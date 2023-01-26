Як заняття в спортзалі допомагають боротись із неврологічними захворюваннями

Джейк Вуд

BBC News

44 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Кросфіт тонізує і мозок, і тіло, каже Скотт

Шість років тому Скотт Генлі помітив зміни у тілі.

"Почала ледь помітно смикатись рука, - розповів 56-річний чоловік BBC. - Потім я відчув оніміння в ногах".

Коли симптоми погіршились, його направили до невролога, і у 2017 році у Скотта діагностували хворобу Паркінсона.

"У певному сенсі ця новина стала полегшенням, - згадує він. - Адже я почувався дедалі гірше, а тепер стало зрозуміло, чому".

Якось на прогулянці в нього раптово відмовила нога.

"Було відчуття, що я у великому металевому черевику. Просто не міг рухатись".

Тремор і судоми були настільки сильними, що, за словами Скотта, він втратив сон.

"Якось я не міг згадати дорогу до роботи. Просто забув, де працював... В голові паморочилось. Це був один з найжахливіших моментів, які я коли-небудь переживав".

Що таке хвороба Паркінсона

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку.

Серед основних симптомів - тремор і сповільненість рухів, також захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном і пам'яттю.

Вважають, що хвороба напряму пов'язана із недостатнім виробленням дофаміну - його рівень у мозку хворих є суттєво меншим, аніж у здорових людей.

Автор фото, Kings College London Підпис до фото, Знімки мозку здорової людини (ліворуч); до прояви перших симптомів хвороби Паркінсона (у центрі); після прояву симптомів (праворуч)

Сигналом розвитку хвороби Паркінсона є порушення в роботі серотонінової системи, яка зокрема відповідає за настрій, апетит, мислення і рухи, кажуть вчені.

Кросфіт

Скотт вирішив, що не хоче, щоб недуга "домінувала" в його житті, і звернувся за порадою до інших людей з хворобою Паркінсона.

"Основна порада, полягала в тому, щоб навчитись чогось нового, що стимулює мозок, — наприклад, в'язати", — пояснює він.

"Це налагоджує роботу мозку, що дуже важливо. І покращуєте фізичну форму".

Скотт хотів поєднати ці два аспекти і знайти щось, що було б водночас фізично й когнітивно складним.

Так, в його житті з'явився кросфіт. Він обрав програму тренувань, спрямовану на покращення рухливості, сили й гнучкості.

Після багатьох років боротьби з хворобою за допомогою фізичної активності, когнітивних вправ і дієти Скотт каже, що повністю позбувся симптомів хвороби.

Автор фото, Scott Hanley Підпис до фото, У 2017 році в Скотта діагностували хворобу Паркінсона

"Тремор в минулому"

Скотт займається кросфітом тричі на тиждень. За чотири-п'ять місяців він вже помітив значні зміни.

"Тремор, судоми, недосипання, кошмари... Все залишилось в минулому".

Востаннє він був у невролога в грудні 2021.

"Хвороба не зникла, як показує томографія. Але вже 15 місяців, як я не маю жодних симптомів".

"Дослідження виявили, що 2,5 години високоінтенсивних вправ на тиждень уповільнюють розвиток хвороби і покращують якість життя у людей, що живуть з хворобою Паркінсона", - каже лікар Джонні Ачесон.

"Якщо вам нещодавно поставили діагноз, то фізичні вправи - це єдине, що дійсно допоможе контролювати недуг".

Британські медики кажуть, що "для таких хворих користь від вправ не менша, ніж від фармакологічного лікування".

Зараз Скотт ходить в спортзал п'ять разів на тиждень.

"З кросфітом ніколи не знаєш, що робитимеш наступного разу. Вчора я висів догори ногами, а завтра, можливо, бігатиму... більшість цих вправ - досить технічні, тому дійсно потребують мозкової активності".

Тренер Скота, Найл Макг'ю, є свідком його успіху.

"Скотт не сказав, що має хворобу Паркінсона. Тож ми до нього ніколи не ставились по-особливому", - каже він.

"А коли за шість місяців він все ж таки розповів, багато чого стало зрозуміло. Він багато працював і дійсно добився чималих результатів".

Скотт каже, що кросфіт дав йому перепочинок від проблем.

"Тут я здоровий, я забуваю, що маю хворобу Паркінсона. Вона ніби нікуди не поділась, але водночас її немає", — додає він.