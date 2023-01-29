Сурогатне материнство. "Як я виношувала дітей для знаменитостей"

Мега Моган

Кореспондентка з питань статі та ідентичності

1 година тому

Автор фото, Elizabeth Nichols

Дедалі більше знаменитостей звертаються до послуг сурогатних матерів і відкрито говорять про це. До Наомі Кемпбелл, Пріянки Чопри, Ілона Маска і Кім Кардаш'ян нещодавно приєдналась відома світська левиця Періс Гілтон.

Що таке виносити дитину для відомої людини, Шенна Сент-Клер знає не з чуток, і щоразу це був абсолютно різний досвід.

Ось її історія.

У Шенни задзвонив телефон. Це була Кетрін.

"Слухай, я сама хотіла сказати тобі, перш ніж ти побачиш це в новинах. Була ще одна сурогатна мама, і вона щойно народила", - випалила Кетрін, навіть не привітавшись.

Від несподіванки Шенна сіла, щоб не впасти. Вона була на перших тижнях вагітності. Але, як виявилось, Кетрін вже має дитину. То ж чи захоче вона ту, що носить Шенна?

"Добре, що сказала, - ледь видавила з себе Шенна. - Може, поговоримо після завтрашнього огляду у лікаря?"

Кетрін погодилась, але наступного дня не зателефонувала.

Шенна відкрила для себе світ сурогатного материнства у журнальній статті.

Поки троє її дітей грались на фермі у рідній Пенсільванії, вона поринула у читання і дізналась, що є "традиційні сурогатні матері", чия яйцеклітина штучно запліднюється донорською спермою. І "гестаційні носії" - які виношують чужу запліднену яйцеклітину.

Шенна також вивчила різницю між "комерційним сурогатним материнством", коли жінці платять за виношування дитини, та "альтруїстичним сурогатним материнством".

Автори статті підтримували сурогатне материнство, доводячи, що навіть на комерційній основі воно є подарунком для одиноких батьків, безплідних пар та ЛГБТ-сімей, які хотіли б мати власних біологічних дітей.

І тут Шенні сяйнула думка.

Їй щойно виповнилось 30, за плечима три легкі вагітності. Вони з чоловіком більше не планували дітей.

"Я могла б стати гестаційним носієм", - подумала жінка.

Щоб приєднатись до агентства сурогатного материнства, Шенна з чоловіком заповнили купу анкет. Пройшли медичне й психологічне обстеження. Потім були "десятки" зустрічей з юристами.

За кілька тижнів їй зателефонували. Відоме подружжя, Дженніфер і Марк, побачили її профіль і захотіли зустрітись у Нью-Йорку.

Шенна миттєво зблизилась з ними.

"Вони були добрими людьми, - згадує вона. - Проводили з нами час, хотіли більше дізнатись про наше життя".

Дженніфер і Марк компенсували усі супутні витрати: екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), готелі, паливо, харчування й декретну відпустку Шенни. За три роки жінка отримала 50 тисяч доларів.

Після кількох спроб Шенна завагітніла.

Коли вона народила, Дженніфер і Марк тримали її за руку, плакали і дякували за подаровану радість батьківства.

І коли за кілька місяців Дженніфер подзвонила й запитала, чи може вона познайомити її з Кетрін, Шенна погодилась.

Кетрін походила з аристократичної родини. Вона роками марно намагалась стати мамою, а коли дізналась про успішний досвід Дженніфер, захотіла поговорити з Шенною.

Озираючись назад, Шенна каже, що вже перша телефонна розмова насторожила її.

Кетрін запропонувала відмовитись від послуг агентства, а натомість укласти контракт через своїх юристів, згадує жінка.

"Потім вона сказала, що, оскільки я вже працювала з психологами під час вагітності, мені не потрібно робити це знову".

У контракті прописали, що Шенна має три спроби запліднення.

Процедура зазвичай починається з так званого "циклування" - коли сурогатна мама і донор яйцеклітини синхронізують свої місячні за допомогою щоденних ін'єкцій гормонів.

Шенна з чоловіком особисто зустрілися з Кетрін у клініці, де запліднену яйцеклітину помістили в її матку.

Кетрін чекала на них. Шенна хотіла обійняти її, але Кетрін відсторонилась. Вона не дуже любила такі ніжності.

Перша спроба завагітніти не вдалася. Напередодні другої спроби Кетрін запросила Шенну з чоловіком на вечерю, під час якої розповідала про приватні літаки й дизайнерські меблі.

Шенна почувалась ніяково в розкішному ресторані. Вони не мали нічого спільного. Гламурна й гарно одягнена Кетрін, і Шенна - у лосинах і худі.

Наступного дня Кетрін принесла пляшечку з пігулками. Можливо, перша спроба не вдалася через нервозність Шенни, припустила Кетрін і простягла їй пігулку валіуму.

"Ні, дякую", - відповіла Шенна.

Але Кетрін не здавалась: "У чому проблема? Одна пігулка тобі не зашкодить".

"Я відчула, що не можу сперечатись", - каже Шенна.

Вона поклала таблетку до рота, а потім виплюнула, коли Кетрін не дивилась.

Друга спроба теж не вдалася. Залишалась ще одна.

Автор фото, Elizabeth Nichols

Наступна зустріч була знову в клініці. Кетрін переважно розмовляла телефоном з матір'ю, обговорюючи дизайн інтер'єру в одному з їхніх будинків. З Шенною вона майже не спілкувалась.

За десять днів прийшли гарні новини. Рівень ХГЛ - гормону, що виробляють клітини плода, вказував на вагітність.

"Я була в захваті", - згадує Шенна.

А Кетрін, навпаки, не виявляла жодних емоцій. Вона сказала, що не хоче надто сподіватись, оскільки вагітність попередньої сурогатної матері закінчилась викиднем.

"Мені так шкода, я не знала", - співчувала Шенна.

"Це була її провина, - відповіла Кетрін. - Вона провела в аеропорту 12 годин, чекаючи на рейс, щоб відвідати хворого батька".

Наступний коментар Кетрін приголомшив Шенну: "Я казала їй не подорожувати, але вона все одно поїхала, і подивіться, що сталося! Мертва дитина".

Незабаром після цього Кетрін повідомила, що інша сурогатна мати щойно народила їй дитину. І після цього зникла.

Шенна продовжувала відвідувати гінеколога, не знаючи, чи потрібна Кетрін ця дитина.

За чотири тижні рівень гормону знову впав, і у неї стався викидень.

Шенна дзвонила Кетрін, але та не брала слухавку. Тоді Шенна надіслала їй повідомлення із сумною новиною.

За кілька годин Кетрін відписалась: "Я вам подзвоню".

Минуло кілька днів, але Кетрін так і не зателефонувала. І Шенна знову надіслала їй СМС.

"Добрий день, сподіваюся, що з вами і з дитиною все добре. Чи потрібно мені повернути вам частину грошей, що залишились?"

"Шенно, наші відносини закінчилися, - відповіла Кетрін. - Я вражена вашою холодністю у зв'язку з народженням моєї дитини. Поверніть решту грошей".

Більше Шенна і Кетрін не спілкувались.

"Сьогодні відомі люди більш відкрито говорять про сурогатне материнство, — розповідає Арія Сімуель, директорка Modernly, VIP-агентства сурогатного материнства у Каліфорнії.

Вона і її партнерка самі були сурогатами і добре розуміють усі складнощі цієї роботи.

"Коли знаменитість приходить з бізнес-менеджерами, помічниками, головою служби безпеки, це може злякати сурогатну маму", — каже вона.

За словами Арії, хороші агенції моніторять відносини клієнтів: піклуються про комфорт сурогатної мами, захищаючи її, якщо це необхідно.

Однак були випадки, коли жінки самі переступали межу, додає вона. Приміром, одна запропонувала біологічним батькам провести реаліті-шоу, а інша попросила допомогти її брату з фінансуванням фільму.

У контрактах такі питання мають бути чітко прописані, каже Арія.

За чотири роки після досвіду з Кетрін Шенні запропонували попрацювати з іншою парою. Вони зустрілись, і Шенна погодилась.

Цього разу вона народила близнюків.

"Гадаю, мені потрібно було щось хороше, щоб змити принизливий досвід з Кетрін", - каже Шенна.

"Я мала два чудові досвіди сурогатного материнства, і один - жахливий".

Сьогодні у Шенни своя перукарня. Під шум фена її клієнтки обговорюють місцеві й світові плітки, і часто розмова зводиться до сімейних справ.

"Це - одвічна тема. Одні намагаються завагітніти, інші щойно народили. Одні втратили дитину, інші кажуть, що батьківство - це не для них", — каже Шенна.

"Сурогатне материнство підходить не всім. Але якщо людей це влаштовує, ми не повинні засуджувати їхній вибір".

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