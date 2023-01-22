Як росіянин місяцями живе у лісі, переховуючись від мобілізації

Бен Тобаяс

BBC News

1 година тому

Автор фото, ADAM KALININ Підпис до фото, Адам живе у лісі, щоб його не знайшли військові комісари

Коли у вересні минулого року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських чоловіків, Адаму Калініну (ім'я змінене - Ред.) знадобився тиждень, щоб вирішити, що найкраще для нього зараз — це піти до лісу.

Російський айтішник каже, що з самого початку був проти війни. Його двічі штрафували та арештовували на два тижні за те, що він наклеїв на стіну свого будинку плакат "Ні - війні".

Тому, коли російська влада заявила, що мобілізує 300 тисяч людей, щоб допомогти змінити ситуацію на війні, яку вона програє, Калінін не хотів ризикувати. Він не хотів, щоб його відправили на лінію фронту вбивати українців.

Але, на відміну від сотень тисяч інших росіян, він не хотів їхати з Росії.

Він каже, що є три речі, які тримали його в Росії: друзі, фінанси та страх покинути звичне та знайоме.

"Від'їзд був би важким виходом із моєї зони комфорту", - сказав ВВС Калінін, якому за тридцять. "Тут теж не зовсім комфортно, але, однак, психологічно було б дуже важко поїхати", - додав він.

Тож він попрощався з дружиною і попрямував до лісу, де живе в наметі майже чотири місяці.

Автор фото, ADAM KALININ Підпис до фото, Адам постить фото свого табору у телеграм

Температура у лісі часом опускається до -11C. Він використовує антену, прив'язану до дерева, для доступу до Інтернету та сонячні батареї для отримання енергії.

Він їсть продукти, які йому регулярно приносить дружина.

Таке життя, за його словами, є найкращим способом, який він може придумати, щоб уникнути призову. Якщо влада не може вручити повістку особисто, його не можна змусити йти воювати.

"Якщо вони фізично не можуть мене взяти за руки і привести до комісаріату, це на 99% захист від мобілізації чи інших утисків".

Автор фото, Adam Kalinin Підпис до фото, Тут він спить і працює

У певному сенсі Калінін продовжує жити так, як і раніше. Він все ще працює вісім годин на день на тій самій роботі. Хоча взимку, коли мало світла, йому не вистачає сонячної енергії, щоб працювати повний день. Тому чоловік компенсує свої години у вихідні.

Деякі з його колег зараз перебувають у Казахстані. Вони також залишили Росію після початку мобілізації. Його інтернет через антену, прив'язану до сосни, достатньо надійний, щоб зв'язок з ними не був проблемою.

Раніше Адам проводив багато своїх відпусток з дружиною у таборі на півдні Росії. Коли він вирішив назавжди отаборитися, то мав достатньо необхідного обладнання.

Велику роль у тому, що йому вдається виживати на природі, відіграє дружина, яка регулярно привозить йому продукти. Кожні три тижні вона привозить їжу до домовленого пункту, де вони можуть ненадовго побачитися. Потім він відносить запаси в безпечне місце, яке відвідує кожні кілька днів. Їжу готує у саморобній дров'яній печі.

Автор фото, ADAM KALININ Підпис до фото, Адам сам заготовляє дрова

"Є вівсянка, гречка, чай, кава, цукор. Свіжих овочів і фруктів, звичайно, не вистачає, але це не страшно", — каже він.

Нове житло Калініна - це великий намет на кшталт тих, що використовують для риболовлі. Коли він уперше приїхав до лісу, то розбив два табори на відстані у п'ять хвилин один від одного; один з доступом до Інтернету, де він працював, інший - у більш захищеному місці, де він спав.

З похолоданням він об'єднав дві території, щоб жити й працювати в одному місці.

Нині дні знову стають довшими, і сніг починає танути, тому він планує залишитися у лісі.

Хоча сам Калінін не отримував повістки, він каже, що ситуація постійно змінюється, і він боїться, що може отримати її у майбутньому. Офіційно ІТ-працівники, такі як Калінін, звільнені від призову в Росії. Проте є багато повідомлень про те, що айтішників теж призивають.

Президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію 21 вересня. Це сталося невдовзі після блискавичного контрнаступу України у Харківській області, під час якого українські військові відбили у росіян тисячі квадратних кілометрів території.

Путін тоді заявив, що мобілізація необхідна для захисту Росії від Заходу. Але багато хто в країні так не думає. Тоді на кордонах Росії творився хаос. Сотні тисяч людей тікали з країни.

Призов справив великий вплив на Росію. До того часу багато росіян могли продовжувати своє життя так само як і до початку повномасштабної війни. Частина західних брендів зникла, а санкції ускладнили фінансові операції, але прямий вплив на суспільство був здебільшого обмеженим.

Мобілізація принесла війну у багато російських родин. Якщо раніше війна здавалася далекою, то тепер її майже неможливо ігнорувати.

Проте публічні виступи проти війни в Росії - це велика рідкість. За це росіян критикують і в Україні, і на Заході. Калінін каже, що люди бояться того, що з ними може статися:

"У нас тоталітарна держава, яка стала дуже могутньою. За останні пів року з неймовірною швидкістю прийняли закони. Якщо людина зараз виступить проти війни, держава буде її переслідувати".

Життя Калініна в лісі принесло йому певну популярність в інтернеті: 17 тис. людей майже щодня стежать за його новинами в телеграмі. Він публікує відео та фотографії свого життя на природі, розпорядку дня та того, як організовано його табір. Наприклад, як він рубає дрова.

Калінін стверджує, що не дуже сумує за своїм минулим життям. Він називає себе інтровертом, який не проти побути на самоті, хоча, сумує за дружиною і хотів би бачитися з нею частіше. Однак, зазначає він, його нинішня ситуація все ж краща, ніж передова чи в'язниця.

"Я настільки змінився, що все те, за чим я міг би сумувати, відійшло на задній план — каже він, - Те, що раніше здавалося важливим, більше не таким не є. Є люди, які перебувають у набагато гіршому становищі, ніж ми".