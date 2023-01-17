"Я воюю на Т-72 мого віку". Репортаж з-під Бахмута, де просять сучасні західні танки
- Ендрю Гардінг
- BBC News, Донбас
Британія та інші країни Заходу готуються надати Україні танки, щоб допомогти їй звільнити території. Наш кореспондент Ендрю Гардінг відвідав бійців передової української танкової частини біля Бахмута й Соледара, де тривають запеклі бої.
Тут кожні кілька секунд вибухи: іноді серія швидких й коротких, а іноді глибокі й довгі, що гуркотом відгукуються над засніженими пагорбами вздовж лінії фронту недалеко від Бахмута й Соледара.
Потім лунають віддалені удари, короткий мінометний обстріл розлітається по узбіччю дороги. А іноді пронизливий до кісток свистячий призвук артилерійського снаряда змушує нас пірнати в укриття на замерзлих полях.
Це щоденний, постійний "ударний хор" війни на Донбасі, де українська й російська артилерія, ракетники й танкісти обмінюються ударами у запеклій багатомісячній боротьбі.
"У нас є мета", - каже Роман, командир української танкової частини, відкриваючи важкий сталевий люк й підіймаючись на слизьку засніжену вежу темно-зеленого танка Т-72.
За кілька секунд у напрямку Бахмута лунає оглушливий вибух танкового снаряда. Він спалахує помаранчевим вогнем і прямує до позицій росіян на протилежному схилі пагорба.
"Т-72 — старі танки, цей — мого віку", — каже 55-річний український доброволець Богдан, поплескавши величезну присадкувату машину радянських часів, що стоїть позаду нього.
"Я водив один з таких майже 40 років тому. І не можу повірити, що роблю це знову. Але він працює. Свою роботу виконує".
"Хоча "Леопард" був би кращим", - додає Володимир, ще один член екіпажу.
Плани відправити на передову німецькі "Леопарди" й британські "Челленджери" українські бійці зустріли з очевидним хвилюванням. В останні тижні вони зазнають тяжких втрат під Бахмутом і, особливо, під час запеклих боїв за сусідній Соледар.
"Були дуже великі втрати. Це болісно й важко", - каже Данило, який відповідає за ремонт танків 24-ї механізованої бригади. Він переконаний, що нинішній глухий кут не подолати без іноземних танків.
"Ми тут застрягнемо. Нам потрібні ці [західні танки], щоб зупинити російську агресію. З піхотою, прикритою танками, ми точно переможемо", - каже він.
"Леопарди, Челленджери, Абрамси - будь-який іноземний танк згодиться! Думаю, нам потрібно не менше 300. І вони потрібні зараз!" — додає Богдан.
Українці визнають, що росіяни мають більш сучасні танки, але критикують їхню тактику.
"Російські танки трохи кращі за наші. Вони повністю модернізовані. Але росіяни беруть переважно кількістю - йдуть вперед по трупах своїх солдатів. Наші командири більше дбають про життя своїх людей. Ми намагаємось знищити [супротивника], втративши якнайменше своїх", — пояснює Богдан.
Командир роти 24-ї бригади з позивним Хан виводить нас на тилові позиції - повз свіжі окопи, де в лісистій місцевості під маскувальними сітками заховані кілька танків.
"Т-72 виявились ефективними в умовах зими. Але вони старі й не зовсім пристосовані для сучасної війни. Сьогодні все пов'язано з безпілотниками і новітніми технологіями", - пояснює Хан. Він вважає, що його екіпажам знадобиться мало часу, щоб адаптуватись до сучасного європейського обладнання.
"Водій танка вже має інтелект вище середнього. Наші хлопці зможуть швидко вчитися й адаптуватися".
Раптом за кілька сотень метрів падає снаряд російської артилерії. За кілька секунд приземляється ще один, а потім ще один - вже зовсім близько, змусивши солдатів і журналістів пірнати в укриття.
Те, що відбувається на фронті в Україні, часом дуже нагадує окопну війну часів Першої світової.
Однак вона також виявила обмежену ефективність танків - найяскравіше це проявилось в перші тижні, коли спритна українська піхота нищила колони російської бронетехніки за допомогою протитанкових ракет Javelin, що запускаються з плеча.
"Раніше все вирішували танки, а тепер - нові реактивні системи", — каже Володимир.
Але в найближчі місяці західні танки - якщо їх розгорнути швидко й у великій кількості - все ж таки зіграють свою вирішальну роль.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!