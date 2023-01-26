Битва за Вугледар. Про що нам розповіла історія групи загиблих росіян із Сахаліна

Ілля Барабанов

ВВС

1 година тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Вугледар після кількох місяців атак російської армії

Губернатор Сахалінської області Росії Валерій Лімаренко повідомив про загибель групи військовослужбовців із цього далекосхідного російського регіону під час бойових дій на сході України. Родичі загиблих розповіли ВВС, що мобілізовані сахалінці загинули в районі села Солодке під Вугледаром на Донеччині.

Саме там зараз одна з найгарячіших точок війни Росії проти України.

Обставини їхньої смерті родичам невідомі. Про загибель шести військовослужбовців Сахалінської області губернатор Лімаренко повідомив у своєму телеграм-каналі 24 січня.

"Сумна звістка прийшла із зони спеціальної військової операції. Острівна земля втратила кількох своїх синів, - написав очільник Сахаліну і перерахував імена загиблих: "Старший лейтенант Дмитро Сочнєв, старший сержант Андрій Марєйчев і рядовий Юрій Валюкевич з Корсакова, молодший сержант Михайло Степуленко та єфрейтор Юрій Кравченко з Южно-Сахалінська, рядовий Олексій Вачков із Тимовського району".

Коментатори губернаторського посту розпочали дискусію про те, що загиблих жителів острова може бути більше, ніж про це повідомляє влада.

"А сьогодні прийшла похоронка дружині на майора Фатхінурова Олега", - написала одна жінка.

"Тут оголошують прізвища тих, хто прописаний на Сахаліні, а ті, хто з інших міст Росії, не потрапляють у ці списки, - спробував пояснити розбіжність інший користувач. - У військовій частині служать з усієї Росії. Ось тому з частини загинула одна кількість людей, а у списках інша, тому люди думають, що керівництво приховує втрати".

"Писали тут про Ногліки (селище міського типу в центральній частині Сахаліну. - ВВС) та другий коментар уже видаляють", - не погодилися з ним.

26 січня в каналі губернатора з'явився новий допис, в якому він підтвердив загибель майора Фатхінурова і повідомив імена ще трьох загиблих сахалінців: "Лейтенант Ракін Юрій із Смирнихівського району, Гайданович Валерій із Корсаковського району, Руденко Богдан із Вуглегірського району. У пам'яті земляків вони залишаться героями", - запевнив Лімаренко.

Автор фото, Russian Ministry of Defence Підпис до фото, Російській мобілізований на полігоні на Сахаліні

ВВС вдалося зв'язатися із родичами трьох загиблих військовослужбовців. Вони розповіли, що їхні близькі загинули у районі села Солодке Мар'їнського району Донецької області. Двоє - 17 січня, а один наприкінці грудня.

Село Солодке, де в останні тижні гинуть військовослужбовці із Сахаліну, розташоване між Донецьком та Волновахою, за 20 кілометрів на південь від Мар'їнки та за 20 кілометрів на схід від Вугледару, на які намагаються наступати російські війська.

25 січня російські провоєнні телеграм-канали написали, що російській армії вдалося вийти на околиці Вугледара.

"Сповіщаю вас з жалем про те, що ваш чоловік 17 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на території України, "ЛНР" та "ДНР" у районі населеного пункту Солодке Донецької області потрапив під обстріл і отримав мінно-вибухові поранення, не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні за підписом військового комісара Південно-Сахалінська Валентина Лебедєва, яке є у розпорядженні ВВС.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня оголосив, що вважає тепер території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей російськими, але з повідомлень про загибель військовослужбовців скоріше можна дійти висновку про те, що військові комісари продовжують вважати ці області українськими.

За яких обставин загинули сахалінські військовослужбовці у Солодкому та які завдання вони там виконували, дружини загиблих не знають.

"Мені сказали, що це можна дізнатися тільки від очевидців. У військкоматі нічого не знають, - розповіла одна з них ВВС. - Написала до групи дружин. Попросила їх, хто вийде на зв'язок, може, подзвонять мені, щоб я могла дізнатися, як усе сталося... Поки тиша... З другом перед смертю розмовляв, він розповідав, що всі розбіглися, а чоловік пішов в окоп на позицію. Не вміє він бути боягузом. Поки це єдина інформація. Чекаю, коли привезуть, сьогодні дев'ять днів у нього".

Дружина іншого загиблого там же військовослужбовця сказала, що їй відомо лише те, що її чоловік загинув під Солодким на завданні.

"У мене немає можливості перевірити і порахувати, але загиблі не залишаються непоміченими, прихованими, - сказала вона у відповідь на запитання, чи вірить вона в офіційні цифри загиблих. - Про всіх загиблих родичі та друзі дізнаються раніше за командування і владу, інша справа - через який час їх оголошують офіційно, і у всіх різні обставини".

Автор фото, Sakhalin Region Government Підпис до фото, Сахалінський губернатор Лімаренко на Донеччині, грудень 2022 року

Що відбувається у Солодкому

Можна припустити, що в районі Солодкого російські частини намагалися просунутися вперед у рамках спроб наступу на Вугледар.

18 січня у російській проурядовій газеті "Аргументы и факты" вийшов репортаж про сахалінських "казаків", які тримають позиції у сусідніх із Солодким селах Степове та Ольгинка.

Кореспонденту "АиФ" сахалінські "казаки" розповідали, що належать до 39-ї мотострілецької бригади Східного військового округу з постійним місцем дислокації в Южно-Сахалінську, "у складі якої сформовано нашу окрему казачу роту". Також "казаки" розповідали, що ще в березні за ці селища йшли кровопролитні бої, "з того часу зона СВО на цьому напрямі практично не зрушила", і що "на їхній ділянці відносно спокійна ситуація".

У зведенні генштабу ЗСУ за 17 січня, коли в Солодкому загинули кілька сахалінців, йдеться, що цього дня на Новопавлівському напрямку "противник робив обстріли з артилерії та мінометів у районі населених пунктів Вугледар та Пречистівка Донецької області".

Український генштаб також заявив, що цього дня ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили "два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби".

У зведенні російського міністерства оборони за те ж таки 17 січня стверджувалося: "На Південно-Донецькому напрямку артилерійськими підрозділами Східного військового округу і морської піхоти Тихоокеанського флоту завдано вогневого ураження скупченням живої сили і техніки 61-ї механізованої бригади територіальної оборони в районі населеного пункту Золота Нива та 108-ї бригади територіальної оборони в районі населеного пункту Пречистівка", що побічно підтверджує участь військовослужбовців із Сахаліну в боях на цій ділянці фронту.

"Високу активність на ділянці фронту біля Донецька", зокрема на околицях Мар'їнки, відзначали у своєму зведенні за 16-17 січня й дослідники з Conflict Intelligence Team.

Колишній міністр оборони "ДНР", заочно засуджений судом у Гаазі до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" Ігор Стрєлков (Гіркін) у середині грудня так описував спроби наступу російської армії на Вугледар у цьому районі: "У районі Вугледара (не знаю вже, яка за рахунком) спроба наших військ просунутися і пробити лобом довготривалу оборону супротивника - очікувано заглухла. У районі Мар'їнки - продовжується м'ясорубка тактичного рівня з чутливими втратами з обох боків, але без просування ЗС ДНР/РФ".

Один регіон - одна ділянка фронту

Випадок із загибеллю одразу кількох сахалінців у маленькому селі Донецької області не є для цієї війни чимось унікальним.

До редакції ВВС зверталися родичі мобілізованих із Горно-Алтайська. Вони повідомляли, що найближчим часом їхні чоловіки та сини можуть опинитися на одній ділянці фронту під Сватовим у Луганській області.

1 січня під вогонь українських РСЗВ потрапила будівля ПТУ у Макіївці поряд із Донецьком, де перебували мобілізовані із Самарської області. Ховати загиблих внаслідок того обстрілу в регіоні продовжують досі. А ВВС вже встановила прізвища більшої кількості загиблих (92) у Макіївці, аніж офіційно визнало російське міністерство оборони (89).

Не вперше із масовою загибеллю військовослужбовців зі свого регіону стикаються й сахалінці. На початку серпня 2022 року ВВС розповідала, як у Южно-Сахалінську прощалися одразу з 12 бійцями місцевого СОБРу, які загинули під час обстрілу Стаханова через два тижні після прибуття у відрядження на територію "ЛНР".