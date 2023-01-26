Як британці допомогли лідеру "вагнерівців" Пригожину обійти санкції. Розслідування

13 хвилин(и) тому

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин обходить санкції за допомогою російських та британських юристів, яким навіть вдалося переконати владу Британії зробити для нього виняток, щоб він міг переслідувати в англійських судах журналістів за те, що розповіли світові про його групу найманців та зв'язки з силовиками.

Подробиці схем відкрилися завдяки новому витоку документів із російської юридичної фірми, яка представляла інтереси Пригожина. З документами ознайомилися та докладно описали їх газета Financial Times та сайт журналістів-розслідувачів Open Democracy.

FT провела розслідування на основі цього витоку та виявила, що Пригожин, як пише газета, "створив ланцюжок підставних компаній, які дозволили підтримувати операції його найманців в Африці та Сирії".

У публікаціях FT та Open Democracy також ідеться про те, що "судова атака" на журналістів в Англії була частиною кампанії, спрямованої на зняття санкцій з Пригожина і побудованої на навмисній брехні про те, що він не має жодного відношення до ПВК "Вагнер".

Події, про які йдеться у документах, стосуються 2020-21 років, коли Пригожин та його найманці вже перебували під західними санкціями за участь у війнах у Сирії та Африці, "фабрику тролів" та втручання в американські вибори.

Санкції проти Пригожина посилили після російського вторгнення в Україну, а США збираються піти далі і наступного тижня визнати ПВК "міжнародною злочинною організацією" за воєнні злочини на території України, де більшість найманців Пригожина - ув'язнені з російських в'язниць.

Як тільки Володимир Путін віддав наказ про напад на Україну, англійські юристи відвернулися від Пригожина. Причиною цього стали "наїзди, погрози та русофобія" британської влади, обурювалися тоді юристи пригожинської компанії "Конкорд".

Проте витік документів показує, що британська влада, можливо, була прихильна до Пригожина.

Індульгенція для полювання на журналістів

Пригожин не міг позиватися до Лондона, оскільки санкції не дозволяли йому оплачувати юридичні послуги. Але його російські представники вийшли на британських адвокатів, які "вибили" у влади Британії дозвіл отримати гроші від Пригожина попри санкції, щоб репрезентувати його інтереси в суді.

Справа була у 2021 році. Дозвіл виписало міністерство фінансів Британії. На той час його очолював чинний прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Отримавши доступ до англійського правосуддя в обхід санкцій, Пригожин подав позов проти Еліота Гіггінса, засновника сайту журналістських розслідувань Bellingcat, який російська влада включила до своїх реєстрів "небажаних організацій" та "іноземних агентів".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пригожин більше не приховує, що заснував ПВК "Вагнер"

Пригожин захищав "честь і гідність", зганьблені, за його твердженням, публікаціями Bellingcat про його зв'язки з ПВК "Вагнер". На тих самих підставах інша британська юридична компанія порадила російським юристам Пригожина оскаржувати європейські санкції.

"Він не знає про існування юридичної особи, відомої як "Група Вагнера"... У нього немає і ніколи не було жодних зв'язків, чи то близьких чи ні, фінансових чи будь-яких інших, з тим, що відомо як "Група Вагнера", - йшлося у підготовленому для європейського суду клопотанні, яке цитує Financial Times.

"Пригожин просто мститься"

Для успіху європейського позову треба було довести, що журналісти брешуть і всі публікації про зв'язки Пригожина з вагнерівцями не відповідають дійсності.

Позови до ЗМІ про захист честі та гідності набагато легше виграти в Англії, ніж у США чи ЄС. Тому Пригожин вирішив позиватися особисто до Гіггінса, який проживає в Британії, а не до Bellingcat, зареєстрованої у Нідерландах, зазначає Open Democracy.

Російські юристи Пригожина запитували англійських про перспективи аналогічного позову проти ВВС, пише FT. Однак до справи так і не дійшло.

А у вересні 2022 року Пригожин публічно зізнався, що насправді має пряме відношення до ПВК "Вагнер" - він його заснував.

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"Було відразу ясно, що Пригожин просто мститься, - сказав Гіггінс газеті FT. - І відтоді неодноразово було доведено - є очевидне зловживання англійським правосуддям".

Засновнику Bellingcat позов обійшовся у 70 тисяч фунтів. У цьому й була мета, сказав він.

До війни подібні позови в Англії з'являлися дедалі частіше, і лише вторгнення в Україну збило хвилю. Як і у випадку з Гіггінсом, об'єктами судового тиску з боку залежних від Путіна бізнесменів ставали не видання, а особисто журналісти.

Один із них - позов проти Кетрін Белтон, журналістки FT та авторки книги "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід". З претензіями до неї одночасно, але окремо один від одного виступили і бізнесмен Роман Абрамович, і найбільша російська нафтова держкомпанія "Роснефть", і співзасновники приватного "Альфа-банку" Михайло Фрідман та Петро Авен.

"Судитися особисто з журналістами, а не зі ЗМІ - звичайна тактика тих, хто прагне припинити потік негативних публікацій. Такі позови не тільки підривають фінансовий і душевний стан журналістів, а й відволікають їх від нових розслідувань", - описує колишня головна редакторка Open Democracy Мері Фітцджеральд практику судового тиску на журналістів через позови, відомі як SLAPP (Strategic lawsuits against public participation).

Підставні компанії та золоте печиво

Відмивання репутації Пригожина на Заході координували його юристи із російської компанії Capital Legal Services. Проєкт називався "Гамлет", пише FT з посиланням на листування юристів, надане газеті колективом Distributed Denial of Secrets, що спеціалізується на публікації витоків.

Інший напрямок роботи називався "Проєкт Шекспір".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пригожина називають "кухарем Путіна"

"Це була таємна, багаторічна юридична операція, яку координувала CLS з метою допомогти Пригожину впоратися з лавиною західних санкцій", - пише FT.

У результаті спроби Заходу перекрити кисень бізнесу Пригожина не дали бажаного результату. За даними FT, за послуги ПВК "Вагнер" бізнесмен нібито отримував у "нагороду" ліцензії на розробку корисних копалин.

"Зараз він фактично керує міжнародною гірничодобувною групою, яка, за даними влади США, займається золотом, алмазами, нафтою та лісозаготівлями у Сирії, Судані та ЦАР", - пише газета.

Нафтовидобувний бізнес Пригожина в Сирії потрапив під санкції США у 2018 році, а у квітні 2020 року американці взялися за африканські проєкти голови ПВК. Вони ввели санкції проти суданської золотодобувної фірми Meroe Gold, яка, за їхньою інформацією, належить Пригожину і є ширмою для операцій ПВК "Вагнер" у Судані.

FT вивчила митну документацію того квітня і виявила постачання 28 тонн імбирного печива з Москви до Хартума на адресу компанії Meroe For Agricultural & Animal Production. Не тільки частина назви, а й її адреса збігаються з Meroe Gold, що потрапила під санкції.

Чи було на борту печиво, невідомо. Водночас американська телекомпанія CNN влітку опублікувала своє розслідування, в якому розповідалося, як у перші дні після російського вторгнення в Україну суданські митники зацікавилися літаком, що вилітає до Росії з Хартума, з екзотичним експортним вантажем - печивом.

Перевірка підтвердила підозри - під коробками з печивом знайшли тонну золота.

Початковий вантаж до Хартума відправила маловідома пітерська фірма RN Trading. Жодних прямих зв'язків із Пригожиним у неї немає. Однак у листуванні юристів рахунки за послуги, пов'язані з RN Trading, адресовані групі компаній Пригожина "Конкорд", пише FT.

Так само газета виявила зв'язки Пригожина з фірмами Profit Group і Astrea.

Жодна з цих компаній не перебуває під західними санкціями, зазначає газета.

FT не дочекалася відповіді Пригожина на прохання про коментар.

А партнер CLS Павло Карпунін сказав газеті, що не може коментувати конфіденційні стосунки з клієнтами, проте може запевнити, що його компанія ніколи нікому не допомагала оминати жодних санкцій.

І додав, що CLS "була шокована", коли Пригожин визнав, що заснував ПВК "Вагнер".