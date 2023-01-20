Чим загрожує взяття Кліщіївки біля Бахмута, про яке говорять росіяни

20 січня 2023

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бої за Бахмут різко посилилися наприкінці грудня

Міноборони Росії повідомило про взяття села Кліщіївка на південь від Бахмута, днем раніше про це також заявляв керівник вагнерівців Євген Пригожин. Українська сторона цього не підтверджує.

"Добровольці штурмових загонів за вогневої підтримки військ Південного військового округу звільнили Кліщіївку в самопроголошеній ДНР", - повідомило російське військове відомство у п'ятницю.

Український генштаб у п'ятницю вранці згадав про Кліщіївку тільки те, російські військові продовжують її обстріли разом з іншими населеними пунктами на бахмутському напрямку.

При цьому буквально вчора бізнесмен Євген Пригожин стверджував, що село Кліщіївка під Бахмутом взяли найманці з очолюваного ним ПВК "Вагнер". Сам Пригожин зазначав, що навколо Кліщіївки ще тривають запеклі бої. На ці заяви міноборони Росії ніяк не відповіло - про бої в районі Бахмута та конкретно села Кліщіївка представник російського військового відомства вчора взагалі нічого не казав.

Чим загрожує ЗСУ втрата Кліщіївки

Кліщіївка, розташована за п'ять кілометрів на південь від Бахмута, прикриває підступи як до самого міста, так і до траси з боку Костянтинівки, якою йде постачання українського гарнізону.

Російські війська, які мають на меті захоплення Бахмута, позначили свої наміри оточити його з півночі і півдня практично відразу ж після активізації наступу на місто наприкінці минулого року.

З півночі основні атаки йшли на Соледар та в обхід нього, на Парасковіївку, Червону Гору та Благодатне. З півдня російські частини видавлювали ЗСУ з Досвідченого, передмістя Бахмута, і проривалися далі на південь та південний захід на Курдюмівку та Кліщіївку.

У Києві заявляють, що найманці з ПВК "Вагнер", які безпосередньо штурмували населені пункти навколо Бахмута, досягли незначних успіхів ціною тяжких втрат. Кількість своїх загиблих солдатів обидві сторони не називають.

Міноборони Росії заявило, що ПВК "Вагнер" не входить до структури збройних сил РФ - можливо, і втрати серед приватних найманців не входять до офіційної статистики російського оборонного відомства.

Утім, просування російських частин в обхід Бахмута з півночі і півдня помітно, і командування ЗСУ спішно перекидає резерви на небезпечні ділянки з метою не допустити оточення міста. Одночасно проводиться і ротація частин, які обороняють сам Бахмут.