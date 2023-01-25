"Звільніть леопардів!". Як соцмережі "переконали" Шольца дати Україні танки

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акції за передачу Україні танків Leopard 2 прокотилися багатьма європейськими міста, у тому числі й у Німеччині

Після тижнів нерішучості Німеччина нарешті погодилася передати Україні танки Leopard 2. Ухвалити це рішення німецького канцлера Олафа Шольца переконували не лише політики США і Європи, а й спільнота соцмереж.

20 січня на зустрічі у Рамштайні Німеччина заявила, що поки не готова надати Україні свої бойові танки Leopard 2, яких так потребують українські військові на передовій.

Обурені рішенням Олафа Шольца українці і мешканці європейських країн почали виходити на акції протесту з лозунгами "Звільніть леопардів". Мітинги пройшли й у багатьох німецьких містах.

Незабаром флешмоб підхопили соцмережі, а під гештегом #FreeTheLeopards і #Леопардова дипломатія з'явились тисячі публікацій із закликом надати Україні важку техніку, потрібну їй для захисту своїх територій від російської агресії.

Користувачів соцмереж Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn публікували фото в одязі з леопардовим принтом або з іграшковими леопардами.

Леопардові кольори просто заполонили соцмережі.

В Україні флешмоб підтримали політики, військові, громадські діячі, артисти і звичайні користувачі соцмереж, традиційно демонструючи вигадливість і почуття гумору, яке не полишає українців у найскладніші часи.

Дехто почав святкувати передачу танків ще до офіційного оголошення німецького уряду.

Народна депутатка України Інна Совсун вже святкує передачу "Леопардів", вона опублікувала своє фото у сорочці з анімалістичим принтом з парламенту і підписала його: "Це сталося! Друзі в Бундестазі підтвердили, що Олаф Шольц дав добро на відправку Леопардів в Україну! Ми це зробили!"

Автор фото, facebook Інна Совсун Підпис до фото, Депутатка Інна Совсун святкує передачу "Леопардів"

Пост із подякою оприлюднив громадський діяч Сергій Кошман.

Автор фото, facebook

Письменниця Оксана Забужко також підтримала флешмоб, опублікувавши своє фото з журналу Vogue 2012 року. Вона пояснила, що і тоді ця фотосесія була з метою боротьби з російською експансією, йшлося про домінування російської мови і російських письменників на видавничому ринку України.

"Ну що ж... леопард так леопард - чого не зробиш для вітчизни!. Це 2012 рік, фотосесія Vogue - тоді це теж робилось "для вітчизни": для пропаґанди української книжки в тотально окупованому москвою ґлянці", - написала вона і додала "З Богом, леопардики! Вперед".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Письменниця Оксана Забужко підтримала флешмоб своїм знімком для українського Vogue 2012 року

Долучившись до флешмобу, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що спільного між правами людини і танками Leopard.

"Леопарди" допоможуть захистити права людини в Україні. Звертаюся до всіх правозахисних організацій та інституцій. Звертаюся до своїх колег з інших країн, говоріть про це, пояснюйте та підтримуйте Україну! Допоможіть Україні звільнити леопардів! Іграшковий у мене вже є, а потрібні — справжні!"

Автор фото, facebook

Заклики поповнити український "танковий зоопарк" потужними німецькими машинами пролунали і від військових. Вони підтримали акцію і публікували свої фото під гештегом #FreeTheLeopards.

Автор фото, Facebook/Andrii Kulibaba

Військовий Дмитро Мрачнік розповів, що на початку повномасштабного вторгнення знайшов у гуманітарній допомозі "розкішну леопардову ковдру", на якій спав до жовтня і якій "заздрили навіть підполковники".

"Най це буде такий практичний внесок у #FreeTheLeopards".

Автор фото, facebook/Dmitry Mrachnik

Акцію активно підтримали українські діячі культури, опублікувавши фото в екстравагантному вбранні з леопардовими принтами і закликами надати Україні потрібну зброю.

Серед них телеведучі Катерина Осадча і Андрій Бєдняков, співачки Джамала, Alyona Alyona і Оля Полякова, гурт Tvorchi та багато інших зірок.

"Поки хтось тягне час, ми маємо діяти і тиснути. Чим більше я злюсь, тим більше хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу!" - написала Джамала у своєму фейсбуку.

У флешмобі також взяв участь стиліст із Німеччини Франк Пітер Вайлд, який з 24 лютого щодня публікує селфі у жовто-блакитному одязі, підтримуючи таким чином Україну.

Автор фото, facebook Підпис до фото, Флешмоб підтримали співачки Джамала і Оля Полякова, гурт Tvorchi і німецький стиліст Френк Вайльд

Багато хто жартує про те, що одяг з леопардовим малюнком більше не є ознакою поганого смаку і знову набув актуальності.

Про це написав IT-фахівець Віталій Кулько: "Я вже був впевнений, що актуальність цього фото повністю втрачено, але ні… раз на рік воно з'являється у моїй стрічці, мабуть, і для того, щоб нагадувати, що ми вміємо відпочивати, бути щасливими, радісними і бачитись з колегами не лише на онлайн зідзвонах, а й у реальному житті, все це буде дуже скоро, а поки, тримаймося!"

Автор фото, facebook

В акції взяли участь не лише окремі користувачі, а і компанії та державні служби.

Деякі з них, як-от видання "Українська правда", "Укрзалізниця" і патрульна поліція зробили "ребрендинг" своїх логотипів, додавши в них леопардовий дизайн.

Автор фото, Telegram

Соцмережі заполонили фото і звичайних користувачів, які продемонстрували неабияку винахідливість, намагаючись відшукати в своєму гардеробі речі з леопардовим дизайном.

"Шановний гер Шольц. Випусти леопардів! Не зли українських хижачок" , - підписала своє фото для гештегу блогерка Анна Арінархова.

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Автор фото, Social media

Соцмережі також вибухнули сотнями мемів, які жартували про нерішучість німецького лідера і закликали Олафа Шольца нарешті дозволити передачу "Леопардів".

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У леопардовий принт вдягли національного героя і символ України Тараса Шевченка.

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А також попереднього президента України Петра Порошенка.

Автор фото, facebook/Альона Яхно