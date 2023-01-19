Британська розвідка чекає на російські "Армати" в Україні. Чи готові ці танки до війни

45 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Армата" у Москві, 9 травня 2017 року

Росія, ймовірно, розглядає можливість відправки невеликої кількості бойових танків Т-14 "Армата" в Україну, вважають у британській розвідці. Досі про появу на полі бою цих машин, які почали розробляти у 2009 році, не повідомляли.

Чи може їхнє застосування надати російським силам перевагу?

В останньому зведенні британські військові розвідники вказують, що танки Т-14 нібито помітили у грудні на півдні Росії - на території, звідки зазвичай перекидають техніку в Україну.

Проурядові російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готують до розгортання, однак незрозуміло, чи Росія перевезла їх до України, пишуть автори звіту.

У британській розвідці вважають, що "Армати" перекидатимуть переважно з пропагандистською метою. Активно використовуватись у боях ця техніка не буде.

Британські розвідники підкреслюють, що цей танк - дуже важкий, що створює логістичні проблеми. Його розробка й виробництво тривають понад десять років і супроводжуються затримками й проблемами. Крім того, Росія зменшила запланований розмір танкового парку Т-14. Тому активне використання "Армати" було б ризикованим рішенням для Росії.

На постачання західних основних бойових танків довгий час було накладене табу - можливості передачі їх Україні обговорювали в багатьох країнах, але ніхто не наважувався передати Києву цю зброю.

В останні тижні деякі країни Європи заявляли про готовність надати Україні певну кількість своїх танків Leopard-2, але на передачу цієї техніки німецького виробництва потрібна згода Берліна, а він наразі її не дає.

У четвер польський прем'єр Матеуш Моравецький не виключив, що його країна може передати свої Leopard-2 і без дозволу Німеччини: "Питання згоди тут другорядне. Ми їхню згоду або отримаємо швидко, або самі вчинимо так, як треба".

Британський уряд наприкінці минулого тижня заявив, що надасть найближчим часом 14 танків Challenger 2.

Американські танки M1 Abrams не увійдуть до чергового пакету військової допомоги Україні, про який Вашингтон планує оголосити у п'ятницю, повідомляє Politico з посиланням на свої джерела. Це ж видання повідомило у четвер, що Франція розглядає можливість постачання танків власного виробництва Leclerc.

Кореспондент ВВС Павло Аксьонов про перспективи "Армати" на війні:

"Припущення про те, що Росія може відправити на фронт нові танки Т-14 "Армата", лунають вже кілька місяців. Наприкінці грудня російський пропагандист Володимир Соловйов показував у себе в програмі кадри з цими танками на полігоні. Проте у бойових діях вони, зважаючи на все, участі поки що не брали.

Підстави відправити Т-14 на фронт Росія має. По-перше, це принципово новий бойовий танк, а війна - найкращий полігон для такої зброї.

По-друге, "Армату" довгі роки активно використовувала пропаганда. Танк був "героєм" багатьох виставок, репортажів і рекламних роликів міноборони. Було б дивно не пустити в дію такий ресурс. Хоча б у пропагандистських цілях.

Т-14, як стверджували різні російські джерела, створювався для дії у складі бойової групи разом з іншою технікою, він має бути з'єднаний з іншими машинами цифровою системою обміну інформацією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський танк Т-14 "Армата"

Це, за задумом конструкторів, дозволило б підвищити бойові можливості всіх машин, оскільки Т-14, оснащений різними системами спостереження та збору інформації, а також допомагає іншим у виборі цілей і засобів ураження.

Однак невідомо, чи здатен він працювати в такому режимі з технікою, яку застосовують у війні Росії проти України.

Первісно цей танк створювали разом з лінійкою машин, об'єднаних у сімейство "Армата". У цій лінійці, окрім танка, є важка БМП Т-15 та САУ "Коаліція". Однак про появу цих засобів на полі бою немає навіть чуток.

Застосування нової зброї на фронті має свої мінуси. Найнеприємнішим для російських військових буде, якщо Т-14 потрапить у розпорядження ЗСУ. Після операції в районі Ізюма українська армія захопила багато російської бронетехніки, тож захоплення "Армати" стало б і пропагандистським провалом, і дозволило б отримати важливу інформацію про технології.

Однак, навіть якщо цього не станеться, у боях часто видно особливості раніше невідомої зброї - як плюси, так і мінуси. Це допомагає виробникам покращити свою продукцію, але й дає супротивнику дані про те, як з цим танком боротися.

У будь-якому випадку Росія поки що не має достатньо великого парку цих машин, щоб вони змогли зіграти у війні велику роль. У ролику, який поширив Соловйов, фігурували два танки; в іншому відео, що потрапив у мережу в листопаді, був один.

Серійне виробництво Т-14 досі не розпочали. Невідомо також, наскільки ця машина готова до експлуатації, адже, як повідомляли раніше російські експерти, вона лише проходить випробування.

Точних даних про розміри передсерійної партії немає, але якщо йдеться про перевірку танка на фронті, то навряд чи туди відправлять більше кількох одиниць.