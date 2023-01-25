Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет

Дербейл Джордан, Зої Конвей

BBC

53 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Працівники Amazon Гарфілд Хілтон (ліворуч) і Даррен Вествуд (праворуч) страйкують через зарплату

Співробітники британського відділення Amazon протестують проти маленьких зарплат і суворих умов роботи.

За словами британської профспілки, близько 300 співробітників вийшли на вулицю у Ковентрі, протестуючи проти "смішного" підвищення зарплати на 5%, яка становить тепер 10,5 фунтів стерлінгів (близько 13 дол. США) на годину.

Робітники розповіли BBC про "суворі" умови, стверджуючи, що за ними постійно стежать і дорікають за "простій", який триває лише кілька хвилин.

Компанія каже, що має систему, "яка підтримує ефективну працю".

У пресслужбі онлайн-гіганта пояснили, що "компанія заохочує коучинг, щоб допомогти співробітникам покращити результати, якщо в них це не виходить".

Двоє працівників Amazon, які також є членами профспілки, сказали, що з роботами на складі "поводяться краще, ніж з нами".

Даррен Вествуд і Гарфілд Хілтон розповіли BBC, що навіть вихід у туалет може викликати у менеджерів запитання.

"Якщо ти припиняєш роботу, треба пояснювати, - каже Хілтон. - Якщо вас не було на місці лише пару хвилин, вони можуть побачити це в системі".

"Вони будуть вас допитувати"

Хілтон, який хворіє на цукровий діабет, розповідає, що не завжди можна знайти туалети поблизу в будівлі, і пошуки іноді можуть зайняти понад 15 хвилин.

"І тоді вас запитають: "Що ви робили?"

Підпис до фото, Працівники Amazon страйкують через суворі умови і несправедливу оплату праці

Чоловіки розповіли, що менеджери відстежують роботу персоналу, а час, який не витрачається на сканування документів, накопичується.

Працівники складу в Ковентрі сканують документи про запаси, які надсилають до центрів виконання Amazon, звідки їх доставляють споживачам.

Замість сканування працівників можуть попросити зайнятися піддонами. "Якщо з піддоном або ящиком виникне проблема, цей час також накопичується", - каже Вествуд.

"Технічно він може збільшитися до 30 хвилин. І тоді менеджери прийдуть і скажуть: "Протягом сьогоднішнього дня у вас було 34 хвилини простою. Що ви робили?"

Представник Amazon пояснює: "Ефективність вимірюється лише тоді, коли працівник перебуває на робочому місці й увійшов у систему, щоб виконувати свою роботу".

"Якщо працівник виходить із системи, що він може зробити будь-коли, інструмент керування продуктивністю призупиняється".

Але Вествуд і Хілтон кажуть, що деякі їхні колеги працюють по 60 годин на тиждень, щоб не відставати.

Хілтон каже, що працівники часто засинають під час короткої поїздки на автобусі до складу Amazon. "Їх дуже багато у будівлі, і вони всі в режимі привидів".

Він додає, що компанія хоче, щоб "кожна хвилина в цій будівлі була максимально використана".

"Буквально це так: якщо коробка з товаром не рухається, ви не заробляєте гроші. Це Amazon. Якщо є проблема з коробкою, вона приносить збитки. Якщо пакунок залишає склад, він заробляє гроші".

У серпні британське відділення Amazon підняло своїм працівникам зарплату на 5%.

Але інфляція досягла свого максимуму за 40 років, створюючи тиск на бюджети домашніх господарств.

29-річний Богдан працює в Amazon з 2015 року. Він каже, що після того, як працівники ризикували своїм здоров'ям, працюючи в розпал пандемії, таке підвищення зарплати їх "образило".

Він сказав, що мета страйку також показати громадськості, "що відбувається" за лаштунками сервісу щоразу, коли вони роблять замовлення.

Він каже, що Amazon удає, наче все добре, але "це не так".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голова Amazon Джефф Безос зі своєю партнеркою Лорен Санчес має статок у 120 мільярдів доларів

Представник Amazon зазначив, що компанія "пишається" своєю "конкурентоспроможною" оплатою праці. За його словами, з 2018 року мінімальна погодинна оплата праці співробітників Amazon збільшилася на 29%.

Але члени профспілок хочуть, щоб їм платили 15 фунтів стерлінгів на годину замість теперішніх 10 з половиною. Підвищення на 50 пенсів залишає "неприємний присмак", каже Вествуд.

"Ці люди працювали два роки під час пандемії, коли акції Amazon різко підскочили. Вони бачили, як прибутки стали неймовірними", - сказав він.

Аманда Гіринг, старший організатор профспілки розповіла програмі BBC Today, що страйк матиме "великий вплив" на відділення у Ковентрі.

"Тільки початок"

За словами профспілки, із 1 500 працівників підприємства Amazon у Ковентрі близько 300 вийдуть на страйк.

"Ковентрі може стати початком, але ним це точно не обмежиться, - сказала Гіринг. - Ми знаємо, що в інших центрах є працівники, які почуваються так само".

Вона додала: "Людям доводиться обирати між опаленням своїх домівок і... їжею, а їхній роботодавець отримав мільярди фунтів прибутку під час пандемії".

Глобальні продажі та прибутки Amazon різко зросли, оскільки обмеження через Covid змусили людей робити покупки онлайн. З 2019 по 2020 рік прибуток сервісу майже подвоївся до 21,3 мільярда доларів, а наступного року зріс ще до 33,3 мільярда доларів.

Але зростання було нерівномірним після того, як економіка відновилася, і взявши нових працівників з 2019 року, Amazon тепер звільняє 18 тис. своїх співробітників.

Вествуд каже, що "люди можуть подумати, що ми жадібні", адже просимо 15 фунтів стерлінгів на годину. Але він вказує на засновника Amazon Джеффа Безоса, чий статок, згідно з Forbes, становить 120 мільярдів доларів.

"Ми не хочемо ні його яхт, ні його ракет, - каже Вествуд. - Ми просто хочемо мати можливість жити. Я просто хочу мати можливість оплатити свої рахунки в кінці тижня. Це все, про що ми просимо".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Засновник Amazon Джефф Безос володіє компанією "космічного туризму" Blue Origin

У Amazon заявили, що у протестах бере участь "невелика частина" їхньої робочої сили.

Amazon не визнає профспілки і бореться проти них.

Більше половини з 8 000 працівників складу у Стейтен-Айленді в штаті Нью-Йорк, проголосували за вступ до профспілки працівників Amazon, яка вже офіційно сертифікована. Однак компанія пообіцяла оскаржити сертифікацію.

Вествуд зазначає, що в Ковентрі працює багато людей різних національностей. "Вони не розуміють, що це Велика Британія - ми можемо організувати профспілку, ми можемо протестувати, ми можемо відкликати наших працівників", - додав він.

"Нашим працівникам потрібен той, хто не буде наляканим, я знаю, що це може зайняти багато часу, але я не наляканий".