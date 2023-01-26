Зеленський: Путін для мене - ніхто. У Кремлі відповіли

1 година тому

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Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що його не цікавить зустріч з Володимиром Путіним, бо президент України не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії. Зеленський також сказав, що після вторгнення кремлівський диктатор для нього - "ніхто".

В ексклюзивному інтерв'ю британському мовнику Володимир Зеленський також сказав, що Москва бреше, коли говорить про можливість переговорів, тому що продовжує атакувати Україну ракетами.

Відповідаючи на запитання Sky News, чи може вирішити питання війни зустріч з Путіним, Зеленський відповів: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії".

При цьому Зеленський наголосив на тому, що якщо Росія залишить українську територію, війна припиниться. "Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну", - додав Зеленський.

Зеленський також відповів на питання, чи не запізно вже вести переговори з Кремлем. "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін) - ніхто", - наголосив президент.

Його слова вже прокоментували у Кремлі.

"Він сам давно перестав бути можливим опонентом для президента Путіна", - сказав речник російського лідера Дмитро Пєсков.

За його словами, Зеленський не виконав обіцянок, з яким ішов на вибори.

"Він не вирішив проблему Донбасу. Він не виконав мінських домовленостей. Як з'ясувалося, він не збирався їх виконувати . Він готувався до війни", - заявив представник Кремля.

Путін піде далі

В інтерв'ю Sky News президент Зеленський також сказав, що Путін може напасти і на інші країни, якщо Україна його не зупинить.

"Переконаний, що Україна для нього лише перший крок. Я переконаний, що він веде велику війну. І коли весь світ зараз допомагає Україні - він про це не думає. Він думає: "Ну, це не так". Зараз працюємо в Україні, але ми почекаємо… світ не залишиться єдиним, вони втомляться, і я піду далі".

"Але після України будуть подальші кроки, будуть інші країни, якщо ми не витримаємо. Думаю, ми впораємося, отримаємо підтримку і переможемо".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований російськими обстрілами будинок у Харкові

Зеленський також розповів про великі втрати російської армії на сході України під час наступу в районі Бахмуту.

"Вони йдуть вперед і втрачають дуже багато людей. Це просто надзвичайна кількість. Їм це байдуже. Тобто вони не рахують своїх людей".

Він додав, що у Росії більше втрат, ніж в України, але точні цифри не назвав.

"Ми підраховуємо їхніх людей. Але точних цифр у нас немає. З їхнього боку втрат набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і порахували, з їхнього боку тисячі загиблих, а вони просто кидають їх і кидають, і кидають".

Отримавши під час інтерв'ю новину про те, що Німеччина погодилась надати Україні 14 танків Leopard 2, він висловив подяку, але наголосив, що їхня кількість і швидкість поставки є критично важливими.