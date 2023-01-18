Загибель Монастирського: які будуть наслідки і хто очолить МВС?

Святослав Хоменко, Георгій Ерман

BBC

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Денис Монастирський під час відвідин визволеної від росіян Бородянки, 6 квітня 2022 року

Вранці в Броварах розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС. Гелікоптер під час падіння зачепив будівлю дитячого садку та багатоповерхівку, внаслідок чого загинули ще кілька людей на землі, зокрема, четверо дітей.

В Офісі президента заявили, що керівництво МВС на гелікоптері прямувало у відрядження в одну з "гарячих точок".

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах і розглядає декілька версій: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

В умовах війни Міністерство внутрішніх справ відіграє одну з найважливіших ролей - Нацгвардія та прикордонна служба залучені на передовій, ДСНС займається порятунком цивільних з зони бойових дій та проводить рятувальні операції на місці російських ударів.

Через кілька годин після загибелі Монастирського в.о. міністра внутрішніх справ уряд призначив керівника Національної поліції Ігоря Клименка.

Якими будуть наслідки трагедії для управління міністерством в умовах війни і хто може стати новим міністром внутрішніх справ?

Роль Монастирського і Єніна

Дениса Монастирського, який влітку 2021 року замінив у кріслі глави МВС важкоатлета української політики Арсена Авакова, можна було назвати типовим та дуже характерним кадровим призначенням президента Володимира Зеленського.

Монастирський був молодий - на момент призначення йому був 41 рік, компетентний у галузі права (кандидат юридичних наук), але ніколи не був частиною недореформованої правоохоронної системи України та не мав політичного досвіду. Здається, за такими, як Монастирський, було майбутнє України в країні, яку планував побудувати президент Зеленський.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський вручає Денису Монастирському шаблю з написом "Честь і Батьківщина", яку, за звичай, отримують польські генерали від президента під час вручення генеральських звань. 5 травня 2022 року, Гостомель

Можна сперечатися про те, наскільки системоутворювальною була постать Монастирського в українській системі влади, особливо після початку великої війни. Але беззаперечним є те, що на противагу своєму попереднику Авакову, стиль керівництва якого передбачав концентрацію владних повноважень у своїх руках, Монастирський з першого дня в кріслі давав прикордонникам, службі надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, які перебували під крилом його відомства, максимальну автономію.

Та й своїм прикладом демонстрував зміну підходів нової влади до МВС: міністр особисто проводив у школі урок щодо безпеки дорожнього руху або виступав за вільний обіг зброї в країні - річ, немислима для правоохоронців старшого покоління.

А ще, згадував Монастирський в інтерв'ю Washington Post, саме він першим повідомив Зеленського вночі 24 лютого, що російські війська масово вторгаються на територію України.

Євгеній Єнін був на відміну від свого шефа надзвичайно досвідченим держслужбовцем. Випускник академії СБУ, працював в СБУ та Службі зовнішньої розвідки, десять років віддав кар'єрі дипломата, а потім три роки пропрацював заступником генпрокурора, відповідальним за міжнародне співробітництво, потім - заступником міністра закордонних справ.

Саме на Єніні багато в чому трималися міжнародні судові процеси, які вів Київ проти Москви - від збитків, заподіяних Україні російською агресією, до, наприклад, повернення "скіфського золота". У 2020-2021 роках він був керівником групи перемовин з Іраном щодо збитого у січні 2020 року літака МАУ. У команді Дениса Монастирського Єнін так само відповідав за співпрацю з силовими відомствами інших країн.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі BBC News Україна каже, що за півтора року керівництва міністерством Монастирським - з липня 2021 року, коли пішов у відставку Арсен Аваков, йому вдалося посилити МВС.

"Заслуга Монастирського в тому, що він не тільки зберіг, але й посилив діяльність міністерства, і ми це побачили в умовах війни. Міністерство за Монастирського працювало на високому рівні, драматичні події війни це тільки підкреслили. Різні служби цього міністерства дуже потужно проявили себе в умовах війни", - вважає він.

Політолог, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко відзначає у своєму телеграм-каналі, що Україна втратила патріотичних та професійних людей.

"І Дениса Монастирського, і Женю Єніна я добре знав особисто. Обидва були великими патріотами України і порядними людьми".

"Денис був дуже людяною та емпатійною людиною. Спокійний, розумний, просто пристойний, він завжди викликав повагу. В Інституті ми з ним любили час від часу зібратися та помізкувати, як треба змінювати Україну. Женя був універсалом, який працював у СБУ, МЗС, ГПУ, МВС. Найширшого кругозору та глибокого розуму людина. Це був один з найпотужніших елементів нашого deep state. Це величезна втрата для України", - розповідає він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Денис Монастирський та Євген Єнін на нараді у серпні 2022 року

Депутати з правлячої партії відзначають, що країна втратила великих професіоналів у правоохоронній галузі.

"Безумовно, сталася велика професійна втрата. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович - професійні, порядні, на 100% віддані своїй справі", - каже депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Чи послабить МВС ця трагедія?

Політолог Володимир Фесенко відзначає, що оскільки МВС має розгалужену структуру підрозділів, а міністр Монастирський мав низку заступників, міністерство й після трагедії ефективно функціонуватиме.

"При всій трагічності ситуації, в МВС кожен великий підрозділ має автономний спосіб існування, має своє керівництво - Національна поліція, Національна гвардія, Служба надзвичайних ситуацій. Міністр виконував в першу чергу політичну роль, роль координатора, стратега розвитку міністерства в умовах оборони", - каже Фесенко.

"Всі структури, які входять до складу МВС, зараз працюють в штатному режимі. Важливо не спекулювати на цих речах. Збоку Росії будуть спроби показати, що система розбалансована. Ні, вона працює в штатному режимі", - заявив в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"У МВС багато напрямків - прикордонники, національна гвардія, ДСНС, вони всі мають своїх очільників, ці структури працюють в штатному режимі", - підтверджує депутатка Слуги народу Євгенія Кравчук.

Хто може стати новим міністром

Володимир Фесенко припускає, що в першу чергу будуть розглядати кандидатури заступників міністра, керівників силових підрозділів МВС, серед потенційних кандидатів - керівник профільного комітету з правоохоронної діяльності у Верховній Раді Сергій Іонушас, який раніше був кандидатом на посаду генпрокурора, а серед медійних персон - колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Коли була відставка Авакова, Денис Монастирський був кандидатом номер один як керівник профільного комітету у Верховній Раді. Зараз теоретично нинішній керівник правоохоронного комітету Сергій Іонушас може бути кандидатом", - вважає політолог.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У березні 2020 року Сергія Іонушаса вважали кандидатом на посаду генпрокурора, проте президент Зеленський зупинив вибір на Ірині Венедіктовій

"В умовах війни кандидатами також можуть бути або хтось з заступників міністра (в Дениса Монастирського було 5 заступників - Мері Акопян, Сергій Гончаров, Богдан Драп'ятий, Катерина Павліченко, Ігор Бондаренко. - Ред.) або хтось з керівників силових підрозділів МВС - Національна поліція (генерал Ігор Клименко. - Ред.) або Національна гвардія (генерал Юрій Лебідь. - Ред.). Готової кандидатури на сьогодні немає. Керівництво країни буде шукати людину, до якої матиме довіру, щоб це був сильний потужний адміністратор, гідний умов війни", - додає він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Уряд призначив в.о. міністра внутрішніх справ генерала Ігоря Клименка, який з 2019 року очолює Національну поліцію

Серед відомих в ЗМІ людей Фесенко згадує Антона Геращенка, який був заступником Арсена Авакова у 2019-2021 роках і радником Дениса Монастирського.

"Він дуже добре знає, як міністерство працює", - каже політолог.

Те, що Геращенко працював з Арсеном Аваковим, чиї шляхи з Зеленським розійшлися у 2021 році, перепоною не буде, вважає Фесенко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Антон Геращенко був заступником Арсена Авакова і радником Дениса Монастирського

Але врешті-решт, міністром стане той, кого обере Володимир Зеленський.

"Призначати фактично буде керівництво країни, і людина має бути частиною команди, фактор довіри дуже високий. І я не думаю, що будуть брати людину з місцевого рівня і призначати міністром, потрібен досвід. У Дениса Монастирського був досвід, він знав цю систему і як керівник профільного комітету, і він же працював раніше в команді Авакова, знав цю систему з різних напрямків", - вважає Володимир Фесенко.