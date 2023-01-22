Чому мене навчила смерть дружини від раку

Нікола Браян

BBC News

57 хвилин(и) тому

Автор фото, @geraintjohn_

Чотири місяці тому Герайнт Джон втратив дружину, 43-річну Деб убив рак.

Чоловік залишився з трьома дітьми і сам на сам зі своїм горем.

Він вирішив розповісти свою історію, щоб допомогти тим, хто переживає чи готується пережити втрату партнера.

Коли у березні 2021 року у Деб діагностували рак підшлункової залози другої стадії, життя змінилося за одну ніч, згадує 41-річний Герайнт.

"На плечі ліг величезний тягар... Я сумував за минулим й жив у передчутті горя. І це дуже страшно".

За словами чоловіка, це позбавляє людину радості й забирає життєві сили.

"Ми були нерозлучні"

Герайнт зустрів Деб на концерті 2005 року, за три місяці вона звільнилась з роботи в Ноттінгемі, щоб переїхати до нього в Кардіфф. Наступного року вони одружились.

Подружжя народило трьох дітей - зараз їм 14, 12 та 8 років. Згодом родина переїхала до Лондона.

"Ми були нерозлучні, - згадує Герайнт. - Вона була відданою мамою і джерелом натхнення для дітей".

Автор фото, @geraintjohn_ Підпис до фото, Герайнт познайомився з Деб 17 років тому

Коли у Деб виявили онкологію, вони мало знали про рак підшлункової залози, тому почувались "оптимістично".

Насправді ж рак підшлункової - одне з найагресивніших онкологічних захворювань.

Статистика тривалості життя хворих із цим діагнозом є однією з найбільш летальних.

У списку жертв підступної хвороби - світові знаменитості, володарі великих капіталів, зокрема, засновник компанії Apple Стів Джобс, королева блюзу Арета Франклін, тенор Лучано Паваротті.

Як сказати дітям

Деб перенесла серйозну операцію з видалення органів, на які могли поширитись метастази. Потім були місяці хімієтерапії, а наприкінці серпня її перевели в хоспіс, де 15 вересня вона померла.

Автор фото, @geraintjohn_ Підпис до фото, "Коли смерть забирає таку талановиту, гарну жінку, яка ще й була дивовижною мамою, - це здається несправедливим"

"Найскладніше - це сказати дітям", - ділиться болем Герайнт.

"Я мав просто посадити їх і повідомити, що мама скоро помре. Це було несамовито важко".

День смерті Деб чоловік пам'ятає погано.

Повернутись додому і побачити її речі: пальто, туфлі, окуляри - було цілковитим сюрреалізмом. Залишатись вдома вони не могли, тому втекли до бургерної, де просто сиділи в тиші.

Як можна підтримати трьох дітей, які щойно втратили маму, якщо ти сам борешся з власним горем?

"Я намагався максимально оточити їх любов'ю і теплом: не бути суворим, ні на кого не тиснути, забути про рутину ... і постійно говорити про Деб", - згадує Герайнт.

Цього Різдва сім'я не ставила ялинку, не обмінювалась подарунками, а натомість вирушила у відпустку на Антигуа.

"Це не вилікувало, але трохи підлатало рани", - каже Герайнт.

Що ж до турботи про себе, то засобом для зняття стресу виявився бокс.

За його словами, візит до психолога за рік до смерті Деб також був корисним і допоміг впоратись з очікуванням неминучого.

"Я нічого не прикрашатиму. Це дуже, дуже складний період, і реальність така, що мало що [допомагає]", - пояснює чоловік.

"Подбайте про себе, дослухайтесь до своїх бажань - якщо не хочете вставати, не вставайте, якщо діти не хочуть йти до школи, нехай не йдуть".

"Люди не завжди справляються"

Ще однією складністю може бути реакція інших людей.

"Їм просто дуже, дуже складно говорити про це. Ви порушуєте тему, а вони не знають, як реагувати, - каже Герайнт. - Деякі не можуть з цим впоратись і просто повертаються до вас спиною".

Іноді люди говорять речі, які "бентежать".

Наприклад, "вона хоча б не страждає". Або запитують: "Як справи?"

"Я часом у відповідь просто сміюся вголос. Деб померла, я один, у мене на руках троє дітей, все дуже погано. А вони запитають, як справи".

Герайнт розуміє, що людям, можливо, важко підібрати правильні слова. Тоді варто показати їм, що вам потрібно.

"Іноді я кажу, що не хочу говорити про свій біль. А іноді погоджуюсь, і ми можемо побалакати".

Автор фото, @geraintjohn_

Чоловік також радить не запитувати в людини, що пережила важку втрату, чи потрібна їй допомога.

"Просто допоможи. Якщо щось готуєш, просто пригости. Якщо хочеш взяти дітей на прогулянку, просто приходь і бери дітей", — каже він.

"Не бійся, не думай, що ти не можеш цього зробити. Якщо хочеш підтримати, просто будь поруч".

Автор фото, @geraintjohn_

Герайнт поділився своєю історією у соціальних мережах й отримав багато відгуків.

Писали люди, які втратили близьких, і ті, що хотіли висловити підтримку чи співчуття.

Власник однієї мережі ресторанів влаштував для сім'ї недільний обід, інша людина - приватну екскурсію у котячому заповіднику, компанії з доставки піци пригощали піцою, хтось запросив у свій котедж, інші запропонували пошити з одягу Деб дитячі іграшки.

"Світ насправді - чудове місце, і люди можуть бути добрими, і це те, що я зараз бачу", - каже Герайнт.

Прийняти травму

Оскільки Деб померла зовсім недавно, Герайнту і дітям потрібен час, щоб пережити події останніх років.

"Більшу частину дня я просто намагаюся зрозуміти, що сталося за останні два роки", - каже чоловік.

"Коли смерть забирає таку талановиту, гарну жінку, яка ще й була дивовижною мамою, - це здається несправедливим. Знадобиться багато часу і сил, щоб змиритись. Поки що у мене погано виходить".

Чи змінилися його погляди на життя?

"Так, відбулася величезна ментальна зміна", - ділиться досвідом Герайнт.

"Про що я шкодую? Можливо, що не насолоджувався моментом, коли Деб була здорова".

Він каже, що після смерті дружини дивиться на речі інакше, і багатьма колись важливими проблемами більше не переймається.

Автор фото, @geraintjohn_

Вдячність

Досвід втрати навчив його "насолоджуватись кожною секундою, кожним моментом так, наче він останній".

Люди цікавляться, чи не затаїв він образу на життя.

"Ні, цього немає. Навпаки - я вдячний за те, що ми мали, за наш досвід. Вдячний за те, що я зустрів і кохав її".