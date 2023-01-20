Банна дипломатія: чому фіни проводять переговори у сауні

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Tom Pilston/BBC

Сауна для фінів - це культурний символ і національне надбання. А для фінських дипломатів - ще й місце, де укладають угоди, обговорюють важливі політичні питання, підтримують міждержавні відносини.

Дипломатія має різні форми: міжнародні саміти, переговори на найвищому рівні, розкішні прийоми з шампанським та вишуканими стравами.

Але фінські дипломати мають те, що вони називають секретною зброєю, унікальним способом взаємодії — оскільки саме в сауні, без дорогих костюмів і протокольного офіціозу, всі політики скидають з себе тягар формальностей і опиняються в однаковому "голому" становищі.

Для популяризації банної дипломатії у країнах, де є диппредставництва Фінляндії, при посольстві чи консульстві країни обладнані традиційні сауни, де панує філософія загальної рівності.

Наразі таке місце з'явилося і в Британії.

Кореспондент ВВС Джеймс Ландейл відвідав сауну у посольстві Фінляндії у Лондоні, щоб зрозуміти природу цього феномена.

"Дійти до суті"

"Сауна - це стара фінська традиція, невіддільна частина фінського способу життя", - пояснює Хелі Суомінен, пресконсультантка посольства Великої Британії у Фінляндії.

Банна дипломатія, за її словами, полягає у побудові довіри й налагодженні дружніх відносин.

"Це створює хорошу атмосферу для відвертих дискусій. Той факт, що ви не повністю одягнені, допомагає, адже так легше забути про свої ролі й титули. І дійти до суті важливих питань".

Ідея в тому, що всі сторони розслаблюються, зміцнюється довіра і знижується напруга, і це сприяє налагодженню контактів.

Приємне тепло, що не обпалює тіло, швидко руйнує бар'єри.

Автор фото, Tom Pilston/BBC

Але дипломатія сауни працює не в усіх країнах — деякі культури не звикли роздягатись на публіці — є щось дуже інтимне в тому, щоб сидіти у маленькому, тьмяно освітленому приміщенні з іншими людьми.

Федеріко Б'янкі, дипломат, який зараз працює в Європейському Союзі в Лондоні, каже, що йому подобається сауна. Це зовсім інший досвід - займатися дипломатією без звичних інструментів: ділового костюма й мобільного телефона.

"Досить дивно не мати можливості покладатись на свій зовнішній вигляд, - каже Б'янкі. - Натомість важливо лише те, що ви говорите".

Засновником оригінальної фінської дипломатії вважають президента Урхо Кекконена, який в роки холодної війни зміг за допомогою сауни знайти підхід до радянського керівництва. Він переконав тодішнього генсека СРСР Микиту Хрущова дозволити Фінляндії інтегруватися із Заходом.

"Популярний клуб"

Але в наші дні банна дипломатія більше пов'язана з культурною взаємодією. Санна Кангашар'ю, фінський дипломат, що зараз працює в Європейському парламенті, раніше керувала банною спільнотою у Вашингтоні.

"Це було дуже популярне місце", - каже вона.

"Кожна країна має посольство у Вашингтоні — ми всі боролися за увагу репортерів і людей, що працюють у Конгресі. Тож створили місце, куди було складно потрапити. Ми могли запросити лише 25 людей один раз на місяць у п'ятницю ввечері — і охочих було хоч греблю гати".

Автор фото, Tom Pilston/BBC

Санна вважає, що без сауни вона не змогла б створити таку потужну дипломатичну мережу в столиці США.

"Всі хочуть особливого досвіду, - пояснює вона. - Коли на прийомі ви зустрічаєте людину, ви можете сказати: "О, я не впізнала вас в одязі". Це - як бути членом модного клубу".

Для когось сауна асоціюється із сексом. У деяких культурах вони навіть пов'язані. Але не у Фінляндії, каже Хелі Суомінен.

"Фінська сауна - це абсолютно несексуальний простір, - пояснює вона. - Для нас майже священним є те, що це безпечне місце для всіх. Суть сауни в тому, щоб кожен почувався комфортно і поважав іншого".

Отже, для одних дипломатія - це розкішні прийоми. Для інших - довгі бізнес-зустрічі.

А для фінів - філософія загальної рівності.