Яку міжнародну допомогу отримує Росія
- Томас Макінтош
- BBC News
Усі розмови переважно ведуться про те, яку допомогу отримує від Заходу Україна. Але які союзники є у Росії і як вони її підтримують у війні, яку Москва розв'язала проти України?
Головним союзником Росії є Білорусь, хоча вона і не бере участі у війні безпосередньо. Білорусь дозволила російським військам використати свою територію для початку вторгнення в лютому.
З території Білорусі завдавалися ракетні удари по Україні, окрім того, РФ використовує для своїх військових цілей білоруську інфраструктуру.
Українське військове командування, як і західні експерти, досі не виключають можливості повторного наступу на Україну з Білорусі. Від початку війни Білорусь провела численні військові навчання, як самостійно, так і спільно з Росією. Останні з них розпочалися лише минулого понеділка.
Утім, хоча аналітики і вважають повторний наступ з Білорусі малоймовірним, така військова активність на кордоні, як мінімум, змушує ЗСУ тримати на цьому напрямі сили, які могли б бути використані на більш напружених ділянках, наприклад, на Донбасі.
І тому будь-які навчання, наземні чи повітряні, все одно виконують свою роль, зменшуючи можливості ЗСУ на фронті.
Також відомо, що у смертоносних атаках на українські міста і мирну інфраструктуру Росія використовувала дрони-камікадзе іранського виробництва.
У грудні Іран спочатку заперечував поставку зброї, але пізніше визнав, що відправив Москві обмежену кількість безпілотників "за багато місяців" до війни.
Раніше США і Велика Британія заявляли, що відносини Росії та Ірану потеплішали до повноцінного оборонного партнерства.
А британський міністр закордонних Джеймс Клеверлі зазначав, що Іран став одним із головних військових союзників Росії, і що відносини між ними загрожують глобальній безпеці.
Пізніше того ж місяця США звинуватили Північну Корею у постачанні зброї російській приватній військовій компанії "Вагнер". І Пхеньян, і ПВК "Вагнера" ці звинувачення відкинули.
Хоча за оцінкою Вашингтона, цей обсяг поставок не змінить ситуацію на полі бою в Україні, у держдепартаменті були стурбовані, що КНДР може продовжити допомогу "Вагнеру". Раніше США також заявляли, що Росія закупила у Північної Кореї артилерійські снаряди.
Китай не схвалив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але з моменту його початку у лютому розширив торгівлю та інші зв'язки з Москвою.
Утім, експерти припускають, що у Китаї, можливо, спочатку недооцінили ступінь залучення Євросоюзу до війни в Україні, і тепер принаймні на рівні риторики намагаються згладити гострі кути.
До того ж, китайські чиновники були шоковані невдачами Путіна у війні та задумалися про покращення власних відносин із деякими західними країнами,
І нарешті, Південна Африка. Хоча країна посіла нейтральну позицію щодо російської агресії, її армія підтвердила повідомлення про те, що вона планує провести спільні морські навчання з Китаєм і Росією.
Приватний новинний вебсайт Daily Maverick повідомив, що Росія буде провідною країною у військово-морських навчаннях у південноафриканських містах Дурбан і Річардс-Бей, додавши, що рішення Південної Африки є щонайменше "некоректним".