"У нас дві війни". Як в Україні борються з корупцією

Джеймс Вотергауз

Кореспондент BBC в Україні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко пішов у відставку після того, як з'явилася інформація про те, що він перевіз сім'ю в особняк

В Україні відбулись серйозні політичні перестановки. Під час написання цього тексту 11 чиновників або пішли у відставку, або були звільнені - таким чином Київ намагається боротися з корупцією в уряді.

Це призвело до того, що деякі політики у США закликали обмежити допомогу Україні.

Президент Володимир Зеленський намагається швидко відновити довіру суспільства, але звинувачення серйозні, а час невдалий.

Претензії з'явилися в тому числі завдяки журналісту-розслідувачу "Української правди" Михайлу Ткачу.

Це він провів розслідування, яке встановило, що компанія подруги на той час керівника Дніпропетровщини Валентина Резніченка під час війни отримала чималу суму коштів на будівництво доріг. Інше розслідування журналіста показало, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану їздить на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року вартістю 100 тисяч доларів. В декларації цього авто немає, а сам Тимошенко заявив, що взяв його покататися.

Кирило Тимошенко пішов у відставку через два місяці після того, як Ткач розповів, що він перевіз сім'ю в особняк відомого забудовника. При цьому чиновник заперечує, що зробив щось не так.

"У нас дуже часто чиновники і депутати, якщо походження їхніх грошей незрозуміле, оформлюють активи на своїх наближених людей", - пояснює Ткач.

Підпис до фото, Михайло Ткач - журналіст-розслідувач, який пише про ймовірні факти корупції

"Це все має ознаки непрозорості, саме в цей час, коли кожен крок чиновника має бути зрозумілим для суспільства", - каже він.

Журналіст визнає, що корупція існує в багатьох країнах. Тому найважливішою він вважає реакцію на неї.

У своїй пекарні у Ворзелі під Києвом Іванна не дуже здивована тим, що Міноборони звинувачують у завищених цінах закупівель, заступника міністра - нібито в отриманні хабаря у розмірі 372 000 доларів, а чиновник має пристрасть до дорогих автомобілів.

"Мені це не подобається, - каже вона, поки її чоловік В'ячеслав місить тісто в підсобній кімнаті. - Краще б ці гроші пішли на добро Україні".

Вона робить паузу і додає: "Потрібно поміняти всіх тих політиків, які сидять там уже багато років підряд. Вони вже звикли до того, це їхня годівниця."

Отримання Україною мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги передбачають відповідальність і контроль.

Це також збільшує ймовірність того, що гроші потраплять у чужі руки.

"Мова йде про збереження, існування країни, - каже Ткач. - Це не просто якийсь поточний рік для нашої держави. Тому мені здається, про усвідомлення цього найкраще свідчить така хвиля відставок, ініційована президентом".

Підпис до фото, Іванна хоче замінити політиків, які роками були при владі

Відтоді, як Україна 31 рік тому проголосила незалежність, корупція заплямувала її державні служби, а найбільше - політику.

У 2014 році народна революція повалила останній орієнтований на Москву уряд, тому що люди хотіли нарешті жити в демократичній державі.

Відтоді Україна зробила спроби здійснити низку реформ, зокрема викликаних наступною кампанією агресії Росії проти країни. Зміни вважали важливими для забезпечення подальшої підтримки Заходу.

Потім були створені нові антикорупційні органи разом із новими системами державних витрат, новою поліцією, а політики були змушені оприлюднити свої статки - часто з приголомшливими цифрами.

"Ми хотіли результату", - каже мені Ярослав Юрчишин, народний депутат і заступник голови антикорупційного комітету ВРУ.

"Так, у нас є залишки корупції з минулого, але принаймні зараз ми про це не мовчимо. Наступною зупинкою буде профілактика", - додає він.

Юрчишин вважає, що немає кращого часу, щоб викрити неправомірні дії чиновників, навіть якщо західна допомога опинилася під загрозою.

"Західні партнери розуміють, що у нас дві війни, - каже він. - Перша - проти Росії, друга - наша внутрішня війна за майбутнє України".

До повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року західні союзники, такі як Європейський Союз і США, не були задоволені темпами зусиль Києва у боротьбі з корупцією.

Хоча незрозуміло, якої політичної шкоди завдадуть звинувачення 2023 року президенту Зеленському, його відповідь на них цього разу США назвали "швидкою та рішучою".

З огляду на те, що очікують появи нових звинувачень, він сподіватиметься, що інші союзники думатимуть так само.

Матеріал підготовлений за участю Ганни Чорноус і Шівон Ліхі