Як заняття в спортзалі допомагають боротись із неврологічними захворюваннями
- Джейк Вуд
- BBC News
Шість років тому Скотт Генлі помітив зміни у тілі.
"Почала ледь помітно смикатись рука, - розповів 56-річний чоловік BBC. - Потім я відчув оніміння в ногах".
Коли симптоми погіршились, його направили до невролога, і у 2017 році у Скотта діагностували хворобу Паркінсона.
"У певному сенсі ця новина стала полегшенням, - згадує він. - Адже я почувався дедалі гірше, а тепер стало зрозуміло, чому".
Якось на прогулянці в нього раптово відмовила нога.
"Було відчуття, що я у великому металевому черевику. Просто не міг рухатись".
Тремор і судоми були настільки сильними, що, за словами Скотта, він втратив сон.
"Якось я не міг згадати дорогу до роботи. Просто забув, де працював... В голові паморочилось. Це був один з найжахливіших моментів, які я коли-небудь переживав".
Що таке хвороба Паркінсона
Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку.
Серед основних симптомів - тремор і сповільненість рухів, також захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном і пам'яттю.
Вважають, що хвороба напряму пов'язана із недостатнім виробленням дофаміну - його рівень у мозку хворих є суттєво меншим, аніж у здорових людей.
Сигналом розвитку хвороби Паркінсона є порушення в роботі серотонінової системи, яка зокрема відповідає за настрій, апетит, мислення і рухи, кажуть вчені.
Кросфіт
Скотт вирішив, що не хоче, щоб недуга "домінувала" в його житті, і звернувся за порадою до інших людей з хворобою Паркінсона.
"Основна порада, полягала в тому, щоб навчитись чогось нового, що стимулює мозок, — наприклад, в'язати", — пояснює він.
"Це налагоджує роботу мозку, що дуже важливо. І покращуєте фізичну форму".
Скотт хотів поєднати ці два аспекти і знайти щось, що було б водночас фізично й когнітивно складним.
Так, в його житті з'явився кросфіт. Він обрав програму тренувань, спрямовану на покращення рухливості, сили й гнучкості.
Після багатьох років боротьби з хворобою за допомогою фізичної активності, когнітивних вправ і дієти Скотт каже, що повністю позбувся симптомів хвороби.
"Тремор в минулому"
Скотт займається кросфітом тричі на тиждень. За чотири-п'ять місяців він вже помітив значні зміни.
"Тремор, судоми, недосипання, кошмари... Все залишилось в минулому".
Востаннє він був у невролога в грудні 2021.
"Хвороба не зникла, як показує томографія. Але вже 15 місяців, як я не маю жодних симптомів".
"Дослідження виявили, що 2,5 години високоінтенсивних вправ на тиждень уповільнюють розвиток хвороби і покращують якість життя у людей, що живуть з хворобою Паркінсона", - каже лікар Джонні Ачесон.
"Якщо вам нещодавно поставили діагноз, то фізичні вправи - це єдине, що дійсно допоможе контролювати недуг".
Британські медики кажуть, що "для таких хворих користь від вправ не менша, ніж від фармакологічного лікування".
Зараз Скотт ходить в спортзал п'ять разів на тиждень.
"З кросфітом ніколи не знаєш, що робитимеш наступного разу. Вчора я висів догори ногами, а завтра, можливо, бігатиму... більшість цих вправ - досить технічні, тому дійсно потребують мозкової активності".
Тренер Скота, Найл Макг'ю, є свідком його успіху.
"Скотт не сказав, що має хворобу Паркінсона. Тож ми до нього ніколи не ставились по-особливому", - каже він.
"А коли за шість місяців він все ж таки розповів, багато чого стало зрозуміло. Він багато працював і дійсно добився чималих результатів".
Скотт каже, що кросфіт дав йому перепочинок від проблем.
"Тут я здоровий, я забуваю, що маю хворобу Паркінсона. Вона ніби нікуди не поділась, але водночас її немає", — додає він.
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