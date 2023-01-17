Росія добилась розгляду в ООН "утисків" УПЦ. Чому сама церква проти заступництва Москви

1 година тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій

У вівторок ввечері Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії з приводу нібито утисків Української православної церкви в Україні.

Раніше про наміри скликати Раду безпеки з цією метою заявив 13 січня постпред Росії при ООН Василь Небензя. Секретаріат отримав таку заявку і призначив засідання.

У самій УПЦ 16 січня наголосили, що церква не просила захищати її права і не уповноважувала жодного представника РПЦ МП виступати від її імені в ООН.

УПЦ ще в травні проголосила курс на незалежність від Московського патріархату.

Восени минулого року СБУ почала масові обшуки храмів і монастирів УПЦ (Московського патріархату) у багатьох областях України. Влада шукала ознаки проросійської діяльності церкви.

За результатами обшуків порушили низку кримінальних справ проти священників та єпископів.

Щодо частини єпископів запровадили санкції РНБО, а президент Зеленський припинив українське громадянство 13 церковників. Загалом президент проголосив курс на очищення духовної сфери від впливу Росії.

Напередодні Нового року уряд навіть не продовжив оренду УПЦ двох соборів на території Києво-Печерської лаври, а різдвяну службу 7 січня в одному з них вперше провела Православна церква України.

При цьому УПЦ наполягає, що вона є проукраїнською церквою, підтримує протидію народу України російському вторгненню та допомагає ЗСУ.

Російська армія за час війни зруйнувала близько пів сотні храмів УПЦ та вбила більше десятка священників та монахів цієї церкви.

Аналіз кореспондента BBC Святослава Хоменка

Важко уявити собі ситуацію, яка яскравіше втілює те, що відбувається в Україні, ніж заочний обмін заявами між представником Росії в ООН та відділом зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви.

Спочатку Василь Небензя заявив, що Рада безпеки ООН у вівторок з ініціативи російської сторони обговорить ситуацію навколо УПЦ.

Для людей, які стежать за церковним життям України, контекст цієї заяви є зрозумілим. Вже кілька місяців у церквах, монастирях та приміщеннях єпархій цієї церкви Служба безпеки України із завидною регулярністю проводить обшуки.

Шукають нібито зброю та диверсантів. Знаходять переважно "прокремлівську літературу". Керівник спецслужби Василь Малюк не приховує, що розглядає УПЦ як поле роботи ворожої агентури.

Автор фото, СБУ

Минулого тижня робота СБУ набула цілком зримих контурів для митрополита Тульчинського Йонатана: справу проти нього передали до суду, і тепер 73-річному ієрарху загрожує вісім років позбавлення волі за виправдання російської агресії та заклики до зміни влади.

Тому з погляду офіційної Москви церкву треба захищати. Росіяни своїх не кидають.

У цьому моменті слід згадати, що ще зовсім недавно ознакою гарного тону було додавати до абревіатури УПЦ приписку "МП" - Московського патріархату. УПЦ вважалася самоврядною частиною Російської церкви, хоч і з правами широкої автономії.

Після початку великої війни УПЦ закликала до побратимів із РПЦ із зверненнями про засудження російської агресії. Згодом, коли стало зрозуміло, що Московський патріархат діє у повній симфонії з московською владою, заявили про розрив усіх зв'язків із Москвою.

Вчорашня заява УПЦ витримана саме у такому ключі.

"УПЦ не зверталася до жодної держави світу з проханням про сприяння у захисті своїх прав, а тим більше до держави, яка вчинила віроломний напад на нашу країну... Закликаємо владу Росії не говорити від імені нашої Церкви на міжнародних майданчиках і не використовувати релігійний фактор у власних політичних цілях", - йдеться у цьому тексті.

Тобто, простіше кажучи, дорогі росіяни, ми не "свої". Нас можете "кинути", ми зі своїми проблемами впораємося самі: ми як українська церква самі вирішимо свої проблеми з українською ж владою.

Проблема лише в тому, що у картині світу офіційної Москви це вона вирішує, кого вона рятуватиме. І бажання того, кого вона рятує, до уваги не береться. Москві видніше.

Так само російська армія прийшла рятувати російськомовних жителів Маріуполя від неіснуючого гніту уявних нацистів, пори те, що жителі цього квітучого приморського міста не просили їх рятувати.

Тепер результати цього порятунку - тисячі загиблих мирних мешканців та сотні зруйнованих будинків - з гордістю демонструє російське державне телебачення. Тепер у руїнах Маріуполя немає нацистів. Там їх не було й раніше, але про це держТБ уже замовчує, адже головне - це порятунок.

Тому й зрозуміле бажання представників УПЦ усіляко відмежуватися від таких рятівників. Не хочеться опинитися на руїнах своєї ж церкви.