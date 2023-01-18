Як затримали "останнього хрещеного батька" мафії, що переховувався 30 років

Лаура Ґоцці в Лондоні та Давід Гільйоне в Римі

BBC News

30 хвилин(и) тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Момент затримання Маттео Мессіни Денаро в Палермо, Сицилія

У понеділок, 16 січня, чоловік у затемнених окулярах, вовняній шапці й коричневій куртці прийшов до приватної клініки на околиці Палермо за довідкою про тест на COVID-19.

Коли до нього підійшов поліцейський, він не чинив опір.

"Як вас звати?" - запитав карабінер.

"Ви знаєте, хто я. Маттео Мессіна Денаро", - відреагував чоловік.

Так затримали "останнього хрещеного батька" італійської мафії, який переховувався від правосуддя 30 років.

Усі три десятиліття Маттео Денаро був одним з найвідоміших людей не те що в Італії, а у світі, примудряючись водити карабінерів за ніс.

У 2002 році Денаро заочно засудили до довічного ув'язнення у справі про вбивство прокурорів і борців з мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році.

Його також визнали винним у вбивстві 8 поліцейських, терактах у Римі, Флоренції та Мілані в 1993 році, а також у викраденні, катуванні та вбивстві 11-річного хлопчика, батько якого сам був членом мафії, але виступив як свідок обвинувачення.

При цьому сам Маттео нібито хвалився, що людьми, яких він убив, можна заповнити цвинтар.

Маттео Денаро керував рекетирами, відмиванням грошей і обігом наркотиків для могутнього синдикату організованої злочинності Cosa Nostra (іт. "наша справа").

Повідомляють, що він був протеже Тото Ріїни, лідера клану Корлеоне, заарештованого 1993 після 23 років переховувань.

Протягом десятиліть італійські слідчі не раз були близькі до затримання Денаро, вони пильно стежили за його друзями й близькими.

У 2013 році заарештували його сестру Патрицію та кількох інших соратників мафіозо. Поліція також конфіскувала деякі пов'язані з Денаро фінансові активи, що призвело до ще більшої його ізоляції.

Однак фото Маттео Денаро було мало, і поліції довелося скористатись програмами симуляції зовнішності, щоб зрозуміти, як злочинець може виглядати через десятиліття після втечі.

Повідомляють, що його бачили всюди, від Венесуели до Нідерландів. Але саме в Палермо - у серці його Сицилії - його і зловили.

"Його не могли заарештувати так довго, тому що, як це було з іншими босами мафії, його захищала щільна мережа співучасників, що була надзвичайно впливовою на Сицилії та за її межами", - сказав ВВС італійський журналіст Андреа Пургаторі.

Були припущення, що Денаро здали його соратники, які вирішили, що хворий бос їм більше не потрібен.

Зрештою, тривалий час найвідоміший мафіозі Італії почувався достатньо захищеним, "щоб вільно ходити вулицями Палермо, столиці Cosa Nostra", - каже Пургаторі.

Що ж після 30 років пошуків нарешті привело до нього поліцію?

Автор фото, CARABINIERI HANDOUT

На пресконференції поліція відкинула версію про те, що злочинця здали свої. Натомість вони розповіли, що об'єднали методи розслідування старої школи із сучасними технологіями, щоб звузити коло підозрюваних.

"З роками навколо Денаро утворилася своєрідна мережа лояльних до нього людей", - пояснив Мітя Гіалуз, юрист і професор криміналістики в Університеті LUISS у Римі.

А на слід боса мафії, зрештою, навели проблеми зі здоров'ям.

Будинки родичів Денаро прослуховувались. Вони, мабуть, про це знали, тому говорили про "людей з раком" і "онкологічні операції" лише загалом. Але цього було достатньо, особливо на тлі давніх чуток про те, що Денаро хворий.

Слідчі зібрали дані про всіх хворих на рак чоловіків, що народилися 1962 року неподалік Трапані на заході Сицилії. Вивчили їхнє життя, звузивши пошук до 10 підозрюваних, потім до п'яти.

Одне ім'я впало їм у вічі: Андреа Бонафеде, племінник покійного боса мафії Леонардо Бонафеде.

Людина з прізвищем Бонафеде перенесла операцію в Палермо двічі, у 2020 та 2021 роках. Але слідство виявило, що телефон справжнього Бонафеде був далеко від сицилійської столиці в один з днів, коли того, ймовірно, оперували.

Коли ж на його ім'я замовили сеанс хімієтерапії, карабінери зрозуміли, що це їхній шанс.

Вранці у понеділок понад 100 військовослужбовців оточили клініку Ла-Маддалена.

Денаро йшов у кафе, коли помітив поліцейських. Він спробував повернути назад, але побачив, що вулицю перекрили. Мафіозі не тікав. Можливо, він знав, що це лише питання часу.

Один з офіцерів, полковник Лучіо Аркідьяконо, розповів італійському TGcom24, що вісім років полював на Денаро, і коли побачив його, "відчув приплив емоцій". "Це був він - чоловік на фото, які я бачив стільки разів".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Невловимого злочинця бачили всюди, від Венесуели до Нідерландів. Але саме в Палермо - у серці його Сицилії - його і зловили

Зараз починають з'являтись подробиці життя Денаро до арешту. Він мешкав у скромному будинку в Кампобелло-ді-Мадзара, за 116 км від Палермо і лише за 8 км від його малої батьківщини - Кастельветрано.

Сусід мафіозі розповів італійському телебаченню, що часто бачив його, й що вони регулярно віталися.

Повідомляють, що поліція не знайшла у його будинку зброї, а лише розкішні парфуми, дорогі меблі та дизайнерський одяг.

Пристрасть Денаро до розкоші була відома. Коли його заарештували, на ньому був годинник вартістю 35 тисяч євро.

Джан Карло Казеллі, суддя і колишній генеральний прокурор Італії, назвав арешт Маттео Денаро "винятковою… просто історичною подією", яка може привести до значних проривів у розслідуванні серії вибухів у містах Італії 1993 року, жертвами яких стали 10 людей.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні подякувала силовикам за їхню роботу із затримання "найважливішого члена злочинного угруповання мафії", назвавши це "великою перемогою для держави".

Професорка кримінології Університету Ессекса Ганна Серджі сказала ВВС, що Cosa Nostra навряд чи зможе вижити без свого міфологічного боса, який став символом стійкості мафії.

"Хто візьме на себе управління, і взагалі чи зможе хтось - ще невідомо", - зауважила вона.