розгублений, когось немає у соцмережах і не можуть розмістити пост про допомогу. Ще дуже багато людей потребують підтримки", - говорить Володимир.

Всі з однієї школи

Автор фото, CLODAGH KILCOYNE Reuters

За останніми даними, від удару російської ракети по багатоповерхівці на Набережній Перемоги,118 загинули щонайменше 40 людей, зокрема троє дітей. Поранення отримали 75 мешканців.

Олександра Кузик, завуч школи №66, що за кілька сотень метрів від дому 118 публікує страшні списки. У цю школу ходили більшість дітей з цього будинку.

"Це наш мікрорайон, це наші учні, наші випускники, батьки учнів, дідусі і бабусі. Загинули учениця 9-А Марія - світла дівчинка, яка лише починала життя. Мирослава з 4-А у лікарні з тяжкими травмами. У Тимура з 3-Г загинула мама", - розповідає завуч школи.

Автор фото, CLODAGH KILCOYNE Reuters

Біля місця вибуху для обігріву постраждалих, а також для видачі одягу обладнали 16 наметів. Люди несуть постраждалим теплий одяг та публікують в соцмережах номери карток постраждалих, щоб зібрати їм гроші на допомогу.

Розбір завалів і пошуки тих, хто вижив, тривають. На місці працюють сотні людей і собаки-рятувальники, тож кількість жертв може збільшитися.