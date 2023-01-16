"П'єш чай у вихідний і раптом на тебе падає вікно". Історії вцілілих у Дніпрі
- Діана Куришко
- BBC News Україна
У суботу 14 січня Афанасьєва Ольга та її чоловік Воловий Олег сіли обідати на кухні у себе вдома. Стіл у їхній квартирі стояв біля вікна.
Близько 15:30 російська ракета влучила у їхній будинок на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі.
Ольгу відкинуло вибуховою хвилею і оглушило. Вона не чула криків свого чоловіка, але бачила, як він лежить поруч повністю закривавлений.
Через деякий час жінка змогла доповзти до отвору вікна і помахати рушником. З квартири її витягли рятувальники.
"Те, що вони вижили - це диво. Наша квартира повністю зруйнована. Вони залишились без нічого. Слава Богу, що живі", - розповідає ВВС донька пари Сабіна Дорош.
Раніше вона жила з батьками у цій квартирі. Там пройшло її дитинство. На сторінці в інстаграм Сабіни багато щасливих фото з татом і мамою вдома. Селфі у дзеркалі у коридорі - усміхнена Ольга і її вагітна донька Сабіна.
"У мами травми голови. Вона ще дуже слабка, але вже прийшла до тями. Її нещодавно перевели з реанімації", - говорить Сабіна.
Її тато все ще в реанімації - у нього сильні опіки. Його змогли дістати не відразу. Він мав сильне переохолодження і втратив багато крові.
"Я була у лікарні, куди привезли маму і випадково побачила, як везуть пораненого чоловіка - це був мій тато. Я ледь його впізнала. Він був весь у крові. Ми так довго не могли його знайти, - говорить Сабіна, - Він прошептав мені - донечко, все буде добре".
Лікарі поки не дають прогнозів, коли батьків можна буде виписати. Сабіна лише нещодавно змога поговорити з мамою.
"Сказали, що перша ніч у лікарні була вирішальна для тат. Він все ще у реанімації. Стан важкий, навіть втративши все, він не перестає посміхатися та вірити у світле майбутнє", - говорить Сабіна.
Ще багато людей потребують допомоги
Володимир Ващенко жив на другому поверсі у будинку 118. Під час ракетного удару хлопець пив чай.
"В це досі важко повірити. Просто живеш собі, відпочиваєш у вихідний, ставиш на стілець чашку з чаєм, і раптом тебе щось б'є в спину. Ти обертаєшся, і бачиш, що на твоєму місці вже лежить вікно", - згадує Володимир момент удару.
Чоловік разом з батьками та молодшим братом змогли самі вийти зі зруйнованого будинку самостійно. Його рідні отримали легкі подряпини та синці. Квартира родини розташована через чотири під'їзди від епіцентру удару.
"Ми вибігли в коридор. Було страшно. Всі кричать, нічого не видно", - каже Володимир.
Рятувальники сьогодні дозволили родині повернутися у квартиру за речами.
"Усі ці три дні я тільки і сиджу з телефоном, читаю новини. Ці списки - поранені, зниклі, загиблі - всіх цих людей я знав. Може когось не дуже близько, але все це знайомі обличчя. На це важко дивитися"
Володимир дуже вдячний за допомогу після трагедії - волонтери дають їжу, теплий одяг, взяли матрац для сусідки, розкладачку.
Чоловік розмістив номер банківської карти, збирає на допомогу. Також опублікував дані свого паспорту з пропискою, бо з'явилися багато шахраїв, які наживаються на цій трагедії.
Сім'ю Володимира зараз прихистив друг. Далі родина буде шукати квартиру в оренду.
"Я весь час думаю про постраждалих у моєму будинку людей. Хтось розгублений, когось немає у соцмережах і не можуть розмістити пост про допомогу. Ще дуже багато людей потребують підтримки", - говорить Володимир.
Всі з однієї школи
За останніми даними, від удару російської ракети по багатоповерхівці на Набережній Перемоги,118 загинули щонайменше 40 людей, зокрема троє дітей. Поранення отримали 75 мешканців.
Олександра Кузик, завуч школи №66, що за кілька сотень метрів від дому 118 публікує страшні списки. У цю школу ходили більшість дітей з цього будинку.
"Це наш мікрорайон, це наші учні, наші випускники, батьки учнів, дідусі і бабусі. Загинули учениця 9-А Марія - світла дівчинка, яка лише починала життя. Мирослава з 4-А у лікарні з тяжкими травмами. У Тимура з 3-Г загинула мама", - розповідає завуч школи.
Біля місця вибуху для обігріву постраждалих, а також для видачі одягу обладнали 16 наметів. Люди несуть постраждалим теплий одяг та публікують в соцмережах номери карток постраждалих, щоб зібрати їм гроші на допомогу.
Розбір завалів і пошуки тих, хто вижив, тривають. На місці працюють сотні людей і собаки-рятувальники, тож кількість жертв може збільшитися.