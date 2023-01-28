Через війну в Україні годинник Судного дня перевели ще ближче до опівночі. Що це означає?

Хлое Кім

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стрілки годинника перевели на 10 секунд ближче до моменту знищення планети людьми

Символічний годинник Судного дня ще більше наблизився до опівночі, попереджаючи, що людство небезпечно близько до катастрофи.

Стрілки Годинника встановили на позначку 90 секунд до півночі. Так мало часу, на думку вчених, лишилось до повного знищення нашої планети через дії людини.

У Віснику вчених-атомників (BAS) сказано, що останнє переведення годинника пов'язане насамперед із війною в Україні.

Ідея Годинника виникла в 1947 році, щоб попередити людство про небезпеку ядерної війни.

Стрілки годинника пересувають ближче або далі від опівночі з огляду на те, як вчені оцінюють загрозу людству у певний час. 12 годин знаменує теоретичну точку знищення нашої планети.

Рішення перевести годинник ухвалює Рада з питань науки та безпеки (BAS), до складу якої входять 13 нобелівських лауреатів. Цього року, крім англійської, через війну в Україні оголошення також пролунало українською і російською мовами.

Правління заявило, що війна поставила глибокі питання про те, як нації взаємодіють, а також виявила очевидний занепад міжнародної поведінки.

"Відверті погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадкова, навмисна чи через прорахунок - є жахливим ризиком", - йдеться у повідомленні.

Інші загрози, згадані цього року, включають зміну клімату, біологічні загрози та руйнівні технології.

"Наслідки війни не обмежуються збільшенням ядерної небезпеки; вони також підривають глобальні зусилля з боротьби зі змінами клімату", - сказано у заяві.

Країни, залежні від російської нафти і газу, тепер шукають інших постачальників природного газу.

Експерти вказують, що через російське вторгнення Чорнобильський і Запорізький ядерні реактори фактично опинилися в зоні бойових дій, порушуючи міжнародні протоколи, що загрожує масштабним викидом радіоактивних матеріалів.

"Вірогідність виходу конфлікту з-під контролю залишається високою", - наголошують вчені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Запорізька АЕС на південному сході України є найбільшою атомною електростанцією в Європі та входить до десятки найбільших у світі

Рада також заявила, що пандемія більше не є ризиком, який трапляється раз у житті.

Оскільки світ продовжує відчувати наслідки Covid-19, правління вважає, що світові лідери повинні продовжувати виявляти та усувати біологічні ризики - незалежно від того, чи мають вони природне, випадкове чи навмисне походження.

У 2020 році стрілки годинника перевели на 100 секунд ближче до опівночі. Наступні роки, у 2021 та 2022 роках, стрілки годинника залишалися на тому ж місці.

Найдалі від 12 стрілки годинника були одразу після закінчення холодної війни - за 17 хвилин до опівночі.

Рейчел Бронсон, генеральний директор Бюлетеня вчених-атомників, сказала, що хоча люди створили ці проблеми, правління також вважає, що люди можуть зменшити ризики, діючи разом.

Що таке годинник Судного дня?

Хвилинна стрілка на годиннику Судного дня є метафорою того, наскільки вразливим до катастроф вважається світ.

Символічний пристрій був створений Бюлетенем вчених-атомщиків у 1947 році. Його заснувала у Чиказькому університеті в 1945 році група вчених, які допомагали розробляти першу атомну зброю.

Сьогодні в групу входять фізики та вчені-екологи з усього світу, які вирішують, чи переводити годинник, погоджуючись із Радою спонсорів групи, до якої входять нобелівські лауреати.

Коли годинник створили в 1947 році, його стрілка показувала за сім хвилин 12. З того часу він змінювався понад 20 разів, починаючи від двох хвилин до опівночі до 17 хвилин до опівночі в 1991 році.

Але під час Кубинської ракетної кризи 1962 року, яку багато аналітиків вважають найближчим до застосування ядерної зброї протистоянням між США та СРСР, годинник Судного дня зупинився на семи хвилинах до півночі.

"Це пояснюється тим, що годинник Судного дня фіксує тенденції та враховує здатність лідерів і суспільства реагувати на кризи обґрунтованими діями, щоб запобігти ядерному апокаліпсису", - пояснюють .

"Кубинська ракетна криза, попри всю її небезпеку, тривала лише кілька тижнів; однак уроки швидко стали очевидними, коли Сполучені Штати та Радянський Союз встановили першу гарячу лінію між двома столицями для покращення зв'язку та домовився про договір про заборону випробувань 1963 року, який припинив усі ядерні випробування в атмосфері".

Тоді, 1963 року, годинник Судного дня перевели на п'ять хвилин назад, і його стрілки показували 12 хвилин до півночі.