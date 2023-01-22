"Революційні зміни". Як технологію з фільмів "Аватар" використали у медицині

Паллаб Гош

Науковий кореспондент

1 година тому

Автор фото, 20th Century Studios Підпис до фото, Творці фільмів "Аватар" використовували датчики для фіксації рухів акторів, щоб зробити їх схожими на інопланетян. Вчені адаптували технологію для моніторингу захворювань

Костюми для відстеження рухів, які оживляють персонажів у таких фільмах, як "Аватар", допомагають дослідникам відстежувати розвиток захворювань рухового апарату.

У багатьох випадках чим швидше такі захворювання діагностують, тим швидше пацієнт зможе отримати підтримку та лікування.

Нова система для аналізу рухів тіла використовує штучний інтелект.

Під час випробувань британські експерти виміряли тяжкість двох генетичних розладів удвічі швидше, ніж найкращі лікарі.

Дослідники кажуть, що це також може вдвічі скоротити час і значно зменшити витрати, необхідні для розробки нових ліків у клінічних випробуваннях.

Дослідження опублікували в журналі Nature Medicine.

Докторка Валерія Рікотті з Інституту дитячого здоров'я Грейт-Ормонд-стріт сказала BBC News, що вона вражена результатами.

"Вплив на діагностику та розробку нових ліків для широкого спектра захворювань може бути величезним", - сказала вона.

Докторка Рікотті входила до групи дослідників Імперського коледжу та Університетського коледжу Лондона, які витратили 10 років на розробку нової технології.

Вони протестували її на пацієнтах із атаксією Фрідрейха (АФ) і м'язовою дистрофією Дюшена (МДД) у двох окремих дослідженнях. Дослідники кажуть, що технологію також можна використовувати для моніторингу пацієнтів, які одужують від інших захворювань, що впливають на руховий апарат.

Це можуть бути захворювання, пов'язані з мозком і нервовою системою, серцем, легенями, м'язами, кістками, а також низка психічних розладів.

Автор фото, Great Ormand Street Hospital Підпис до фото, У Джеймса на зап'ясті, ліктях і колінах прикріплені датчики, які відстежують, як на його рухи впливає рідкісне генетичне захворювання під назвою м'язова дистрофія Дюшена

Відстеження тяжкості та ймовірного прогресування таких захворювань зазвичай передбачає вимірювання в клініці швидкості та точності, з якою пацієнти виконують певний набір рухів. Ця оцінка - життєво важлива для визначення того, якої підтримки та лікування потребує пацієнт, але вона може тривати роками.

Два дослідження, опубліковані в четвер, показують, що система фіксації рухів може робити це набагато швидше і точніше. Її адаптували на основі технології, використаної режисерами для зйомки рухів акторів у фільмах "Аватар", щоб створити на екрані реалістичних інопланетян.

Професор Альдо Фейсал з Імперського коледжу, який був одним із авторів цієї ідеї, назвав це величезним прогресом.

"Наш новий підхід виявляє найменші рухи, які люди не можуть вловити, - каже він. - Він може трансформувати клінічні випробування, а також покращити діагностику та моніторинг пацієнтів".

Автор фото, Thmoas Angus/Imperial College Підпис до фото, Професор Альдо Фейсал (справа) розробляє датчики, які можуть відстежувати рухи на вулиці та в повсякденних ситуаціях за межами клініки

Атаксія Фрідрейха зазвичай з'являється в підлітковому віці і вражає одну людину з 50 000, тоді як дистрофія Дюшена щороку вражає 20 000 дітей, переважно хлопчиків, у всьому світі. Наразі ліків від них немає.

Команда з Імперського коледжу вперше випробувала костюми з датчиком руху на пацієнтах із АФ. Вони виявили, що штучний інтелект може передбачити загострення хвороби протягом дванадцяти місяців, що є вдвічі кращим результатом, ніж той, який дають експерти.

Окрема команда Грейт-Ормонд-стріт випробувала технологію на 21 хлопцеві з МДД віком від 5 до 18 років. Вона набагато точніше, ніж лікарі, передбачила, як захворювання вплине на їхні рухи через шість місяців.

Дослідники вважають, що їхню систему можна буде використовувати для прискорення та зниження вартості клінічних випробувань нових ліків для багатьох захворювань.

Зокрема, вона може зробити більш економічно ефективними випробування нових ліків проти рідкісних генетичних захворювань.

Автор фото, Thomas Angus/Imperial College Підпис до фото, Рухи реєструє та аналізує система ШІ, яка здатна оцінити будь-яке погіршення стану пацієнта вдвічі швидше, ніж найкращі лікарі

"Ми зможемо випробовувати більше ліків на меншій кількості пацієнтів за нижчою ціною", - заявила професорка Паола Джіунті, керівниця Центру атаксії UCL.

У випадку з МДД, щоб отримати статистично значущі результати щодо ефективності нового препарату, необхідно випробовувати його щонайменше на 100 пацієнтах протягом приблизно 18 місяців. За допомогою ж нової системи це потенційно можна зробити з 15 пацієнтами протягом шести місяців.

Кількість пацієнтів з окремим рідкісним захворюванням у Великій Британії може становити лише кілька сотень людей чи менше. Це не дає фармацевтичним компаніям проводити дорогі клінічні випробування для розробки нових ліків.

Революційні зміни

Професор Річард Фестенштайн з Лондонського інституту медичних наук Ради медичних досліджень сказав BBC News, що ця нова технологія, у розробці якої він брав участь, може змінити економіку відкриття ліків.

"Це змусить фармацевтичну промисловість інвестувати в рідкісні захворювання, - сказав він. - Основним бенефіціаром нашого дослідження будуть пацієнти, тому що технологія дозволить набагато швидше створювати нові методи лікування".

Дослідники вже очікують на схвалення технології відстеження рухів для випробувань ліків для АФ та МДД, які в разі успіху можуть розпочатися через два роки. Вони також збирають дані для її використання при хворобах Паркінсона, Альцгеймера та розсіяному склерозі.