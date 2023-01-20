Надана США та Європою техніка допоможе ЗСУ в наступі та боротьбі з "пірамідами"

Павло Аксьонов

Кореспондент BBC

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бронемашини Stryker, які поставлять США, є більш вразливими за танки на полі бою, але можуть здійснювати дальні марш-кидки, не вдаючись до допомоги автомобілів із платформами, можуть стати частиною сил швидкого реагування під час наступу

США та низка країн Європи ще напередодні зустрічі "Рамштайн-8" оголосили про надання Україні військової техніки та озброєння, які допоможуть у наступі та боротьбі з бетонними перешкодами, які виставляла російська армія, готуючись до оборони.

В американському пакеті, окрім раніше оголошених важких БМП Bradley, яких обіцяють поставити 59 одиниць, є 90 важких бронемашин Stryker. Ці машини є основою нового типу з'єднань у сухопутних силах армії США, так званих "Страйкер-бригад". Це частини, які займають нішу між важкими бронетанковими з'єднаннями та легкими піхотними.Stryker - ціла родина бойових машин, створених за модульним принципом. Тобто це по суті платформа, на якій можна встановлювати окремі модулі, перетворюючи машину на БМП, бронетранспортер із кулеметним озброєнням, самохідний міномет, розвідувальну, командно-штабну, санітарну та інші машини. Одна з модифікацій озброєна 105-мм танковою гарматою.З одного боку, Stryker не мають такої ж захищеності, як танки або важкі БМП, і більш вразливі на полі бою. Але з іншого - це колісна техніка, яка, на відміну від гусеничної, може здійснювати дальні марш-кидки, не вдаючись до допомоги автомобілів із платформами. Разом з обіцяними Францією бронемашинами AMX-10 RC вони можуть стати основою частин швидкого реагування, якими можна в короткий термін посилити угруповання в наступі, або перекинути війська на оборонну ділянку.

Ще один пункт у пакеті американської допомоги вже прямо вказує на підготовку ЗСУ для наступу. Це "обладнання для розгородження" (Demolition equipment for obstacle clearing). Це засоби для інженерного забезпечення у наступі.

Obstacle clearing - "видалення перешкод", у тому числі тих самих бетонних пірамід, які російські війська та ПВК активно встановлювали у своєму тилу, готуючись до оборони. Що мають на увазі під цим терміном, американці не розкривають, але, ймовірно, йдеться про інженерні машини розгородження. Вони вже є у ЗСУ ще з радянських часів, але їх зовсім небагато.Крім них, в американському пакеті є багато іншої техніки - 22 мобільні пускові установки протитанкових ракет TOW, шість командно-штабних машин, 12 підвізників боєприпасів (не варто недооцінювати важливість такої техніки на полі бою), 53 броньовики MRAP, 350 джипів HMMWV.

Все це робить війська мобільнішими, і за гарної організації - підвищує боєздатність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на броньовику MRAP( з посиленим протимінним захистом) у Харківській області, жовтень 2022 року

Інші країни також оголосили про великі пакети, які містять бойові машини, які посилять сухопутні війська України. Серед них 50 шведських БМП CV90, озброєних потужною 40-міліметровою гарматою, 40 німецьких БМП Marder, 40 французьких бронемашин AMX-10RC, самохідні та буксовані гаубиці та багато іншого.

Автор фото, BBC

Логічним продовженням таких поставок були б основні бойові танки. Але на момент публікації цього тексту поки що лише Британія оголосила про постачання 14 танків Challenger 2.