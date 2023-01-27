F-16 незабаром в небі України? Що відомо про "бойових соколів", отримання яких анонсує Київ

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американський F-16 є одним з найкращих винищувачів у світі

Донедавна можливість отримання американських винищувачів для українських збройних сил називали фантастикою. Але зараз офіційний Київ всім своїм виглядом і публічними заявами дає зрозуміти, що скоро літаки з США прибудуть для посилення армії України.

Гігантська диспропорція в кількості бойових літаків між Україною і Росією є одним з найбільш тривожних факторів війни. За оцінками аналітичного порталу Global Firepower, ЗСУ станом на початок поточного року мають 187 готових до використання військових літаків (31 місце в світі), а російська армія - близько 2 тисяч (2 місце в світі).

Частково захистити українське небо від авіанальотів РФ вдається майже виключно за рахунок вдалої роботи української ППО. Однак, для проведення не оборонних, а наступальних операцій ЗСУ вкрай необхідні сучасні винищувачі.

Після прориву в питанні отримання західних танків Київ переключив свою увагу на наступний челлендж - добитися поставок сучасних військових літаків.

Якщо колись отримання танків Abrams вважали нереальним, то й щодо "Бойових Соколів" F-16 зараз у Києві налаштовані оптимістично.

Автор фото, ALEXANDROS AVRAMIDIS/Reuters Підпис до фото, Винищувачі F-16 на озброєнні армії Греції (на фото) і ще 24 країн світу

Заяви влади

Про важливість отримання американських винищувачів наприкінці січня заявив президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після прориву з Abrams відмітив, що це питання вже "взяли в роботу" західні партнери України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що про постачання американських винищувачів можуть оголосити вже найближчими тижнями. Але затримка може бути з навчанням українських пілотів.

"Навчання пілотів ще не розпочали. Це почнеться, коли визначать тип літаків. Найголовнішим претендентом на те, щоб його отримала Україна, є F-16. Він має широкий спектр авіаційного озброєння, що допоможе нам у багатьох цілях", - зазначає Ігнат.

За його оцінками, курс навчання може складати близько пів року.

Про те, що український уряд добиватиметься постачання західних винищувачів четвертого покоління, таких як американські F-16, розповів і радник міністра оборони України Юрій Сак.

"Наступною великою перешкодою стануть винищувачі, - сказав він інтерв'ю агентству Reuters. - Якщо ми їх отримаємо, перевага на полі бою стане величезною".

При цьому ще минулого літа Конгрес схвалив фінансування програми підготовки українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це 100 млн доларів.

Тоді ж пішли розмови, що українські пілоти нібито вже почали навчання. Проте офіційних підтверджень цьому наразі немає.

Вдень 27 січня секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов виклав у своїх соцмережах відео польоту винищувача F-16 і залишив короткий підпис "Незабаром в небі України".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Навчання українських пілотів на F-16 може зайняти до пів року

Що може F-16?

Перші багатофункціональні винищувачі F-16 Fighting Falcon (Бойовий Сокіл) були виготовлені ще в 1974 році американською компанією General Dynamics.

Цей літак декілька разів модернізувався і станом на зараз залишається чи не найпопулярнішим винищувачем в світі. В першу чергу, завдяки своїй універсальності і надійності.

Машина має в довжину близько 15 метрів, в висоту - 5 метрів, а розмах крил складає майже 9,5 метрів. Маса літака з двома ракетами на борту майже 13 тонн.

Крім ракет F-16 ще має шестиствольну авіаційну гармату.

Максимальна швидкість винищувача 2 178 км/год, дальність польоту - 4 220 км, бойовий радіус дії - 1800 км.

Пару років тому стало відомо, що США збираються списати велику кількість військових літаків, зокрема, 47 винищувачів F-16 серій C і D, а також 48 винищувачів F-15 двох серій з такими ж індексами.

Така кількість F-16 дозволила б укомплектувати три-чотири українські ескадрильї. Однак відомостей про те, коли і як це може статися, поки що немає.

Крім того, F-16 стоїть на озброєнні в 25 країнах, багато з яких, ймовірно, у майбутньому захочуть оновити свої ВПС. Наприклад, 2021 року Норвегія продала всі свої F-16 у зв'язку з переходом на F-35A.

За всю історію випустили понад 4500 літаків F-16. Це один з найвдаліших винищувачів четвертого покоління. У всіх видах збройних сил США, за даними на вересень 2021 року, було 1017 літаків серій C і D. Остання масова модернізація рівня Block 50-52 почалася 1994 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американський F-16 по багатьох параметрах переважає свого російського "колегу" - винищувач МіГ-29 (на фото)

Спочатку літак створювався для повітряних боїв - завоювання панування у повітрі. У цьому він схожий з радянським МіГ-29. Він мав гарну тягооснащеність і непогану маневровість.

В американській авіації він виконує роль "робочої конячки" - у повітряних місіях, для яких не потрібні більш потужні та важкі F-15 або сучасні (і дуже дорогі) F-22 та F-35.

F-16 може нести 7,7 тонни різного озброєння на 11 підвісках (дві протиповітряні ракети на кінцівках крила, шість пілонів під крилами та три під фюзеляжем). В цьому його суттєва перевага над російським конкурентом МіГ-29.

Бойове навантаження МіГ-29 - три тонни. Озброєння може розміщуватись на шести вузлах підвіски, і ще один пілон - для підвісного бака.

Ще одна перевага F-16 над МіГ-29 - один двигун. Це збільшує вагову віддачу, тобто співвідношення ваги корисного навантаження до максимальної злітної. F-16 - легший за МіГ приблизно на тонну - і це при тому, що може нести значно більше зброї.

Також важлива особливість F-16 - можливість швидкого отримання оперативної інформації, цілевказівки від зовнішніх розвідувальних засобів. Біля українських кордонів чергують літаки-розвідники країн НАТО.

Українські пілоти в інтерв'ю виданню Air Force Magazine вказували, що головною причиною, чому вони хотіли б отримати саме F-16, є здатність літака виконувати завдання щодо придушення протиповітряної оборони противника.

Керівник фонду "Повернись живим" також неодноразово вказував, що майбутнє української військової авіації - саме за F-16.