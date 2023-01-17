"Я воюю на Т-72 мого віку". Репортаж з-під Бахмута, де просять сучасні західні танки

Ендрю Гардінг

BBC News, Донбас

1 година тому

Автор фото, Joe Phua Підпис до фото, Україна давно просить сучасні танки західного виробництва

Британія та інші країни Заходу готуються надати Україні танки, щоб допомогти їй звільнити території. Наш кореспондент Ендрю Гардінг відвідав бійців передової української танкової частини біля Бахмута й Соледара, де тривають запеклі бої.

Тут кожні кілька секунд вибухи: іноді серія швидких й коротких, а іноді глибокі й довгі, що гуркотом відгукуються над засніженими пагорбами вздовж лінії фронту недалеко від Бахмута й Соледара.

Потім лунають віддалені удари, короткий мінометний обстріл розлітається по узбіччю дороги. А іноді пронизливий до кісток свистячий призвук артилерійського снаряда змушує нас пірнати в укриття на замерзлих полях.

Це щоденний, постійний "ударний хор" війни на Донбасі, де українська й російська артилерія, ракетники й танкісти обмінюються ударами у запеклій багатомісячній боротьбі.

"У нас є мета", - каже Роман, командир української танкової частини, відкриваючи важкий сталевий люк й підіймаючись на слизьку засніжену вежу темно-зеленого танка Т-72.

Автор фото, Joe Phua Підпис до фото, Екіпаж танку радянських часів Т-72

За кілька секунд у напрямку Бахмута лунає оглушливий вибух танкового снаряда. Він спалахує помаранчевим вогнем і прямує до позицій росіян на протилежному схилі пагорба.

"Т-72 — старі танки, цей — мого віку", — каже 55-річний український доброволець Богдан, поплескавши величезну присадкувату машину радянських часів, що стоїть позаду нього.

"Я водив один з таких майже 40 років тому. І не можу повірити, що роблю це знову. Але він працює. Свою роботу виконує".

"Хоча "Леопард" був би кращим", - додає Володимир, ще один член екіпажу.

Плани відправити на передову німецькі "Леопарди" й британські "Челленджери" українські бійці зустріли з очевидним хвилюванням. В останні тижні вони зазнають тяжких втрат під Бахмутом і, особливо, під час запеклих боїв за сусідній Соледар.

"Були дуже великі втрати. Це болісно й важко", - каже Данило, який відповідає за ремонт танків 24-ї механізованої бригади. Він переконаний, що нинішній глухий кут не подолати без іноземних танків.

"Ми тут застрягнемо. Нам потрібні ці [західні танки], щоб зупинити російську агресію. З піхотою, прикритою танками, ми точно переможемо", - каже він.

"Леопарди, Челленджери, Абрамси - будь-який іноземний танк згодиться! Думаю, нам потрібно не менше 300. І вони потрібні зараз!" — додає Богдан.

Українці визнають, що росіяни мають більш сучасні танки, але критикують їхню тактику.

"Російські танки трохи кращі за наші. Вони повністю модернізовані. Але росіяни беруть переважно кількістю - йдуть вперед по трупах своїх солдатів. Наші командири більше дбають про життя своїх людей. Ми намагаємось знищити [супротивника], втративши якнайменше своїх", — пояснює Богдан.

Командир роти 24-ї бригади з позивним Хан виводить нас на тилові позиції - повз свіжі окопи, де в лісистій місцевості під маскувальними сітками заховані кілька танків.

Автор фото, Joe Phua

"Т-72 виявились ефективними в умовах зими. Але вони старі й не зовсім пристосовані для сучасної війни. Сьогодні все пов'язано з безпілотниками і новітніми технологіями", - пояснює Хан. Він вважає, що його екіпажам знадобиться мало часу, щоб адаптуватись до сучасного європейського обладнання.

"Водій танка вже має інтелект вище середнього. Наші хлопці зможуть швидко вчитися й адаптуватися".

Раптом за кілька сотень метрів падає снаряд російської артилерії. За кілька секунд приземляється ще один, а потім ще один - вже зовсім близько, змусивши солдатів і журналістів пірнати в укриття.

Те, що відбувається на фронті в Україні, часом дуже нагадує окопну війну часів Першої світової.

Однак вона також виявила обмежену ефективність танків - найяскравіше це проявилось в перші тижні, коли спритна українська піхота нищила колони російської бронетехніки за допомогою протитанкових ракет Javelin, що запускаються з плеча.

"Раніше все вирішували танки, а тепер - нові реактивні системи", — каже Володимир.

Але в найближчі місяці західні танки - якщо їх розгорнути швидко й у великій кількості - все ж таки зіграють свою вирішальну роль.