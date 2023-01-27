Конгресмен вигадав собі біографію. Але вигнати його хочуть за перевдягання жінкою

Сем Кабрал

BBC News, Вашингтон

17 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Джордж Сантос (праворуч і дрег-квін Тріксі Маттел посварилися у твіттері

Він визнав, що "прикрашав" свою біографію та резюме, але казав, що точно ніколи не був дрег-квін.

(Дрег-квін - сленговий вираз, що використовується для позначення квір-артистів, які переодягаються в яскравий і гарний образ, що привертає увагу. Драг-квін далеко не завжди є гомосексуалами або транссексуалами. Одягаючи одяг, асоційований з жіночою статтю, драг-квін часто використовують перебільшення певних особливостей (характеристик) для гротескного, драматичного чи сатиричного ефекту. - Ред.)

Принаймні доти, поки в мережі не з'явилися фотографії та відео, на яких, як виглядає, нью-йоркський конгресмен Джордж Сантос в молодості виступає у дрег-клубі у Бразилії.

"Я був молодим і веселився на фестивалі", - заявив 34-річний Сантос репортерам, які чатували на нього в аеропорту в суботу.

Відтоді з'явилося ще більше доказів, які підтверджують, що виконавиця, відома друзям у Ріо-де-Жанейро як "Кітара Раваш", насправді є новообраним членом Конгресу.

Непохитний Сантос у понеділок виплеснув емоції у твіттері, де назвав "ганьбою" тих, хто видає себе за нього у нічних шоу, а потім посварився з дрег-особою Тріксі Маттел.

Конгресмен прийняв присягу лише три тижні тому, але вже зіткнувся із численними закликами піти у відставку. Він, імовірно, збрехав про свою вищу освіту, досвід роботи, фінансування кампанії, благодійність для тварин і навіть про віросповідання. Він також неправдиво стверджував, що його дідусь і бабуся пережили Голокост і що його мати загинула під час теракту 11 вересня.

У вівторок спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що Сантоса виженуть з Конгресу, якщо Комітет з етики Палати представників визнає, що він порушив закон.

Але викриття щодо його ролі дрег-квін у минулому залишили ще більше запитань, які потребують відповіді, оскільки він є членом Республіканської партії, що дедалі більш вороже ставиться до культури дрег-квін.

Хоча жоден член Конгресу від Республіканської партії не висловився безпосередньо щодо дрег-минулого Сантоса, це питання стало гарячою проблемою в партії.

Згідно з даними Pen America, щонайменше вісім штатів запровадили законодавство, яке підтримують республіканці, щодо обмежень та цензури дрег-шоу.

Праві групи по всій країні обрушилися з критикою на так звані "години дрег-історій", коли дрег-квін читають казки дітям у бібліотеках, школах і книжкових магазинах, а активісти з захисту батьківських прав виступали проти дрег-заходів, які, як стверджують багато консервативних ЗМІ, є "звабленням" і "сексуалізацією" дітей.

Moms for Liberty, одна з консервативних груп, стверджує, що дрег-культура може бути присутня лише у "просторах для дорослих", і що "введення дрегу в школи наших дітей є навмисною провокацією. Вони хочуть спровокувати у людей реакцію на це".

Колега Сантоса, Марджорі Тейлор Грін з Джорджії, заявила, що "дрег-ідея" "націлена на наших дітей".

Критики такої позиції стверджують, що вона є частиною довгої історії анти-ЛГБТ риторики.

"Це негативна реакція на 50 років, протягом яких збільшувалися свободи щодо одягу та підвищувалась видимість ЛГБТ-спільноти", - каже Майкл Бронскі, професор Гарвардського університету, який багато писав про сексуальність і політику щодо ЛГБТ.

Автор фото, Jeff Livingston Підпис до фото, Джефф Лівінгстон, він же Енні Манілду, виступає під час години дрег-історій

За його словами, організована опозиція такого роду востаннє спостерігалася в 1970-х роках, коли активісти та лідери євангельських християн почали "моральну паніку", яка вилилася у коаліцію "Врятуйте наших дітей".

Противники дрег-культури сьогодні використовують ту саму "стару лінію нападу", зазначає Бронскі, але тепер вони протистоять ЛГБТ-спільноті, яка досягла "неминучого" прогресу, вплетеного в тканину американської культури.

Зростання політичних атак на дрег-культуру

Наразі не до кінця зрозуміло, яку саме позицію Сантос, який вів свою передвиборчу кампанію як відкритий гей-республіканець, займає щодо правого законодавства та анти-дрег риторики, але він підтримував інші анти-ЛГБТ тези, поширені в деяких республіканських колах.

У 2020 році він сказав, що одностатеві пари є "атакою на сім'ю", а діти, які виховуються в таких сім'ях, як правило, виростають "проблемними". Він також є гарячим прихильником закону Флориди, який обмежує ЛГБТ-освіту в початкових школах, який критики назвали "Не кажи гей".

Джефф Лівінгстон, дрег-квін з Лонг-Айленда, який зокрема представляє Сантос, майже десять років виступав у клубах і читав на годинах дрег-історій під іменем Енні Манілду. Оскільки республіканці посилили свою риторику проти дрег-спільноти, він зіткнувся з більшою кількістю протестів під час своїх дрег-заходів минулого року і зазвичай більше не виходить із заходів у повному дрег-костюмі з міркувань безпеки.

Але він не здається.

"Дрег став настільки мейнстримним, що зараз це легша мішень, - каже він. - Кожного разу, коли група меншості отримує хоч якусь владу, більшість це починає турбувати".

Автор фото, Alexander Heimberg

Маючи досвід акторської майстерності та освіту, він також регулярно працює в театрах і літніх таборах. "Є багато квір-людей, які регулярно працюють з дітьми різного віку, і жодних проблем це не викликає, попри образ сексуальних девіантів, який створюють нам консерватори", - каже він.

У штаті нью-йоркської компанії Screaming Queens Алекс Геймберг має понад 100 дрег-артистів, які, за його словами, користуються більшим попитом, ніж будь-коли, - від днів народження до вечірок із збору коштів.

"Країна дуже розділена, [але] не всі ненавидять дрег і протестують", - сказав він.

55-річний Геймберг, який виступав у 1990-х і 2000-х роках як відома дрег-квін міс Андерстуд, каже, що з боку республіканців лицемірство залишати Джорджа Сантоса в Конгресі, засуджуючи при цьому дрег.

"Його неправомірні дії важливіші за те, що він був дрег-квін, - додав він. - Те, що він був дрег-квін, це лише додатковий привід посміятися з нього".