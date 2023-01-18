Денис Монастирський. Чим він був відомий

1 година тому

Автор фото, Nikolay Anatskyi/mvs.gov.ua

У середу, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС з керівництвом МВС на борту. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За офіційною інформацією, на борту було 9 людей: шість членів оперативної групи МВС, разом із керівництвом міністерства, а також три члени екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих точок".

Денис Монастирський очолив МВС України у липні 2021 року.

"Можу сказати, що ухвалив найскладніше рішення в своєму житті ", - казав тоді 41-річний Монастирський журналістам, коли зголосився обійняти посаду міністра. І додав, що розуміє, "на яку жертву йде як людина, як особистість, як політик".

Монастирський народився 12 червня 1980 року у місті Хмельницький.

Він закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, мав кандидатський ступінь. Викладав у своїй alma mater і мав вчене звання доцента.

Працював у юридичній фірмі Hillmont Partners, що надає послуги інвесторам та бізнесу, та ТОВ "Лігал Консалтинг", яка працює в сфері управління та комерції.

У 2016-2019 роках Денис Монастирський відповідав за програми реформ правоохоронної та судової системи в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього". Серед його засновників - Антон Геращенко, Тарас Березовець та Олексій Скрипник.

Працював помічником Геращенка, коли той був депутатом від "Народного фронту". Своєю чергою, Антон Геращенко був одним із найближчих соратників Арсена Авакова, його заступником у МВС. Після призначення Монастирського на посаду Геращенко став його радником.

У серпні 2019-го він пройшов до парламенту за списком партії "Слуга народу" під номером 19. У Раді очолив комітет з питань правоохоронної діяльності.

У серпні 2023 року нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Денис Монастирський був одружений та виховував двох синів.

Цивільний міністр

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Денис Монастирський мав академічні знання з кримінального права, але до призначення міністром ніколи не працював у системі МВС.

Монастирський, як і його попередник Арсен Аваков, був цивільним міністром внутрішніх справ, що ніколи не працював у правоохоронній системі.

Постмайданні реформи в МВС були спрямовані саме на те, щоб перетворити очільника цього відомства радше на політичну фігуру. Мали б минути часи, коли міністр внутрішніх справ міг втручатися в кримінальні провадження.

Арсена Авакова критикували саме за те, що за сім з половиною років його роботи система не запрацювала по-новому.

Самого Монастирського до призначення на посаду міністра іноді пов'язували з Аваковим. Він такі зв'язки заперечував.

Аналіз

Святослав Хоменко

Кореспондент ВВС

Дениса Монастирського, який влітку 2021 року замінив у кріслі керівника МВС важкоатлета української політики Арсена Авакова, можна було назвати типовим та характерним кадровим призначенням президента Володимира Зеленського.

Монастирський був молодий (на момент призначення йому був 41 рік), компетентний у галузі права (кандидат юридичних наук), але ніколи не був частиною недореформованої правоохоронної системи та не мав політичного досвіду. Здається, за такими, як Монастирський, було майбутнє в країні, яку планував побудувати президент Зеленський.

Можна сперечатися про те, наскільки системотворчою була постать Монастирського в системі влади, особливо після початку великої війни.

Безперечно те, що на противагу своєму попереднику Авакову, стиль керівництва якого передбачав концентрацію владних повноважень у своїх руках, Монастирський з першого дня у кріслі давав прикордонникам, службі надзвичайних ситуацій та Нацгвардії, які перебували під крилом його відомства, максимальну автономію. Та й своїм прикладом демонстрував зміну підходів нової влади до МВС: міністр особисто проводив у школі урок щодо безпеки дорожнього руху, виступав за вільний обіг зброї в країні - річ, немислима для правоохоронців старшого покоління. А ще, згадував Монастирський в інтерв'ю Washington Post, саме він першим повідомив Зеленському вночі 24 лютого, що російські війська масово вторгаються на територію України.

Вранці Монастирський разом зі своєю командою вилітав із Києва у відрядження: про нього відомо лише те, що прямував міністр до однієї з "гарячих точок" на карті України.

Перший заступник Дениса Монастирського і його ровесник Євгеній Єнін, який теж перебував у гелікоптері, був, на відміну від свого шефа, надзвичайно досвідченим держслужбовцем. Випускник академії СБУ, він понад десять років віддав кар'єрі дипломата, а потім три роки пропрацював заступником генпрокурора, відповідальним за міжнародне співробітництво. Саме на ньому багато в чому трималися міжнародні судові процеси, які вів Київ проти Москви - від збитків, заподіяних Україні російською агресією, до, наприклад, повернення "скіфського золота". У команді Дениса Монастирського Єнін так само відповідав за співпрацю з силовими відомствами інших країн.

Катастрофа, яка забрала життя керівників МВС, стала шоком ще й через свої обставини: вертоліт впав на дитсадок посеред Броварів, міста-супутника Києва, обваливши одну з його секцій. Триває розбір завалів садка, і, зрозуміло, питання про те, хто може змінити Монастирського на його посаді зараз, м'яко кажучи, не на часі. Так само влада утримується від озвучування версій причин катастрофи: поки що правоохоронці закликали всіх очевидців польоту вертольота над Броварами звернутися до поліції.

Проте навіть у перших коментарях представники влади наголошують: усі підрозділи МВС працюють у штатному режимі, трагедія не вплине на координованість та узгодженість роботи відомства.

У березні 2017-му, як експерт "Українського інституту майбутнього", Денис Монастирський представив доповідь "Реформа Нацполіції: план дій на сто днів". У ній ішлося про те, як її керівництво мало б далі реформувати різні свої підрозділи.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Монастирському вдалося налагодити роботу комітету з правоохоронної діяльності, кажуть його колеги в парламенті. Один із показників - велика кількість законодавчих ініціатив та результативні голосування.

Соратники Дениса Монастирського запевняли, що він розумів вади нинішньої системи поліції - зокрема, низькі зарплати патрульних, відсутність медичного страхування для них і повернення в лави поліції старих кадрів.

Його колеги відзначали, що він знав специфіку інших правоохоронних органів. Так, він брав участь у роботі конкурсних комісій з відбору керівників місцевих прокуратур та з формування ДБР. До призначення на посаду міністра Монастирського також хвалили за роботу комітету, який він очолював.

"Денис був зорієнтований на компроміс, на баланс інтересів усіх учасників. Для роботи в комітеті - це добре, а от для проштовхування складних реформаторських рішень - це не так і добре", - розповідала ВВС людина з оточення Монастирського після призначення його на посаду.

Водночас дехто з тодішніх колег у парламенті критикував його за спроби "протягти рішення, які, по суті, були б на руку "поганим мєнтам".

"Приміром, Денис виніс на голосування в залі запровадження електрошокерів при адмінарешті. Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу. На щастя, парламент сказав "ні", - розповідав тоді один із депутатів.

Також Монастирського критикували за дисертацію Іллі Киви. Як виявилося, результати дисертації нардепа від ОПЗЖ "впроваджуються в практичну діяльність" комітету з питань правоохоронної діяльності. Принаймні саме про таке йшлося у довідці за його підписом від січня 2021 року.

Після цього новому очільнику МВС радили ретельніше ставитися до змісту документів, які приноситимуть йому помічники й заступники.