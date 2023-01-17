Як Китай краде технології в американських компаній

Ніколас Йонг

BBC News

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Турбіни General Electric у Франції

До двох років ув'язнення засудив Федеральний суд США колишнього працівника General Electric за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю.

59-річного Чжена Сяоцина, що пропрацював десять років у компанії, визнали винним у змові з метою економічного шпигунства для отримання технології виробництва турбін.

За словами слідчих, Чжен Сяоцин таємно відправляв своєму бізнес-партнеру Чжаосі Чжану в Китаї технічні креслення, матеріали з описом деяких виробів, а також їхні характеристики. За оцінкою прокуратури США, це дозволило китайським компаніям несправедливо отримати конкурентні переваги.

Влада США стверджує, що Чжен Сяоцин і Чжаосі Чжан "отримували фінансову та іншу підтримку від китайської влади".

Це остання з серії подібних справ, порушених владою США. У листопаді громадянина Китаю Сюя Яньцзюнь, якого вважають професійним шпигуном, засудили до 20 років ув'язнення за змову з метою крадіжки комерційної таємниці у кількох американських авіаційних та аерокосмічних компаній.

Це - один з прикладів боротьби США в рамках національної безпеки, оскільки Китай прагне отримати технологічні ноу-хау для підтримки своєї економіки та зміни геополітичного порядку.

"Крадіжка комерційної таємниці приваблює тим, що дозволяє країнам відносно швидко здійснити глобальний виробничий стрибок — без витрат часу і грошей, повністю покладаючись на місцеві можливості", — розповів ВВС Нік Марро з дослідницького й аналітичного агенства Economist Intelligence Unit.

Американська влада вважає, що Китай може стояти за численними порушеннями системи безпеки урядових баз даних та атаками на приватні фірми.

У липні минулого року директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Китай прагне "викрасти" інтелектуальну власність західних компаній, щоб прискорити власний промисловий розвиток і зрештою домінувати у ключових галузях.

Тодішній офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Рей "очорнює Китай" і дотримується "менталітету часів Холодної війни".

"Китай прагне повалити наш статус"

Газові турбіни для літаків відіграють центральну роль у розвитку авіаційної промисловості Китаю.

Аерокосмічне й авіаційне обладнання входить до 10 секторів, для яких китайська влада прагне швидкого розвитку, щоб знизити залежність від іноземних технологій та зрештою перевершити їх.

Але китайське промислове шпигунство націлене й не інші сектори.

За словами Рея Ванга, засновника і генерального директора консалтингової компанії Constellation Research у Кремнієвій долині, Китай кинув оком на фармацевтичні розробки й нанотехнології в таких галузях, як медицина, текстиль та автомобілі.

Сюди також входять фармацевтика, біоінженерія - імітація біологічних процесів для розробки біосумісних протезів та зростання регенеративних тканин.

Ванг процитував колишнього керівника відділу досліджень і розробок компанії зі списку Fortune 100, який розповів йому, що "людина, якій він довіряв найбільше", опинилась у платіжній відомості Комуністичної партії Китаю.

"Він люб'язно пояснив мені, що шпигуни - всюди", - додав Ванг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китаю потрібні технологічні ноу-хау, щоб підтримувати свою економіку та кинути виклик геополітичному порядку

За словами аналітика Ніка Марро, раніше промислове шпигунство з таких країн, як Японія, Південна Корея, Тайвань і Сінгапур, викликало занепокоєння. Однак, коли місцеві фірми стають самостійними інноваційними лідерами на ринку - а отже прагнуть захистити свою інтелектуальну власність - їхні уряди починають ухвалювати відповідні закони.

"Оскільки за останнє десятиліття китайські фірми стали інноваційнішими, ми стали свідками помітного посилення захисту прав інтелектуальної власності всередині країни", - додає Марро.

"Хакерська угода"

У 2015 році США і Китай домовились про співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю. Угода стосувалась крадіжок комерційних секретів.

Але вже наступного року Агентство національної безпеки США звинуватило китайців у порушенні угоди, хоча й визнало, що кількість спроб зламу державних і корпоративних даних "різко скоротилася".

При цьому спостерігачі кажуть, що загальний вплив угоди був мінімальним. Китайське кібершпигунство в США було "повсюдним". "Це відбувається у всіх аспектах західного бізнесу", - пояснив ВВС генеральний директор консалтингової компанії Constellation Research Рей Ванг.

Однак Лім Тай Вей з Національного університету Сінгапуру зазначив, що "остаточних досліджень" масштабів цього явища не проводили.

"Дехто вважає, що в китайському кібершпигунстві проти США був короткочасний спад, але він знову відновився на колишньому рівні. Інші вважають, що він зазнав невдачі через загальне погіршення американо-китайських відносин", - пояснює експерт.

Тим часом США намагаються заблокувати прогрес Китаю у виробництві напівпровідників — стратегічної галузі промисловості, що відкриває нові перспективи в електроніці, робототехніці, створює нові бізнеси та галузі промисловості. Інновації у напівпровідниковій сфері - критичні для військово-промислового комплексу та кібербезпеки будь-якої держави.

У жовтні США новими санкціями обмежили постачання напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем десяткам китайських компаній. Експерти заявили, що це, ймовірно, наймасштабніші заходи експортного контролю за останні десять років.

Вашингтон також не дозволяє громадянам США та власникам грін-карт працювати в деяких китайських компаніях з виробництва чипів.

Однак, на думку Ніка Марро, хоча ці заходи уповільнять технологічний прогрес Китаю, вони також прискорять зусилля Китаю щодо відмови від американських та інших іноземних продуктів у своїх технологічних ланцюжках постачання.

"Китай намагався зробити це протягом багатьох років, але без особливого успіху. А нинішні кроки США прискорять цей процес", - пояснює він.

Оскільки Китай також заявляє про власну національну безпеку, боротьба за технологічну перевагу між двома найбільшими економіками світу, ймовірно, лише посилиться.

Однак Рей Ванг вважає, що США, як і раніше, мають перевагу.

"Мої друзі з кібербезпеки розповідали, що, коли вони зламують китайські сайти, єдина цінна технологія, [яку вони змогли там знайти], - це інтелектуальна власність США", - резюмує він.