Чому українські урядовці літають гелікоптерами під час війни

Джеймс Вотергаус

кореспондент ВВС в Україні

34 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Аналогічний вертоліт перетворює семигодинну поїздку машиною на політ за дві години і 45 хвилин

Навіть на тлі жорстокостей російського вторгнення останні тижні виявилися важкими для України.

Жахливий ракетний удар по Дніпру забрав життя 46 людей. А падіння гелікоптера поблизу Києва принесло смерть ще 14.

У катастрофі загинули три високопосадовці, включно із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, який мав відвідати фронт.

Українські урядовці часто роблять такі поїздки, намагаючись під час війни залишатися на видності настільки, наскільки це можливо.

Тож чи вартують ці поїздки, під час яких вертольоти тримають якомога ближче до землі, щоб запобігти виявленню і збиттю, усіх ризиків?

"Ризики є, але дуже важливо підтримати наших захисників, відчути ситуацію на фронті та ухвалювати рішення на основі побаченого власними очима", - каже Володимир Фесенко, експерт Центру політичних досліджень.

Оскільки міністерство, яке очолював Денис Монастирський, відповідає і за Національну гвардію, і за поліцію, і за ДСНС, ризики для нього були вищими, ніж для інших міністрів, зазначає Володимир Фесенко.

"Неможливо все передбачити наперед. Для тих, хто пересувається гелікоптером, ризик є завжди, особливо під час війни", - каже він.

Автор фото, EPA

Причини катастрофи у Броварах досі невідомі. Але українські високопосадовці досить часто користуються гелікоптерами.

"Коли офіційні особи пересуваються швидко, вони більше встигають", - каже Антон Геращенко, колишній депутат і радник міністра внутрішніх справ.

"Ви ж не будете пливти до США на пароплаві?" - каже Геращенко.

Наша команда була свідком однієї з таких подорожей гелікоптером, коли ми приєдналися до міністра внутрішніх справ Монастирського під час його поїздки до Запоріжжя.

Інколи наш політ нагадував корабель у бурхливих водах - тільки море під нами було неосяжними зеленими просторами України. Було також і відчуття вільного падіння, - коли вертоліт маневрував над ЛЕП.

Але весь політ ми трималися на рівні верхівок дерев. Були моменти, коли виникало відчуття, що ми зачепимо чийсь дах.

Чому так низько? Щоб нас не помітили російські війська.

"Оскільки їхнє життя є важливим для оборони країни, вони мають певний рівень захисту, - пояснює Антон Геращенко. - Але ніхто не може захистити від ракети, такої, яка влучила у житловий будинок у Дніпрі".

Наприкінці нашої подорожі Денис Монастирський оглянув війська, які беруть участь у навчаннях на випадок витоку радіоактивності. Розташована неподалік атомна електростанція в місті Енергодар давно перебуває під контролем Росії.

Потім він відповів на запитання журналістів, а потім повернувся до Києва. Подорож у понад тисячу км туди й назад.

Я бачив, як Денис Монастирський кілька разів публічно виступав після повномасштабного вторгнення Росії. Пам'ятаю, як колона з його автомобілем раптово зупинилася на Майдані Незалежності в Києві 28 лютого.

У той час побоювалися, що Росія може опинитися у столиці будь-якої миті, але це не завадило йому провести коротку пресконференцію.

Підпис до фото, Денис Монастирський під час розмови зі ЗМІ у Києві в перші дні російського вторгнення

"Поліцейські, прикордонники та ДСНС роблять все можливе, щоб перемога була ближчою та швидшою", - сказав він.

Зовсім нещодавно я бачив, як Монастирський приїжджав на місце ракетного удару в Запоріжжі у вересні минулого року. Тридцять дві людини загинули, були побоювання повторної атаки, але він все одно прийшов.

Як нагадав нам один чиновник: "Зараз небезпечно для всіх в Україні, для міністрів і будь-кого".

Президент України Зеленський також взяв на себе ризики бути лідером під час війни.

Серед яскравих моментів - його поява у звільненому місті Херсон 14 листопада. Росіяни вийшли лише за кілька днів до цього і були лише з іншого боку Дніпра.

Підпис до фото, "Це тільки початок", - заявив президент Зеленський на головній площі Херсона

Перед своїм знаковим візитом до Вашингтона український лідер відвідав східне місто Бахмут, щоб виступити перед військовими. У той час російські війська були за кілометр чи близько того. Там точаться одні з найзапекліших боїв.

Ці візити є різким контрастом з обережним підходом російського президента Володимира Путіна, який не відвідує лінію фронту. Туди він посилає своїх заступників.

"Ми все ще тут", - з такими словами український лідер виступив у відеозверненні зі своєю командою наступного дня після вторгнення Росії. Повідомляється, що він відхилив пропозицію США про евакуацію.

Відтоді це задає тон.

Репортаж за участі Ганни Чорноус і Сіобхан Лехі.