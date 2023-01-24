Кадропад команди Зеленського. Що означають масові відставки українських чиновників

44 хвилин(и) тому

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В офісі президента, уряді, генпрокуратурі та обласних адміністраціях відбулася низка відставок високопосадовців. Що означають ці кадрові зміни і чи варто очікувати подальших звільнень?

У вівторок Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови офісу президента України Кирила Тимошенка. Днем раніше Тимошенко попросив звільнити його за власним бажанням і опублікував свою заяву у телеграмі.

Також у вівторок у пресслужбі офісу генерального прокурора повідомили про звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Його відставка пов'язана із поїздкою в Іспанію на відпочинок, яка набула розголосу.

У звʼязку з цим скандалом Володимир Зеленський також підписав указ, яким заборонив чиновникам виїзд за кордон в особистих справах під час війни. Хоча і раніше це не було дозволено, але практика показала, що чиновники прикривались робочими візитами для відпочинку.

Третя гучна відставка відбулась в оборонному відомстві на тлі скандалу із закупівлями харчів для військових. З посади заступника міністра оборони пішов Вʼячеслав Шаповалов, він сам написав заяву на звільнення, щоб, за його словами, "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ".

Якраз у день відставок антикорупційний суд обрав запобіжний захід експершому заступнику міністра інфраструктури Віктору Лозинському. НАБУ затримало його на забарі в 400 тисяч доларів, а суд арештував його із заставою в 100 млн гривень.

Крім того, кабінет міністрів підтримав рішення президента про звільнення керівників п'яти обласних державних адміністрацій - Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської і Херсонської.

З посад заступників міністрів розвитку громад і територій звільнили Івана Лукерю і В'ячеслава Негоду, а Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики.

Напередодні у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський анонсував "тиждень рішень". Складається враження, що президент намагається позбутись баласту корупційних скандалів останніх місяців.

То з чим повʼязані такі раптові кадрові чистки і чи варто очікувати подальших відставок в уряді та офісі президента?

Відставка Кирила Тимошенка

В одночасному звільненні заступника голови ОП, заступника генпрокурора і заступника міністра оборони не варто шукати таємного сенсу, вважає політолог і керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

В офісі президента Зеленського давно використовують практику "пакетного вирішення кадрових питань".

На думку експерта, влада вирішила скористатись невеликою паузою, яка виникла цього тижня. Ситуація на фронті хоч і напружена, але відносно стабільна, а в минулі тижні відбувались інтенсивні міжнародні зустрічі.

Кожне з цих кадрових рішень назрівало давно і має свою окрему логіку, каже експерт.

Так, звільнення Кирила Тимошенка було на порядку денному ще минулого року. Це було повʼязано з кількома скандалами, фігурантом яких був Тимошенко, зокрема через те, що він користувався американським авто, призначеним для гуманітарної допомоги.

Підпис до фото, На багатьох неформальних подіях Тимошенко завжди був поруч з президентом

Окрім того, Тимошенко потрапляв у скандали із використанням дорогих автівок та нерухомості. Багато закидали Тимошенку і щодо програми "Велике будівництво".

В офісі президента це викликало обурення і Тимошенка попросили написати заяву про звільнення, зазначає політолог. Утім, він припускає, що Тимошенко може очолити обласну адміністрацію, або в Дніпрі, або в Херсоні, адже він в ОП може мати репутацію непоганого менеджера.

"Якщо його призначать губернатором воєнного часу, це буде певним політичним засланням, але водночас випробувальним терміном", - пояснює політолог Фесенко.

Водночас Петро Бурковський, директор Фонду Демократичні ініціативи, припускає, що відставка Кирила Тимошенка є наслідком жорсткої боротьби в офісі президента між ним і керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Він додає, що такі версії лише обговорюються. Після звільнення Кирила Тимошенка, з оточення президента, яке було біля нього на момент приходу до влади, залишається тільки Андрій Єрмак.

Утім, достатніх фактів стверджувати, що це є наслідком зусиль самого Андрія Єрмака, немає, каже експерт.

Тимошенко за останні роки набув великої ваги, він курував дуже вартісні програми "Великого будівництва", у часи війни замикав на собі багато іміджевих речей і зв'язки з регіонами.

Також він мав значний вплив на телемарафон єдиних новин, тож був частим гостем його передач та включень.

Крок на випередження в міноборони

Звільнення замміністра Вʼячеслава Шаповалова, безумовно, повʼязане зі скандалом у міністерстві оборони цього тижня, наголошує Володимир Фесенко.

Зараз проводиться розслідування можливих зловживань під час державних закупівель харчів для військових. Але справа є дуже резонансною, і відомство, вочевидь, вирішило зробити крок на випередження, звільнивши заступника міністра, який відповідає за цю галузь.

Поки ще це показове рішення, з метою відреагувати на скандал, але якщо зловживання будуть доведені, для Шаповалова виникнуть більш серйозні наслідки.

"Це також соломонове рішення з метою не дезорганізувати роботу відомства в умовах війни", - додає Фесенко.

Автор фото, УНІАН

Політолог також додає, що проблема завищення цін під час державних закупівель є, на жаль, системним явищем, яке однією кадровою зміною не подолаєш.

Але він впевнений, що на постачання західної зброї це не вплине, хоча критики України в США і Європі можуть використовувати цей інцидент.

А от на думку політолога Петра Бурковського, скандал у міноборони цілком може вплинути на рішення західних партнерів про постачання зброї.

Він зауважує, що звільнення Шаповалова це лише "символічна жертва" з метою відвернути увагу від скандалу.

На його думку, контракти на таку суму не можуть укладатися без відома всієї вертикалі посадовців міністерства оборони та і взагалі офісу президента. І партнери України в Європі і США це добре розуміють.

Резніченко і компанія

Уряд підтвердив рішення президента звільнити одразу п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій.

Найвпливовіший звільнений керівник - Валентин Резніченко з Дніпропетровщини.

Він найдосвідченіший керівник, працював головою області ще за Петра Порошенка.

До великого вторгнення він кілька разів потрапляв у скандали через проєкти "Великого будівництва". Восени 2022 року ЗМІ також писали, що один з великих підрядів в області могла отримати близька до Резніченка людина.

Автор фото, UNIAN

Проте тоді влада на ці обвинувачення не відреагувала, хоча антикорупційні органи почали розслідування й в області відбулись обшуки.

Звільнили з посади і керівника Запоріжжя Олександра Старуха. В цій області останнім часом також були корупційні скандали, зокрема НАБУ розслідує справу щодо розкрадання керівництвом гуманітарної допомоги.

Також погодили звільнення керівника Сумщини Дмитра Живицького, а також нещодавно призначеного керівника Херсонщини Ярослава Янушевича.

Живицький протягом останнього місяця також потрапив у скандали, пов'язані з грошима на будівництво і його радником, якому він підписував дозвіл на виїзд за кордон.

Щодо Янушевича місцеві активісти у Херсоні озвучували критику про те, що він нібито недостатньо працює задля відновлення життя у місті після деокупації. Не обійшлось і без звинувачень у розкраданнях.

Низка політиків, як от депутат Ради Ярослав Железняк, вказують, що ці четверо керівників мали тісні зв'язки зі звільненим Кирилом Тимошенком.

Уряд також звільнив керівника Київщини Олексія Кулебу. Проте, як прогнозують експерти, він може отримати посаду Тимошенка в офісі президента.

Сигнал іншим

Загалом, на думку Фесенка, масові кадрові зміни є позитивним явищем і свідчать про активізацію боротьби з корупцією.

В останні місяці помітно активізувались антикорупційні органи, і це також є наслідком і критики, і порад західних партнерів України.

Що стосується звільнень керівників обласних адміністрацій, вони так само назріли давно, пояснює Володимир Фесенко. Вони також повʼязані з посиленням боротьби з корупцією, а також реагуванням на критику зловживань з боку громадськості.

На думку аналітика, низка звільнень має стати сигналом решті чиновників, які почали звикати до війни і ставити свої особисті інтереси вище державних.

Серед наступних кадрових змін політолог припускає відставку міністра енергетики Германа Галущенка, яка також назрівала раніше, але через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Росією була не на часі.