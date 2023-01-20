"Чому я зробила операцію зі зменшення клітора"

Бруна Алвес

BBC News Brasil

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пацієнтка не повинна самостійно визначати розмір клітора, оскільки це дуже індивідуальне питання, кажуть лікарі

Кліторомегалія - не хвороба, а вада, що характеризується збільшенням зовнішньої частини клітора. Причини цього можуть бути різні: від генетичних проблем до гормональних порушень.

Нещодавно в пологовому будинку Assis Chateaubriand на північному сході Бразилії провели дві кліторопластики — операції з корекції клітора.

22-річна Марія - одна з прооперованих пацієнток. Свою історію вона розповіла ВВС.

Через розмір клітора молода жінка довго відчувала дискомфорт, тому звернулась до лікарів.

Статевий орган Марії, який, за її словами, завжди був великий, ще більше збільшувався під час статевого акту, що завдавало їй незручностей.

"Коли я почала займатися сексом у 18 років, то помітила, що мій клітор дуже набрякає. І мене це непокоїло", - згадує вона.

Рішення

У Марії діагностували генетичне захворювання, що спричинило аномальний ріст органу. І з грудня 2021 року вона проходить курс гормональної терапії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кліторопластика — операція з корекції клітора

Марія також запитала гінеколога, чи можна зменшити розмір клітора.

"У повсякденному житті мене це не турбувало, але під час сексу було відчуття, що це ненормально", - пояснює жінка.

Вона каже, що її тодішній партнер не висловлював невдоволення, але, бачачи її хвилювання, порадив звернутись до лікаря.

У штаті, де жила Марія, не було необхідного фахівця, тому їй довелось чекати, поки хірург із Сан-Паулу погодиться проїхати майже 3 тисячі кілометрів, щоб провести необхідну операцію.

"Операція пройшла успішно. Зараз я почуваюсь повноцінною жінкою", - ділиться емоціями Марія.

"Для когось це, можливо, і незначна проблема, але для тих, хто з цим живе, є певні складнощі".

"Це не хвороба"

Гінеколог Марсело Пракседес попереджає, що збільшення клітора є "поширеною вадою розвитку" і визнає, що це може вплинути на самооцінку жінок.

"Але це не хвороба", - додає він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти кажуть, що зміна розміру клітора може вплинути на самооцінку жінки, але не слід розглядати це як хворобу

Що таке кліторопластика?

Операція зі зменшення клітора не впливає на його функцію як основного джерела жіночого сексуального задоволення.

Подібний до "маленького ґудзика", клітор відрізняється за розміром і формою та має понад 8000 нервових закінчень.

Доктор Пракседес назвав деякі з причин його гіпертрофії: генетичні чи гормональні порушення, вживання анаболічних стероїдів - препаратів для покращення м'язової маси й спортивних результатів.

Аномальне збільшення статевого органу також можуть спровокувати вживання гормонів під час вагітності та пухлини в органах статевої системи.

У крайніх випадках кліторомегалія може бути наслідком синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ).

"Це поширене ендокринне захворювання, що зустрічається у 5-17% жінок дітородного віку", - каже Пракседес.

"СПКЯ може призвести до порушення менструального циклу, появи прищів і волосся на тілі. А в більш серйозних випадках - до збільшення клітора".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Клітор — невеликий округлий горбок, що має приблизно 8000 нервових закінчень та є центром задоволення у жінок

Клітор природним чином збільшується під час сексуального збудження завдяки тканинам, які наповнюються кров'ю. Це характерно для всіх жінок, але у випадку з кліторомегалією цей ефект значно посилюється.

Це може призвести до більшої, ніж очікувалось, ерекції та стати причиною дискомфорту під час статевого акту.

Крім того, за словами експертів, багатьом жінкам зі збільшеним клітором незручно носити бікіні або дуже вузький одяг, оскільки розмір інтимних органів може привертати надмірну увагу.

"Під час операції ми видаляємо збільшені тканини. Але зберігаємо всі чутливі й судинні частини, які є найважливішими", — пояснює доктор Пракседес.

Чи має клітор стандартний розмір?

Не має. Тому бажано звернутись до лікаря, коли відчуваєте дискомфорт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іноді надмірний розмір клітора не дозволяє отримувати задоволення від статевого акту

"Пацієнтка не повинна самостійно визначати розмір клітора, оскільки це дуже індивідуальне питання. І навіть якщо він трохи збільшений, але її це не турбує, то це абсолютно не проблема", - пояснює Пракседес.

В медицині для визначення розмірів і фізичних аномалій геніталій використовують так звану шкалу Прадера. Але оцінку може зробити лише експерт.