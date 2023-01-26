Центр Одеси - у списку Всесвітньої спадщини. Що це означає під час війни

Еліс Дейвіс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У березні минулого року у місті встановили протитанкові загородження

Історичний центр Одеси, попри спротив Росії, внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

До переліку потрапило понад 50 об'єктів, у тому числі пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

ЮНЕСКО заявила, що своїм рішенням визнає "видатну універсальну цінність" центру міста та обов'язок людства захищати його.

Росія розкритикувала цей крок, заявивши, що він "політично мотивований".

В ефірі телемарафону міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, що Росія всіляко намагалась заблокувати розгляд цього питання.

"Для світу це яскравий сигнал того, що Росія намагається знищити наших людей, будівлі, історичну спадщину", - додав він.

"Перлина Чорного моря", Одеса зазнавала бомбардувань з моменту вторгнення Росії в Україну. У четвер, наступного дня після рішення ЮНЕСКО, в Одесі знову лунають вибухи внаслідок російської ракетної атаки.

Минулого року жителі Одеси намагались захистити пам'ятники та будівлі міста від російських атак, закривши їх мішками з піском.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навколо пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі в березні 2022 року поклали мішки з піском

Виступаючи після голосування, генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле сказала, що визнання міста об'єктом Всесвітньої спадщини є важливим кроком.

"Це, по-перше, символічний крок, який полягає у визнанні того, що це місто належить до світової спадщини, це стосується нас усіх, ми всі дивимося на нього, ми всі бачимо і визнаємо його історію та його внесок у спадщину", - сказала вона.

Азуле додала, що це рішення також означає, що всі члени конвенції, у тому числі і Росія, матимуть зобов'язання "не спричиняти навмисного руйнування" об'єкта Всесвітньої спадщини.

Визнання деяких пам'яток Одеси під загрозою знищення дає місту доступ до технічної та фінансової допомоги, "про яку Україна може просити, щоб забезпечити захист об'єкта та, якщо необхідно, просити про допомогу у його відновленні".

Володимир Зеленський привітав це рішення, зазначивши, що "вдячний партнерам, які допомагають захистити нашу перлину від нападів російських окупантів".

Росія, яка неодноразово намагалася затягнути голосування, своєю чергою звинуватила Україну в "знищенні" власних пам'ятників.

Міністерство закордонних справ РФ також звинуватило Україну в тому, що вона подала неналежне досьє заявки, і заявило, що голосування відбулося "під тиском Заходу" з "нехтуванням правилами процедури".

Сім інших об'єктів в Україні внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема Софійський собор у столиці Києві та історичний центр Львова.