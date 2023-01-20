Новий рік за місячним календарем: то кіт чи кролик?

1 година тому

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Цими вихідними понад 1,5 мільярда людей святкують Новий рік за східним календарем, але звичаї та традиції святкування відрізняються у різних народів. Немає згоди навіть щодо назви самого року. Китайці зустрічають рік Кролика, в'єтнамці - Кота. Хто з них правий?

"Я вже тішуся, що цю різницю зрештою помітили", - каже доктор Нгуєн Фуонг Май, чиї дослідницькі інтереси включають міжкультурну комунікацію та стереотипи.

Доктор Нгуєн, дослідниця нідерландсько-в'єтнамського походження, яка живе в Австралії, нещодавно приїхала до Ханоя, щоб відсвяткувати зі своєю родиною Тет - так в'єтнамці називають Новий рік за місячним календарем.

Автор фото, Nguyen Phuong Mai Підпис до фото, Нгуєн Фуонг Май була в Ханої, щоб побачитися зі своєю мамою на святкуванні Нового року за місячним календарем

У 2016 році вона написала на своєму вебсайті про розчарування, яке відчувають в'єтнамці та інші азійці, які не є китайцями, коли доброзичливці вітають їх "з китайським Новим роком".

"Корейська, в'єтнамська та багато азійських спільнот святкують свій новий рік, кажучи: "З Новим роком за місячним календарем". Іноземцям з добрими намірами варто пам'ятати, що добрі наміри не виправдовують незнання".

Розчарування в Австралії

Минулого тижня в'єтнамська громада в Сіднеї висловила своє розчарування через відсутність кота на міських заходах, присвячених Новому року за місячним календарем.

"Хоча багато мешканців Сіднея мають зв'язки з В'єтнамом, у відомих місцях і більшості міських рад Сіднея в рекламних матеріалах для святкування місячного Нового року зображений лише кролик і не згадується кіт", - написала державна телерадіокомпанія Австралії ABC.

"Потрібні були роки лобіювання, щоб змінити назву на Сіднейський місячний новорічний фестиваль, щоб охопити більше культур і спільнот, попри опозицію з боку деяких представників китайської спільноти", - йдеться далі.

Доктор Нгуєн наголошує, що занепокоєння викликає проблема різноманітності та інклюзивності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В'єтнамські громади готують рисові пиріжки на новий рік за місячним календарем

"Так, місячно-сонячний календар винайшли китайці, ми це визнаємо", - сказала вона BBC.

"Так, ми, у синосфері (культурній сфері Східної Азії), обчислюємо новий рік так само. Але наші дії, наша спадщина, пов'язані з нею емоції, формування ідентичності, закладена в такі значні події, відрізняються. Це не є культурним надбанням лише однієї країни чи спільноти".

"Звичайно, є схожість у наших новорічних традиціях. Але коли я в Австралії і бачу все про місячний Новий рік у магазинах і по всьому місту, призначене лише для китайської спільноти, я не можу не відчути, що мене виключили".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Клейкий рис є основним інгредієнтом для страв на місячний Новий рік у Східній та Південно-Східній Азії

Економічна міць Китаю

"Люди мають власні традиції, але вони поховані величезною культурною економічною силою Китаю, вони засмучені", - каже професор Роберт Андре Лафлер. Він очолює азійські студії та історію в коледжі Белойт, в американському штаті Вісконсин.

"Але так було завжди. Велике китайське населення та традицій, а також домінування китайської культури в регіоні завжди були присутні".

Доктор Нгуєн вважає, що найкращим вибором слів є вітати людей "З Новим роком за місячним календарем".

"Різниця між знаком Кота та Кролика є гарним прикладом. Вона показує, культура, яку адаптує громада, змішується з місцевими звичаями та традиціями, і врешті-решт перетворюється на нову версію з іншим змістом і значенням".

Сільськогосподарські впливи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Старовинний малюнок із Китаю показує фермера та бика - звичну сцену сільськогосподарського життя країни вже понад тисячу років

Новий рік за місячним календарем визначається за місячно-сонячним календарем, якому, як стверджують історики, принаймні 2500 років.

"На мій погляд, походження календаря полягало в тому, що люди облаштували своє сільськогосподарське життя навколо фаз місяця. Місячний цикл, що зростав і спадав, показував фермерам, коли працювати і відпочивати", - пояснює професор Лафлер.

Як і чому стародавні китайці прив'язали 12 тварин до місячного року, щоб створити 12-річний зодіакальний цикл, залишається загадкою. Багато легенд і міфів пропонують різні теорії.

Але керамічні артефакти з Китаю початку VIII століття вже містять зображення 12 тварин зодіаку.

Хитрість

Одна казка розповідає історію про змагання тварин, які намагались визначити свій порядок у зодіаку: "Щур за допомогою хитрості першим застрибну на спину вола, а потім стрибнув вперед в останній момент".

Порядок цих 12 тварин: щур, віл, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака та свиня.

В'єтнамська версія: пацюк, буйвіл, тигр, кіт, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака та свиня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 12 знаків китайського зодіаку

В'єтнамська любов до котів

Чому у В'єтнамі рік Кота, а в Китаї - рік Кролика?

Гіанг Нгуєн, керівниця BBC Vietnamese, вважає, що кіт є набагато більшою частиною в'єтнамської культури, ніж кролики.

"Моє власне спостереження полягає в тому, що в'єтнамські народні пісні сповнені котячих тем. Це говорить про те, що ця тварина була у в'єтнамському сільському житті дуже довгий час".

"Але кролик з'явився в літературі лише у зв'язку з місячним календарем і, вочевидь, є результатом культурного впливу".

"Як зазначають дослідники культури в Східній Азії, зайці або кролики є тваринами холоднішого клімату, тому вони не є корінними для тропічних водно-болотних угідь В'єтнаму. Котів навпаки, мабуть, одомашнили стародавні люди, які жили у сучасному В'єтнамі чи Південно-Східній Азії протягом століть. І в'єтнамці, здається, люблять котів, тоді як кролики для них досить чужі".

Автор фото, Getty Images / Linh Pham Підпис до фото, Наклейки із зображенням кота у Старому кварталі Ханоя під час нового року

Риси Кота чи Кролика?

Якщо і кіт, і кролик символізують майбутній рік, чи означає це, що характеристики цих двох тварин однаково впливають на людей, народжених під цими двома знаками?

У китайському фольклорі кожна тварина має особливі риси. Але передбачення рис характеру людей, народжених під тим чи іншим знаком, з'явилось нещодавно.

Історики схильні розглядати це як сучасний винахід, оскільки в стародавніх китайських текстах про подібні вірування немає згадок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловік в Індонезії тримає подарунки із зображенням кроликів

Крім знака зодіаку відрізняються і традиції святкування - як готують святкові страви, як роздають "щасливі" гроші, що люди роблять під час сімейних посиденьок.

Червона білизна

Наприклад, червоний колір - відтінок Нового року в Китаї, Тайвані та Гонконгу - є набагато менш домінуючим у Сеоллалі, корейському Новому році за місячним календарем.

Корейці святкують одночасно з китайським Новим роком, за винятком рідкісних випадків кожні кілька років, коли два нові роки святкують з різницею у день.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Себае, корейський новорічний ритуал за місячним календарем, згідно з яким молодші члени сім'ї стають на коліна та глибоко вклоняються старшим, виражаючи повагу

Коли старші члени сім'ї роздають щасливі гроші молодшим під час корейського новорічного ритуалу Себае, білі конверти використовуються частіше, ніж червоні або кольорові версії, яким віддають перевагу китайці та в'єтнамці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рисовий суп (Tteokguk) — традиційна корейська страва, яку їдять під час святкування корейського Нового року

Для китайців червоний колір має велике значення. Традиційно вірять, що червона нижня білизна в перші дні нового року відганяє злих духів і приносить удачу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відвідувач вішає червоний паперовий ліхтар із новорічними побажаннями під час шоу ліхтарів на стіні стародавнього міста Сіань у Китаї

Ризики подорожей

У всіх культурах, які святкують Новий рік за місячним календарем, возз'єднання сім'ї є важливою частиною свята.

З урочистостями приходить відчуття свята та настрій. Але вони також несуть особливий ризик після пандемії коронавірусу.

Це перше свято після COVID-19, на якому китайці більше не мають суворих пандемічних обмежень.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Залізнична станція Хунцяо в Шанхаї під час щорічного фестивалю напередодні китайського Нового року за місячним календарем

Багато мандрівників залишили міста в сільській місцевості, нарешті повернувшись до традицій, в яких їм було відмовлено протягом трьох років.

Є застереження щодо здоров'я для найбільш уразливих верств населення та побоювання зростання заражень та смертей від ковіду.