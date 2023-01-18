Євгеній Єнін. Шлях від дипломатії до МВС

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Future Publishing via Getty Images

У середу, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС з керівництвом МВС на борту. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За офіційною інформацією, на борту було 9 людей: шість членів оперативної групи МВС, разом із керівництвом міністерства, а також три члени екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих точок".

Євгеній Єнін обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ з 6 вересня 2021.

До приходу в МВС він уже був досвідченим держслужбовцем - мав понад десять років кар'єрі дипломата, а потім три роки пропрацював заступником генпрокурора, відповідальним за міжнародне співробітництво.

Єнін народився 19 листопада 1980 року у Дніпрі. У 1997-2002 роках був курсантом Національної академії СБУ, яку закінчив з відзнакою і отримав вищу освіту за спеціальністю "Правознавство".

У 2002-2005 роках проходив військову в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

У 2012 році закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі і отримав кваліфікацію юрист-міжнародник.

На дипломатичну службу Єнін прийшов у 2005 році, у посольство України у Молдові, де до 2010 року обіймав посади третього та другого секретаря.

З 2010 року перейшов на роботу в міністерство зовнішніх справ, де займався країнами Південно-Східної Азії та Океанії, Далекого Сходу, Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу.

У 2012-2016 роках працював радником у посольстві України в Італії.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Євгеній Єнін та Денис Монастирський

У 2016 році був призначений заступником генерального прокурора України, яким на той час був Юрій Луценко. На цій посаді Єнін відповідав за міжнародне співробітництво.

Саме на ньому багато в чому трималися міжнародні судові процеси, які вів Київ проти Москви - від збитків, заподіяних Україні російською агресією, до повернення "скіфського золота".

Також Єнін займався питаннями розшуку та екстрадиції в Україну "ВІП-утікачів", видачі з України правопорушників за запитами іноземних держав та координував співпрацю України з Міжнародним кримінальним судом.

У квітні 2020 року став заступником міністра зовнішніх справ Дмитра Кулеби.

У травні 2020 року президент Зеленський уповноважив Єніна виступати агентом України у справах України проти Росії, які розглядає Міжнародний суд ООН щодо порушення РФ конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію расової дискримінації.

У 2021 році Єнін перейшов на роботу до МВС під керівництво Дениса Монастирського, де відповідав за співпрацю з силовими відомствами інших країн.

Указом президента нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Євгеній Єнін був одружений та мав двох дітей.

"Друже, спочивай з миром"

Автор фото, Future Publishing via Getty Images Підпис до фото, На презентації марки, присвяченої псу Патрону

Загибель Єніна прокоментував його колишній шеф Юрій Луценко, з яким вони товаришували.

"Розбився гвинтокрил з керівництвом МВС на борту. Серед загиблих - Женя Єнін, мій близький товариш", - написав Луценко у фейсбуці.

"Компетентний, енергійний, патріотичний, пронатівський - він став наймолодшим заступником генпрокурора. Рівень міжнародного партнерства різко покращився. В конфіскації 4 млрд дол злочинних активів за період роботи нашої команди - його величезний вклад", - зазначив він.

"Але для мене Женя став не просто ефективним керівником, а близьким товаришем. Він був відкритим і не бронзовим, щирим і веселим. Фактично він став лідером молодої генерації прокурорів, а у вільний час - душею компанії", - написав Луценко.

"Тепер ще один номер в телефоні кровоточить. На душі - вирва найбільшого калібру", - додав він.

"Єнін завжди серйозно ставився до розслідувань злочинів проти журналістів, сприяв протидії безкарності, ми його знали ще з часів, коли працював в ГПУ і брав участь в наших заходах з протидії безкарності", - написала у фейсбуці після трагічної авіакатастрофи виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Не можу повірити. Серце розривається від болю. Женя Єнін. Друже, спочивай з миром", - відреагував на загибель Єніна речник МЗС Олег Ніколенко.