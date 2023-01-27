Новий наступ Росії: чому росіяни штурмують Вугледар

Сергій Морфінов

для BBC News Україна

34 хвилин(и) тому

Автор фото, генштаб ЗСУ

Вугледар зараз став однією з найгарячіших точок на фронті, яка має стратегічне значення для обох сторін

Після умовного успіху під Соледаром та багатомісячних кровопролитних спроб взяти Бахмут, російська армія пішла на штурм іншого міста на Донеччині - Вугледара.

Це невелике за мірками Донбасу місто має серйозне тактичне і навіть стратегічне значення як для ЗСУ, так і для російських сил - незрівнянно більше, ніж символічний для "вагнерівців" та Пригожина Соледар.

Вугледар

Автор фото, DeepState Підпис до фото, Вугледар має стратегічне значення для обох сторін

До початку повномасштабного вторгнення у Вугледарі жило близько 20 тис. людей. З 2014 року це було прифронтове місто у ближньому тилу.

Утім фронт наблизився до нього вже у березні 2022 року, після того, як російська армія захопила майже знищену на той момент Волноваху за 25 км від нього.

Загалом же Вугледар розташований за 70 км на північ від Маріуполя і лежить на зламі південної та східної ліній фронту російсько-української війни, що і визначає його стратегічну значимість.

Влітку та восени росіяни вже не раз намагалися взяти місто, але тоді просунутися до нього не змогли і лінія зіткнення зупинилася у сусідніх селах Павлівка та Микільське.

Штурм

Автор фото, DeepState Підпис до фото, Ситуація біля Вугледара почала змінюватись 24 січня

24 січня росіяни пішли на новий штурм Вугледара, причому, за даними воєнних оглядачів, у цих боях беруть російські елітні частини - 40-а та 155-а бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Штурм пішов одразу з кількох напрямків.

"Зведеною тактичною групою (до посиленої роти) зі складу 155-ї бригади по напрямку Микільське-Вугледар. Двома взводами з бронетехнікою по напрямку Микільське-район північно-східніше Павлівки. Тактичною групою (до посиленої роти) зі складу 40-ї бригади по напрямку Шевченкове-Новоукраїнка. Зумів просунутись південніше розвилки доріг Павліка-Пречистівка та Павлівка-Новомайорське", - написав оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

За даними української сторони, саме під Вугледаром у ніч на 24 січня були збити три російських ударних гелікоптера Ка-52, які намагалися прикривати атаку росіян.

Дані про наступ з кількох напрямків підтвердив "з того боку" один з польових командирів так званої "ДНР" Олександр Ходаковський.

"Йде боротьба за охоплення Вугледара. Досвід боїв враховано - брати в лоб населений пункт командування доцільності не бачить", - написав він у Telegram 24 січня.

Автор фото, Олег Петренко Підпис до фото, Вугледар під обстрілами російських військ

Щоправда, на наступний день він визнав, що "темпи просування знизилися" і російській піхоті довелося перегруповуватися: "На деяких ділянках противник був вибитий з першої лінії, але відійшов "за фортечні стіни" шахтних комунікацій практично в межах Вугледара".

А у четвер російський воєнкор Євгеній Поддубний заявив про те, що росіяни нібито змогли перерізати одну з двох трас, якою йшло забезпечення Вугледара.

На мапі DeepState сіра зона за останні дні справді підійшла впритул до міста, але про його охоплення чи оточення мова не йде. У своєму огляді за 25 січня спільнота відзначала, що частину дачного масиву на південний схід від Вугледара втрачено.

Пізніше український воєнний оглядач Олег Петренко написав, що, за його даними, 25 січня українські сили змогли трохи покращити ситуацію: "Бої продовжуються в районі Микільських дач. Залишки російської штурмової бригади в районі Вугледарських дач знищено".

У своєму відеоогляді 26 січня ввечері Олег Петренко відзначив, що у Вугледарі росіяни використовують свою звичну тактику "випаленої землі": "Вугледар - дуже маленьке місто, компактне. Зараз воно знищується ствольною артилерією, великими калібрами, реактивною артилерією, авіацією".

За його словами, російські війська продовжують підвозити в навколишні села резерви, щоб посилити наступальне угруповання.

Автор фото, Петренко Олег Telegram Підпис до фото, Спроба штурму Вугледара росіянами у четвер 26 січня ввечері (за даними оглядача Олега Петренка)

І у четвер ввечері в атаку на Вугледар "російське командування відправило три штурмові групи за підтримки ствольної та реактивної артилерії та авіації".

"Бої у напрямку Вугледара посилюються з кожною годиною. Артилерія противника веде обстріл як самого міста, так і посилений обстріл сусідніх населених пунктів і шляхів постачання. Ситуація вкрай важка", - додав воєнний оглядач.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зранку в п'ятницю вказується, що атаку в районі міста силам оборони України вдалося відбити.

Загалом же за останні три дні Вугледар поруч з Бахмутом став однією з найгарячіших точок на всьому українсько-російському фронті.

Значення Вугледара

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Бої навколо Вугледара будуть ключовими для всієї кампанії 2023 на півдні України

Невелике місто Вугледар має велике значення як для української армії, так і для росіян - з точки зору потенціалу для наступів обох сторін.

На думку Костянтина Машовця, штурм Вугледара є частиною першого етапу наступальної операції росіян для охоплення Краматорська та Слов'янська. Вугледар у даному випадку є "південною" частиною цього плану.

"У подальшому противник явно планує прорватися до рубежу Лиман-Никифорівка-Часів Яр-Костянтинівка-Покровськ (можливо, "обмежиться" Селідовим) й таким чином вийти на ближні підступи до Краматорсько-Слов'янської агломерації зі сходу, північного та південного сходу... і власне - півдня", - пише він.

А редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов звертає увагу на те, що Вугледар важливий саме як плацдарм ЗСУ.

"Це стратегічно важливий пункт комунікацій на півдні Донбасу, рубіж для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор", - пише він у Facebook.

Автор фото, 72 бригада ЗСУ

"Захоплення Вугледара значно покращить стратегічне становище російської армії на Донбасі, дозволить поглибити оборону. Мета російського командування у кампанії 2023-го року - захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору. Для захоплення Вугледара росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ - бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів", - додає Юрій Бутусов.

А колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович ще у жовтні пояснював, що з Вугледара ЗСУ "нависають" над залізничним сполученням росіян у Волновасі, яке поєднує південне та східне угруповання російської армії в Україні і яке отримало ще більше значення для південного крила армії РФ після пошкодження Кримського мосту.

І загалом з Вугледара українська армія теоретично може прострілювати російський тил і комунікації майже до самого моря.

В ефірі з Марком Фейгіним Арестович припустив, що штурм Вугледара ще не можна вважати частиною великого стратегічного наступу росіян: "На тактичному рівні конкретному українському солдату, на опорний пункт якого припав головний удар двох рот супротивника, звичайно, доводиться стояти на смерть і це у чистому вигляді подвиг… Але з точки зору заявлених цілей це точно не великий наступ".

Попри важку ситуацію біля міста, Юрій Бутусов відзначає, що українська армія має гарні можливості утримувати місто: "Вугледар є зручним рубежем оборони, він на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати ворогу нової поразки".

І додає: "Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році".