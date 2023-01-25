У людей і шимпанзе схожі жести. Чому це здивувало вчених

Вікторія Джилл

Наукова кореспондентка BBC News

12 хвилин(и) тому

Автор фото, C Hobaiter

Людська мова жестів схожа на ту, якою користуються мавпи. Більшість жестів, за допомогою яких шимпанзе і бонобо спілкуються одне з одним, зрозумілі людям.

До такого висновку прийшли після відеодослідження, під час якого волонтери перекладали жести мавп.

Це зробили дослідники з Університету Сент-Ендрюс.

Вони припускають, що наш останній спільний предок із шимпанзе використовував схожі жести, і що вони могли бути "відправною точкою" нашого мовлення.

Висновки опубліковані в науковому журналі PLOS Biology.

Провідна дослідниця, доктор Кірсті Грем з університету Сент-Ендрюс пояснила: "Ми знаємо, що жести всіх людиноподібних мавп - шимпанзе і бонобо - збігаються приблизно на 95%.

"Ми вже підозрювали, що ця здатність жестикулювати могла бути у нашого останнього спільного предка. Але тепер ми цілком впевнені, що наші предки почали жестикулювати, і це згодом вплинуло на розвиток нашого мовлення".

Дослідження було частиною наукової місії, яка намагається зрозуміти історію походження мовлення через ретельне вивчення спілкування наших найближчих родичів - мавп.

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Команда дослідників багато років спостерігала за дикими шимпанзе. Раніше вони виявили, що людиноподібні мавпи використовують цілий "лексикон" із понад 80 жестів, кожен з яких передає повідомлення іншому члену їхньої групи.

Повідомлення на кшталт "почисть мене" передаються за допомогою довгого дряпання; погладжування рота означає "дай мені цю їжу", а відривання смужок від листка зубами є жестом флірту у шимпанзе.

Переклад з мавпячої

Вчені проводили експерименти з переглядом відео, адже такий підхід традиційно використовують для перевірки розуміння приматів. Однак у цьому дослідженні вони змінили підхід і перевіряли, чи можуть люди зрозуміти жести своїх найближчих родичів мавп.

Волонтери переглядали відео, на яких шимпанзе і бонобо жестикулюють, а потім обирали варіанти відповіді зі списку можливих значень жесту.

Відповіді учасників виявилися набагато точнішими, ніж очікували вчені. Вони правильно називали значення жесту у кожному другому випадку.

"Ми були дуже здивовані результатами", - сказала доктор Кетрін Хобайтер з Університету Сент-Ендрюс.

"Виявляється, ми всі можемо робити це майже інстинктивно, що одночасно захоплює з точки зору еволюції комунікацій і водночас дратує вченого, який витратив роки на навчання, як це робити", - пожартувала вона.

Жести, які люди розуміють від природи, можуть бути частиною того, що доктор Грем називає "еволюційно давній, спільний словник жестів для всіх видів мавп включно з нами".