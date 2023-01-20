Яку міжнародну допомогу отримує Росія

Томас Макінтош

BBC News

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Усі розмови переважно ведуться про те, яку допомогу отримує від Заходу Україна. Але які союзники є у Росії і як вони її підтримують у війні, яку Москва розв'язала проти України?

Головним союзником Росії є Білорусь, хоча вона і не бере участі у війні безпосередньо. Білорусь дозволила російським військам використати свою територію для початку вторгнення в лютому.

З території Білорусі завдавалися ракетні удари по Україні, окрім того, РФ використовує для своїх військових цілей білоруську інфраструктуру.

Українське військове командування, як і західні експерти, досі не виключають можливості повторного наступу на Україну з Білорусі. Від початку війни Білорусь провела численні військові навчання, як самостійно, так і спільно з Росією. Останні з них розпочалися лише минулого понеділка.

Утім, хоча аналітики і вважають повторний наступ з Білорусі малоймовірним, така військова активність на кордоні, як мінімум, змушує ЗСУ тримати на цьому напрямі сили, які могли б бути використані на більш напружених ділянках, наприклад, на Донбасі.

І тому будь-які навчання, наземні чи повітряні, все одно виконують свою роль, зменшуючи можливості ЗСУ на фронті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в липні

Також відомо, що у смертоносних атаках на українські міста і мирну інфраструктуру Росія використовувала дрони-камікадзе іранського виробництва.

У грудні Іран спочатку заперечував поставку зброї, але пізніше визнав, що відправив Москві обмежену кількість безпілотників "за багато місяців" до війни.

Раніше США і Велика Британія заявляли, що відносини Росії та Ірану потеплішали до повноцінного оборонного партнерства.

А британський міністр закордонних Джеймс Клеверлі зазначав, що Іран став одним із головних військових союзників Росії, і що відносини між ними загрожують глобальній безпеці.

Пізніше того ж місяця США звинуватили Північну Корею у постачанні зброї російській приватній військовій компанії "Вагнер". І Пхеньян, і ПВК "Вагнера" ці звинувачення відкинули.

Хоча за оцінкою Вашингтона, цей обсяг поставок не змінить ситуацію на полі бою в Україні, у держдепартаменті були стурбовані, що КНДР може продовжити допомогу "Вагнеру". Раніше США також заявляли, що Росія закупила у Північної Кореї артилерійські снаряди.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зустрічі Путіна та Сі проходять регулярно (на цій фотографії - переговори 2018 року), але це не завжди є запорукою довіри

Китай не схвалив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але з моменту його початку у лютому розширив торгівлю та інші зв'язки з Москвою.

Утім, експерти припускають, що у Китаї, можливо, спочатку недооцінили ступінь залучення Євросоюзу до війни в Україні, і тепер принаймні на рівні риторики намагаються згладити гострі кути.

До того ж, китайські чиновники були шоковані невдачами Путіна у війні та задумалися про покращення власних відносин із деякими західними країнами,

І нарешті, Південна Африка. Хоча країна посіла нейтральну позицію щодо російської агресії, її армія підтвердила повідомлення про те, що вона планує провести спільні морські навчання з Китаєм і Росією.

Приватний новинний вебсайт Daily Maverick повідомив, що Росія буде провідною країною у військово-морських навчаннях у південноафриканських містах Дурбан і Річардс-Бей, додавши, що рішення Південної Африки є щонайменше "некоректним".