"Їдьте, чоловік вас наздожене". Тисячі цивільних українців перебувають у російському полоні без зв'язку

Анастасія Голубєва

BBC

1 година тому

У Росії перебувають близько двох тисяч українських цивільних полонених. Багато з них з початку війни утримуються в СІЗО та колоніях без зв'язку із зовнішнім світом та надії на швидке звільнення. Навіщо Росія бере в полон цивільних і що з ними відбувається в ув'язненні - у матеріалі BBC.

"Прощайтеся": як цивільні потрапляють у полон

18 березня 2022 року у двір до Наталі Кулаковської та її чоловіка Євгена Гур'янова в'їхала російська військова техніка. Їхня родина жила в Бучі. "Ми дивимося, що на БТР просто намагаються до нас в'їхати в паркан. Чоловік побіг назустріч і почав кричати: "Не ламайте, ми вам відкриємо". Але вони показали жестом - піди звідси, і все одно їхали прямо на паркан", - розповідає Наталя.

Російські військові поставили Наталю до паркану та навели на неї зброю. Євгенія відвели убік, щось йому сказали, показуючи на Наталю, після чого її чоловік почав "багато говорити". "Я так розумію, що йому пригрозили, якщо він мовчатиме, не буде щось розповідати, то щось зі мною зроблять", - згадує Кулаковська.

Після цього Наталю відвели, а російські військові з Євгеном вирушили обшукувати їхню хату. Наталя розповідає, що в цей час росіяни казали їй, що "вона продалася американцям за їжу, що в Україні побивають старих людей на 9 травня і як добре було жити в СРСР". Коли Наталя заперечила, один із військових сказав їй краще вивчати історію.

Через якийсь час Наталю знову привели до її будинку. Її чоловік стояв навколішки під прицілом, а російські військові виносили з їхнього будинку техніку та речі. Один із солдатів сказав Наталі: "Прощайтеся".

"Ми всі остовпіли. Я опустилася на коліна, обійняла його, він був холодний, - каже вона. - Ніхто не міг нічого говорити при цьому. Це відбувалося ніби не з нами. Я його обійняла, доторкнулася, і нам сказали: "Все".

Про те, що її чоловік живий, Наталя дізналася лише у серпні. Через російських та українських правозахисників їй вдалося домогтися відповіді від російської влади про те, що Євген перебуває у російському полоні у статусі "затриманого за протидію спеціальній військовій операції", але де саме - не сказали. Інші українські полонені, які повернулися до України, розповіли, що Євген може утримуватись у СІЗО-2 Брянської області. Однак у самому СІЗО заявили, що "спецконтингент не тримають" (відповідь ФСВП є у розпорядженні редакції).

Наталя вважає, що разом із її чоловіком у брянському СІЗО перебуває і чоловік її рідної сестри Сергій Любич, який також потрапив у полон. Сім'я Любича жила в Гостомелі поряд із військовим аеродромом, і коли його почали бомбити, вони перебралися до родини Наталії в Бучу. У Гостомелі на початку війни багато людей не мали світла, газу та води, і 7 березня Сергій повіз воду для своїх знайомих.

Що з ним стало, родичі з'ясували лише після відходу російських військ у квітні, коли почали їздити Київською областю у пошуках рідних. Очевидці розповіли Наталії та її сестрі, що машину Сергія зупинили російські військові, накинули йому мішок на голову та відвезли у військову частину на тому самому аеродромі. Коли російських військових змусили відступити з-під Києва, вони забирали із собою і полонених.

Чому чоловіків забрали у полон, Наталя не знає. Вона припускає, що російським військовим могли не сподобатися зелені спальники, які вони знайшли у підвалі їхнього будинку. "Вони [російські військові] зелений колір визначали, що це від тероборони. Якщо зелений колір, то, значить, військове", - каже жінка. Також вона згадує, що військові попросили її чоловіка показати руки: "Він 20 років механіком працює, у нього руки практично ніколи не відмивалися, він із дизелем працює. І коли у чоловіків перевіряли руки, а вони чорні, отже, з порохом пов'язано".

Чоловік її сестри Сергій міг не сподобатись російським військовим статурою, каже Наталя: "[Його забрали], може, тому, що він великий чоловік, такий високий з широкими плечима".

З такої ж причини у березні до російського полону потрапив студент Харківського університету Микита Шкрябін. "Приїхали російські солдати, вишикували всіх студентів, подивилися: хтось гарний на зріст і спортивний, напевно, може рушницю в руки взяти, давай тебе відвеземо", - описує логіку затримань російський адвокат Шкрябіна Леонід Соловйов. Він з літа не може отримати доступ до свого підзахисного: міністерство оборони Росії не розголошує, де саме тримає полонених. Соловйов тільки припускає, що Шкрябін перебуває у Ростовській області, але зв'язатися з ним російська влада не дозволяє.

"Диверсійна група під прикриттям дітей": як забирають із окупованих територій

Чоловіка Марії Волкової з Херсона забрали співробітники ФСБ на адмінкордоні з анексованим Кримом 21 квітня. Вони збиралися виїхати з України до Грузії - через територію Росії на замовленому автобусі. На пропускному пункті в Армянську чоловіка Марії Івана Козлова повели на допит прикордонники, Марія чекала на нього, але через кілька годин їй сказали: "Їдьте, чоловік вас наздожене". Тоді вона бачила його востаннє.

Марія з речами та двома дітьми - рік і п'ять років - ще ніч добиралася до Грузії. В межі Абхазії її затримали російські прикордонники. "Почали нас там возити своїми конторами, допитувати. Ми провели там півтори доби, ночували в поліції", - розповідає вона. Співробітники детально розпитували про біографію Марії та чоловіка, забрали всю техніку та документи на дітей - піти та відмовитися від допитів вона просто не могла.

"У них була підозра, що це під прикриттям дітей диверсійна група тут. І що ми хочемо влаштувати диверсію", - припускає вона.

Чоловік Марії Іван працює у сфері ІТ і з війною ніяк не був пов'язаний. Проте через півтора тижня після того, як сім'я поїхала з окупованого Херсона, у їхній квартирі провели обшук та винесли жорсткий диск, дізналася Марія від знайомих. Лише через кілька місяців вона дізналася, що її чоловік перебуває у СІЗО у Сімферополі.

За чоловіком Діани Хоцевич із Маріуполя 10 квітня цілеспрямовано прийшли бійці збройних формувань самопроголошеної "ДНР". "Просто приїхали та забрали. Сказали, розберуться та відпустять", - каже вона. Чоловік Діани Сергій - колишній військовий, але останніми роками працював на заводі.

Хоцевич каже, що знає робітницю місцевої соціальної служби, яка "здала" Сергія. "Жінка одна із селища, яке видає довідки і ось це все, у неї сини служать у "ДНР". І саме її син прийшов [за Сергієм]", - стверджує Діана. Її чоловік відтоді перебуває у колонії під Донецьком.

"Затриманий за протидію СВО": невизначений статус полоненого в Росії

За даними українського Центру громадянських свобод (ЦГС), у Росії та на окупованих територіях перебувають близько двох тисяч українських цивільних полонених. Сам центр за прізвищем знає про близько 800 цивільних полонених. Найчастіше правозахисникам про затримання людини повідомляють її родичі, які розпочинають пошуки. Але іноді про людей, які потрапили в полон, стає відомо від очевидців затримання або від інших українців, які повертаються з полону і розповідають, з ким вони сиділи в камерах.

При цьому Росія не ділить полонених на цивільних та військових: і ті, і ті для російських органів вважаються "затриманими за протидію СВО", кажуть співробітник ЦМР Михайло Савва та адвокат Леонід Соловйов. "Міноборони РФ має лише одну чітку позицію, що війни немає, а, отже, і військовополонених немає, відповідно це просто затримані люди", - каже адвокат.

Більше того, Росія не вважає затриманих українців навіть полоненими, каже Соловйов: "Вони не називають їх полоненими, тому що не йде жодної війни. Просто проводяться заходи. А що це таке - це у нинішній ситуації зайве питання".

При цьому у своїх офіційних відповідях на запити міністерство оборони РФ пише, що "затримані утримуються відповідно до вимог Женевської конвенції про військовополонених" (документ є у розпорядженні BBC).

Те, що Росія називає цивільних українців затриманими, а не полоненими, дає їй право утримувати їх до кінця війни, що якраз є порушенням Женевської конвенції, каже український правозахисник Михайло Савва.

"Так, держава-окупант може затримати цивільного, якщо вона його в чомусь підозрює. Але як тільки зникли причини, які викликали затримання, то цю людину мають негайно звільнити без жодних обмінів. Вона не військовополонена. А Росія їх не звільняє", - каже він.

За словами Савви, близько половини цивільних полонених затримано у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях України. Але ці території більше не перебувають під російською окупацією, а отже, більше не повинно бути підстав утримувати полонених звідти. Але їх не відпускають. За словами правозахисника, звільнених цивільних - одиниці.

Цивільні формально не підлягають обміну військовополоненими. Росія готова обмінювати цивільних полонених на військових, але Україна відмовляється це робити. Такий обмін вигідний Росії, вважає Савва, але становить велику небезпеку для цивільного населення України: російська армія може захопити в полон сотні звичайних українців, щоб потім просто обмінювати їх на своїх військових.

Тому цивільних осіб не можна обмінювати, їх треба просто відпускати, каже Михайло Савва. Трапляються випадки, коли Росія просто відпускає кілька цивільних під час обміну військовими. Але при цьому жодної системи, за якої цивільних могли б віддавати під час обміну - немає, каже він.

"У нас їх немає": що відбувається з тими, хто потрапляє на територію Росії?

Доля затриманих цивільних українців залежить від того, на якій території вони потрапили до полону. Затримані на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", швидше за все, залишаються ув'язненими у невизнаних республіках. А ось із територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, людей найчастіше вивозять до СІЗО та колоній на території Росії.

Головна проблема, з якою стикаються правозахисники та адвокати - російські органи рідко розкривають, де саме конкретна людина і не надають із нею жодного зв'язку. У своїх відповідях родичам полонених (є в розпорядженні BBC) міністерство оборони Росії каже, що зв'язатися із полоненими можна через Міжнародний Червоний хрест, але насправді листи доходять до адресатів рідко.

Російський правозахисник Роман Кисельов, який допомагає українцям шукати своїх родичів, каже, що українські полонені виведені із системи ФСВП і, відповідно, позбавлені навіть тих прав, які мають звичайні в'язні.

"Їздили правозахисні адвокати, намагалися домагатися доступу, а їм казали: "У нас їх немає". Як ми розуміємо, полонені перебувають у веденні військової поліції. Це виділений спецблок під полонених, щоб їх ніхто не бачив і не чув", - розповідає Кисельов.

За його словами, полонені можуть бути позбавлені прогулянок, передач, доступу до магазину і тюремного дозвілля. "Це суттєва проблема. Звичайні зеки та підслідні можуть хоча б читати. Вони мають бібліотеку, їм можна передати щось, листи приходять. Ці ж люди не отримують ні листів, ні книг, нічого взагалі", - розповідає правозахисник.

Підпис до фото, Чоловік Марії Волкової Іван Козлов

Українських полонених також періодично перевозять із однієї установи ФСВП до іншої; з якою метою - не ясно.

Так, Марія Волкова дізналася, що після затримання на адмінкордоні із Кримом її чоловік Іван перебував у СІЗО-1 у Сімферополі. Її мама кілька місяців провела у цьому місті у спробах зв'язатися із зятем. "Вона ходила туди і просила про побачення, або про передачу, або про лист хоча б. Все не можна - під різними відмовками навіть найближчим родичам при пред'явленні всіх документів, - розповідає Марія. - Я написала звичайний лист від руки, відправила поштою, але це ж Богові відомо, передали йому чи ні".

За словами Марії, спочатку у СІЗО її матері говорили, що Іван справді там, але утримується на карантині. Потім співробітники СІЗО взагалі перестали говорити про нього хоч щось. У жовтні, через пів року після затримання, Марія отримала від російської влади відповідь, що Івана перевели з першого сімферопольського СІЗО в друге.

Наталія Кулаковська з Бучі у серпні отримала від свого чоловіка Євгена записку: "Живий. Здоров. Все гаразд". Дати на ній не було. Наталя вважає, що її чоловік написав цю записку ще на початку свого затримання, оскільки весь час, що він перебуває у полоні, жодного зв'язку з ним немає.

"Ми не знаємо, що всередині": що відбувається із затриманими у самопроголошеній "ДНР"?

Якщо людину затримали на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", то вона залишається під контролем цих "республік", розповідає Роман Кисельов. "У "ДНР" є спеціальні юридичні норми для полонених, які дозволяють затримувати людину до 30 днів, але насправді людей тримають набагато довше", - каже правозахисник.

Після цього на людину можуть порушити кримінальну справу та обрати статус полоненого, який закріплений у законодавстві самопроголошеної республіки. Проблема із законами в "ДНР" у тому, що багато з них не опубліковані, і стороннім людям ознайомитися з ними немає можливості. "Є постанова державного комітету оборони "ДНР", вона передбачає статус полоненого. Але закон не опубліковано. Ми не знаємо, що всередині. Ми лише розуміємо, що є правовий статус полоненого, він видається якимось людям та строком на 10 років", - каже Кисельов. Деталей про те, що означає цей статус, як його знімати та оскаржувати - немає.

При цьому влада самопроголошеної "ДНР" ділиться з родичами інформацією про те, де перебувають полонені і навіть дають можливість листування. Про ситуацію із полоненими у самопроголошеній "ЛНР" правозахисникам нічого не відомо.

Чоловік Діани Хоцевич Сергій із Маріуполя перебуває у колонії під Донецьком, з липня від нього надходять рідкісні листи. "Про умови, самі розумієте, він нічого не напише, але писав, що живий, здоровий. У плані харчування та хвороб - я не знаю, багато він не пише", - розповідає вона. За її інформацією, чоловікові дозволені прогулянки та душ раз на тиждень.

Після затримання на її чоловіка завели кримінальні справи за трьома статтями кримінального кодексу "ДНР" - про начебто планування та ведення агресивної війни, тероризм і насильницьке захоплення влади. Проте за кілька місяців кримінальні звинувачення було знято і Сергія перевели із СІЗО до колонії.

"Де легше закону не дотримуватися, там не дотримуються": позаправовий режим

Правозахисник Кисельов каже, що в обох випадках - і для полонених у Росії, і для полонених у самопроголошеній "ДНР" - виникають юридичні труднощі.

Полонені, які утримуються на території Росії, формально мають статус "затриманих за протидію СВО", але жодними російськими законами такий статус не передбачено. "Усі державні органи намагаються по-різному уникати питання, чи відповідає цей статус законодавству. І генпрокуратура, і військова прокуратура і уповноважені з прав людини - всі по-різному намагаються не дати пояснення, що це таке", - каже Кисельов.

Полонених українців можуть тримати в ув'язненні на основі судового рішення, і тут немає жодних обмежень щодо термінів, підтверджує адвокат Леонід Соловйов. "Це лихоліття абсолютно, - каже він. - Тут діє позаправовий режим. Логіка така, що де легше закону не дотримуватись, там його дотримуватися і не будуть".

Із полоненими у "ДНР" виникає інша юридична колізія: у логіці російського права це вже не самопроголошена республіка, а "регіон Росії", тому й закони там мають бути російськими. Проте там багато в чому продовжують діяти колишні закони, каже Роман Кисельов.

"Статус полоненого в "ДНР" не дуже поєднується з конституційними гарантіями Росії. Конституція Росії чорним по білому каже, як допускаються обмеження фундаментальних прав людини - вони мають бути передбачені федеральними законами. А федерального закону немає жодного. Є тільки якийсь регіональний, та ще й не опублікований", - пояснює правозахисник.

Але жоден із двох статусів - ані "затриманий за протидію СВО", ані "полонений" у "ДНР" - не відповідають ні конституції РФ, ні міжнародним стандартам. Наприклад, четверта Женевська конвенція вимагає проводити різницю між цивільним населенням і комбатантами, чого не роблять у разі полону. Також конвенція наділяє полонених правом листування та звернення до суду, чого також не дотримуються.

"Нинішній кадровий склад російського режиму такий слабкий, такий непрофесійний, що вони помиляються [з формулюваннями] буквально на кожному кроці", - каже український правозахисник Михайло Сава.

"Цілеспрямовано приходили додому": хто цікавив російських військових

Були дві хвилі масових затримань українських цивільних осіб: у березні-квітні, коли російська армія перебувала у центральних областях України, а потім у серпні-вересні - перед "референдумами" у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Тоді окупаційна влада формувала виборчі комісії та хотіла залучити до цієї роботи місцевих депутатів, журналістів, викладачів, каже правозахисник Савва. Тих, хто відмовлявся брати участь в окупаційних заходах, затримували.

За даними українського Центру громадянських свобод, більше половини українських полонених було затримано вдома. Тобто це люди, до яких росіяни приходили цілеспрямовано. "Окупанти добиралися до списків учасників антитерористичної операції, списків співробітників поліції, депутатів місцевих представницьких органів. Ось до цих людей вони приходили", - каже Савва. Також були випадки, коли місцевих жителів здавали російським військовим їхні ж сусіди чи знайомі.

Одразу привертали увагу окупаційної влади і люди, відомі у місцевих громадах - депутати та вчителі.

Так півтора місяця у полоні провів голова райради Мелітополя Сергій Прийма. 13 березня до його будинку прийшли з обшуком, розповідає його син Влад. "Батькові сказали зібрати речі і пройти з ними. Мама запитала: "Куди ви його забираєте?", їй відповіли: "Не хвилюйтеся, ми хочемо поговорити і скоро його відпустимо". Батька вивели з мішком на голові та в наручниках, посадили в машину і відвезли до будівлі військкомату", - каже він.

Після цього дружина Сергія Прийми щодня ходила до комендатури, військкомату, поліції та окупаційної адміністрації, щоб дізнатися, де її чоловік і що з ним. Півтора місяця сім'я Прийми жодної відповіді не отримувала. Потім наприкінці квітня Прийму ввечері привезли додому і три дні заборонили говорити про те, що його звільнено.

За словами Влада Прийми, його батька затримали для того, щоб він підписав документи про відставку та передачу посади. Він відмовився. Влад Прийма розповідає, що батька тримали у підвальному приміщенні. "Перший тиждень батько просидів на стільці у будівлі військкомату, руки та ноги пов'язані стяжками, на голові мішок, на день давали склянку води. На сьомий день його перевели до кімнати у підвалі військкомату, у кімнаті був лише стіл, на якому батько спав. Годували один раз на добу чи взагалі не годували по кілька днів", - каже він.

За словами Прийми, російські військові на допитах катували його батька струмом і били. "Дали читати газету "Червона зірка", там говорилося, що Київ взяли війська РФ, Харків оточений, ЗСУ розбиті, Зеленський втік до Польщі, тому після звільнення у батька було хибне уявлення", - розповідає Влад.

Підпис до фото, Чоловік Наталії Куликовської Євген Гур'янов

Наталя з Бучі каже, що вже після деокупації серед місцевих ходили чутки, що російські військові мали списки, за якими вони затримували людей. Але що це за списки та як вони формувалися, вона не знає. За її спогадами, російські військові забирали багатьох чоловіків - і старих, і молодих. Одного з місцевих мешканців, за її словами, відпустили майже одразу, але йому було 70 років. А затриманому племіннику Наталії Владу Любичу було 20 років.

Наталя розповідає, що після того, як його затримали, у нього трапилася панічна атака, він вистрибнув із машини російських військових, і його розстріляли.

Вона також бачила, як затриманих чоловіків садили на російську військову техніку у цивільному одязі - мабуть, для того, щоб прикриватися від обстрілу.

"Давити для звільнення": як полонені можуть повернутися на батьківщину

Майже рік після початку війни на території Росії та окупованих територіях утримуються кілька тисяч українців, які не були військовими, але потрапили в полон. Зв'язку з ними здебільшого немає. У грудні Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) звітував про те, що відвідав "низку військовополонених" і передав від них записки родичам. Однак у повідомленні Червоного хреста не сказано, скільки полонених вони відвідали і де.

Червоний хрест не відповів на запит BBC про статистику відвідувань полонених.

За яким принципом російська влада дає доступ до якихось полонених, правозахисники не знають, але кажуть, що такі випадки рідкісні. "Я зустрічався з представниками Червоного хреста, вони кажуть: "Розумієте, нам і так дуже складно працювати у Росії. Якщо ми зараз почнемо якісь активні дії, нам ліквідують і ці можливості невеликі, які ми маємо". Я їх розумію, але виконувати свої функції необхідно", - каже Михайло Савва.

Для того, щоб склалася якась система повернення цивільних полонених, МКЧХ має відповідно до Женевських конвенцій ініціювати призначення так званих держав-покровительок. Це країни, які не беруть участь у війні, але стежать за гарантіями дотримання прав громадянського населення. МКЧХ досі не ініціював таке призначення, каже Михайло Савва.

"Ситуація, за моєю оцінкою, дуже погана, бо навіть ті механізми міжнародного гуманітарного права, які є, їх недостатньо, але навіть вони не виконуються. А війна дуже жорстока, дуже кривава", - каже він.

При цьому Савва вірить, що є способи натиснути на Росію та вимагати звільнення українських громадян. Він наводить приклад ситуації, коли в перші місяці війни в московському центрі для утримання мігрантів у Сахаровому утримувалися понад сто українців. Росія хотіла їх депортувати під приводом різних адміністративних правопорушень, але всі прикордонні переходи були закриті через війну.

Але правозахисники та іноземні політики від початку війни вимагали від Росії звільнення цих людей. Після цього із Сахарово відпустили майже всіх, крім десяти осіб, які підозрюються в екстремізмі, каже Савва.

Правозахисники і в цьому випадку, за його словами, ведуть "міжнародну кампанію в різних формах" і намагаються посилити тиск на Росію.

"Скажімо так, коли російська влада опиняється у важкій ситуації з погляду репутаційних втрат, вона змушена щось робити", - підсумовує Михайло Савва.

"Як не прикро це визнавати, але ми залежимо від Росії, - констатує Наталя з Бучі. - Самі ми не можемо вила взяти, піти на це СІЗО, щоб звільнити наших рідних. Хотілося б, звичайно, щоб можна було так зробити", - зітхає вона.