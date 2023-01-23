Традиція сицилійського мовчання, яка 30 років рятувала боса мафії

Лаура Гоцці та Давід Гільйоне

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мессіну Денаро заарештували у приватній клініці в центрі Палермо, де він записався на прийом під вигаданим іменем

Жителі Палермо не могли знати напевно, ким був чоловік, якого вели до поліцейської машини.

Зрештою, минуло 30 років відтоді, як він востаннє з'являвся на публіці.

Але того ранку на вузьких вулицях Палермо зібралося понад сто військовослужбовців - і люди знали лише одного злочинця, який міг викликати таку реакцію.

Маттео Мессіну Денаро - "боса босів" та останнього втікача - нарешті упіймали.

Лунали оплески та вигуки. Люди обіймалися. У деяких були сльози на очах. Усі посміхалися.

Пізніше Марія Фальконе сказала італійським ЗМІ, що шкодує, що її брат не зміг стати свідком цієї сцени.

Борця з мафією Джованні Фальконе вбила сицилійська мафія "Коза Ностра", очолювана Мессіною Денаро, у 1992 році. Це був розпал "сезону різанини", який охопив Італію на початку 1990-х років.

У той час організований злочинний синдикат Мессіни Денаро намагався за допомогою тривалої кампанії вбивств, у результаті якої загинуло понад 20 людей, змусити державу розпочати переговори про жорсткий тюремний режим для ув'язнених мафіозі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час теракту у Флоренції у 1993 році загинули п'ятеро людей, зокрема новонароджена дитина, дев'ятирічна дівчинка та їхні батьки

Мессіна Денаро одного разу хвалився, що може "заповнити цвинтар" своїми жертвами.

Він брав участь у викраденні та вбивстві 1993 року Джузеппе Ді Маттео, 11-річного сина мафіозі, який став державним свідком. Хлопця протримали в полоні два роки, а потім убили. Його тіло розчинили в кислоті, щоб родина не змогла його поховати.

Мессіна Денаро також наказав убити боса суперницького мафіозного клану та його вагітну дівчину.

На його арешт видали ордер. Потім, влітку 1993 року, він безслідно зник. За повідомленнями, його бачили усюди - від Венесуели до Нідерландів.

Але спіймали його в Палермо - серці його батьківщини Сицилії.

Цього тижня після його арешту поліція виявила три схованки в Кампобелло ді Мазара, залитому сонцем селі за 115 км від Палермо та за 10 км від місця його народження Кастельветрано.

Тихе маленьке Кампобелло - на перший погляд, геть не те місце, де можна легко сховатися.

Як виглядає, Мессіна Денаро не дуже й ховався.

Він був постійним клієнтом місцевого бару "Сан Віто". Сусід розповів, що вони часто віталися.

Це картина геть не схожа на 30-річні пошуки злочинця.

Італія інвестує значні ресурси в свої антимафіозні операції, але випадок Мессіни Денаро показує, що поступлива культура мовчання досі може завадити боротьбі держави з організованою злочинністю.

Мауріціо Беллакоза, кримінальний адвокат і професор права в Університеті LUISS в Римі, каже, що Мессіна Денаро "повною мірою використав культуру мафії", щоб залишитися непоміченим.

Культура мафії є поєднанням взаємопов'язаних елементів, розповів професор Беллакоза BBC: "Від широкого поширення мафії на певній території до недостатньої або повністю відсутньої співпраці зі слідчими з боку суспільства, до вкоріненого кодексу мовчання, особливо в невеликих містах та передмістях, де державу часто сприймають як відсутню".

Мер Кампобелло Джузеппе Кастільоне сказав італійським ЗМІ, що був "дуже пригнічений думкою, що Мессіна Денаро жив серед нас принаймні рік, тому що тепер я знаю, що мої співмешканці вирішили піти шляхом бездіяльності та поховати натомість голови в пісок".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Поліція на варті біля однієї з трьох схованок Мессіни Денаро в Кампобелло

Однак мовчання не обов'язково означає згоду.

Щупальця мафії простяглися вглиб сицилійського суспільства. У ньому досі вкорінені страх і старий кодекс мовчання.

"Мафіозні зв'язки працюють дуже просто: насильство та залякування провокують підкорення та "омерту" (кругову поруку. - Ред.) у всіх причетних", - каже Беллакоза.

"По суті, мафія використовує страх для досягнення своїх цілей", - додає він.

На пресконференції, яку поліція провела після арешту, прокурор Палермо Мауріціо де Лусія заявив, що Мессіна Денаро, ймовірно, отримував допомогу від "мафіозної буржуазії", маючи на увазі місцевих професіоналів, підприємців і політиків.

Про це свідчать багаторічні арешти людей, яких вважають близькими до Мессіни Денаро. Журналіст із Палермо Тулліо Філіппоні сказав, що ці люди "погодилися жити та співпрацювати з мафією, закриваючи очі, коли членам мафії потрібні медичні огляди, оцінка чи управління активами".

Було встановлено, що ця локальна мережа допомагала бандиту, відмиваючи його гроші, сказав Філіппоні, і "це потрібно викорінити".

"Кожен сицилієць знає, що мафія існує... [і] вона має владу, щоб впливати на суспільство та контролювати територію найтоншим способом", - додав він.

До кінця не ясно, чи Мессіна Денаро відійшов від справ, чи досі був активним і займався кримінальною діяльністю - і може виявитися, що його вражаючий арешт був лише початком.

Хоча доба замінованих автомобілів і жахливого насильства вже могла минути, більшість експертів сходяться на думці, що з роками мафія перетворилася на менш кричущу, але, можливо, більш підступну організацію.

Рекет, залякування та здирництво нікуди не поділися: "Вони досі присутні, про що свідчить те, що хрещений батько міг так довго переховуватися".

У цьому контексті спонтанні оплески арешту багато хто сприйняв як надзвичайну ознаку змін.

Фальконе, сестра вбитого судді, сказала, що вона була вражена тим, "як усі раділи - на вулиці, в автобусах, люди обіймали поліцейських у бронежилетах. Це перемога італійського суспільства в цілому".

Є й інші ознаки того, що зміни таки можуть відбуватися.

Цього тижня старшокласники вийшли на вулиці міста, скандуючи "Кастельветрано - наше, а не ваше".

"Я тремтів від емоцій, коли бачив, як люди аплодують поліції. Ця переповнена площа є доказом того, що це місто не хоче, щоб його заклеймила мафія", - сказав італійській газеті La Repubblica 18-річний юнак .

"Я відчув гордість, коли почув, що його спіймали", - сказав інший студент.

Старші покоління можуть мати інші погляди. Філіппоні заявив, що на Сицилії є 60-річні люди, які пережили вбивства 1990-х років, і продовжували захищати Мессіну Денаро - і практично заперечували наявність проблеми.

Філіппоні мав на увазі серію інтерв'ю з літніми жителями Кастельветрано, які транслювало італійське телебачення на початку тижня. В одному з них чоловік заявив, що не засуджує дії Мессіни Денаро; в іншому місцевий житель сказав, що арешт бандита був помилкою.

"Але молоді люди… вийшли на вулиці, щоб показати своє щастя в такий важливий момент. Це підкреслює контраст між різними поколіннями та те, що все поступово змінюється", - сказав Філіппоні BBC.

Принаймні символічно арешт Мессіни Денаро має величезне значення - і навіть є свого роду "формою звільнення", сказав Філіппоні.

"Усі ці люди, які аплодують, справді показують, що це означає для історії Сицилії та країни: кінець епохи, катарсис".