Пасажир літака, що розбився в Непалі, зняв останні секунди польоту

Зоя Матін

BBC News, Делі

1 година тому

Підпис до фото, Сону Джайсвал вів пряму трансляцію з літака за кілька секунд до його падіння

За кілька годин після найбільш смертоносної за останні 30 років авіакатастрофи в Непалі в мережі з'явилося відео, на якому один з пасажирів зняв момент трагедії.

На борту турбогвинтового літака ATR 72 місцевої авіакомпанії Yeti Airlines, що здійснював внутрішній рейс зі столиці Катманду до Покхари, було 72 людини (68 пасажирів і 4 члени екіпажу). Усі вони загинули.

Пілот літака не повідомляв про жодну надзвичайну ситуацію, коли літак наближався до аеропорту, сказав речник летовища Ануп Джоші.

Він зазначив, що "в горах було ясно, а видимість була хорошою", був легкий вітер і загалом "проблем з погодою не було".

"Останні секунди"

Один з пасажирів, 35-річний чоловік на ім'я Сону Джайсвал (Sonu Jaiswal), родом з Індії, вів фейсбук-трансляцію й зафільмував момент аварії.

Відео починається з зображення пасажирів, які спокійно сидять на своїх місцях у літаку.

Чоловік зняв також себе й вид з вікна. На кадрах видно, що літак починає зниження. Усі пасажири були у гарному настрої. Раптом пролунали крики, і на відео все потемніло. Останнє, що записала камера, - вогонь, тріск й уламок металевої конструкції.

Друзі й члени сім'ї Сону Джайсвала повідомили журналістам, що бачили відео в його обліковому записі й підтвердили його справжність.

Підпис до фото, На відео видно, як літак летить низько над населеним пунктом, а потім починає різко падати

Незрозуміло, щоправда, як Джайсвал отримав доступ до інтернету для трансляції з літака.

Абхішек Пратап Шах, колишній депутат Непалу, розповів індійському каналу NDTV, що рятувальники витягли з-під уламків літака телефон, на якому було відео.

"Цей [ролик] надіслав один з моїх друзів, який отримав його від поліцейського. Це справжній запис", - заявив Шах новинному каналу.

Влада Непалу не підтвердила його заяву й не прокоментувала кадри, які могли б допомогти слідчим у їхній роботі.

Але для близьких загиблих - Джайсвала і трьох його друзів, які летіли разом з ним, - все це не має значення.

"Ми лише хочемо, щоб нам повернули тіла наших близьких", - кажуть вони.

Місцева влада Непалу заявила, що зв'язалася з чотирма сім'ями та посольством Індії в Катманду, щоб запропонувати можливу допомогу.

"Ми зробимо для них все необхідне", - сказав журналістам окружний суддя Арьяка Ахаурі.

Підпис до фото, Сім'ї жертв звернулися до індійського уряду з проханням виплатити компенсацію

Четверо чоловіків, яким було близько 30, дружили багато років і часто проводили час разом.

За словами місцевих, 13 січня вони поїхали до Непалу, щоб відвідати храм Пашупатінатх - величну святиню на околиці Катманду, що є святилищем бога Шиви.

Кажуть, що ця поїздка була ідеєю Джайсвала - батька трьох дітей. Він хотів помолитися в храмі за одного з синів.

Після відвідин храму друзі вирушили до Покхари - мальовничого туристичного містечка, розташованого біля гірського масива Аннапурна, щоб покататися на параплані. Потім вони планували повернутися до Катманду.

"Але доля приготувала для них інший сценарій", — сказав родич Джайсвала інформаційному агентству PTI.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, На місце катастрофи відправили сотні рятувальників

За наявними даними, у літаку перебували п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.

У понеділок соцмережі в Індії заполонили зображення з місця аварії та відео, зняте Джайсвалом.

Батько Джайсвала, Раджендра Прасад Джайсвал, каже, що не може дивитись ролик. "Я чув про нього лише від друзів Сону. Ця аварія зруйнувала наше життя".

Додатковий репортаж Шашіканта Тіварі в Уттар-Прадеш