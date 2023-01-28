Як сучасні танки з країн НАТО допоможуть Україні у війні з Росією

Джонатан Біл

кореспондент ВВС з питань оборони

1 година тому

Автор фото, EPA

Чи може цей тиждень стати поворотним у війні для України? Безумовно, це був вирішальний момент, коли коаліція західних країн підтвердила, що нарешті готова постачати Україні бойові сучасні танки.

Німеччина заявила, що надішле танки Leopard 2, а США заявили, що дадуть танки M1 Abrams. Велика Британія вже готує передачу своїх Challenger 2. Свої танки передає Польща. Багато інших країн також заявили, що приєднаються до поставок.

Деякі коментатори вже назвали це потенційною "зміною гри" на полі бою.

Але чи достатньо цього для перемоги у війні?

Бен Беррі, старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень (ISS), каже BBC, що західні танки змінять ситуацію. Однак колишній бригадний генерал британської армії також попереджає, що навряд чи це стане вирішальним моментом.

У сучасній війні танки є ключовим елементом для наступальних операцій — для пробивання ворожих ліній і повернення території.

Якщо їх ефективно використовувати, вони забезпечують мобільну вогневу міць, захист, шок і несподіванку. Якщо їх багато, вони можуть зруйнувати оборону ворога.

Але їм також потрібна підтримка артилерії, щоб спочатку послабити цю оборону, а потім підтримка піхоти, щоб утримати відвойовану територію.

Україна вже чітко дала зрозуміти, що їй потрібна зброя не лише для того, щоб зупинити будь-який потенційний російський наступ навесні, а й для того, щоб відвоювати свою власну територію - щоб йти в атаку.

Як Україна може використовувати танки

Для України немає сенсу розкидати свої танки по лінії фронту довжиною понад 1000 км. Щоб прорвати російську оборону, Україні потрібно буде зосередити свої сили - можливо, на території від п'яти до 20 км.

Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній полковник Королівського танкового полку британської армії, каже, що кількість справді має значення для прориву. Бронетанкова бригада для проведення великої наступальної операції зазвичай повинна мати не менше 70 танків.

Тож понад 100 західних бойових танків можуть мати велике значення, каже він.

Якби Україна мала більше, то могла б спробувати вести одночасні наступальні операції в різних місцях, як це було минулого року на півночі та півдні.

Крім того, є додаткова підтримка, необхідна для того, що називають "загальновійськовим маневром".

Велика Британія надсилає Україні не лише 14 танків Challenger, а й 30 артилерійських САУ та бронемашини для перевезення та захисту військ.

Цей новий пакет військової підтримки також включає машини для розмінування та побудови мостів. Тобто це основні елементи, необхідні для будь-якої наступальної операції.

США також надають Україні понад 100 броньованих машин Bradley і Stryker, а Німеччина - 40 своїх БМП Marder, а також танки.

Танки - це наконечник списа, призначений для швидкого пересування по відкритій місцевості. Challenger 2, Leopard 2 і M1 Abrams є швидшими за більшість танків російського виробництва зі швидкістю понад 40 км/год на пересіченій місцевості.

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Щоб швидко захопити територію танки мають уникати міських районів, де вони є більш вразливими для нападу. Під час невдалої спроби оточити Київ Росія на початку цієї війни продемонструвала, що довга колона бронетехніки на дорозі є легкою мішенню.

Бен Беррі з ISS каже, що під час стрімкої атаки противник буде шукати будь-які слабкі місця ворога. Експерт попереджає, що останні кілька місяців Росія витратила те, щоб зміцнити свої оборонні позиції. Росіяни копали окопи та робили танкові пастки.

Західні танки також приблизно на 20 тонн важчі за російські аналоги. Додаткова броня забезпечує кращий захист, але це також означає, що танки можуть бути занадто важкими, щоб перетинати деякі імпровізовані мости.

Обидві сторони підривали мости у зоні боїв, щоб уповільнити просування противника.

Раптові нічні атаки

Пан де Бреттон-Гордон, який командував ескадрильєю британських танків Challenger, каже, що однією з великих переваг танків західного виробництва є їхня здатність воювати вночі.

Нічні приціли й тепловізори у цих танках - це стандарт. Лише досконаліші моделі російських танків, такі як Т-90, пристосовані до нічних боїв. Атаки у темряві також додають елемент шоку та несподіванки.

Найбільшим викликом для України, на думку експертів, буде логістика - забезпечення пальним, боєприпасами й запчастинами.

Україні наразі доводиться не тільки утримувати свій старий арсенал радянських часів, але й давати раду все більшій кількості різної зброї і техніки, що постачається із Заходу.

Британські танки Challenger 2, наприклад, не використовують боєприпаси за стандартами НАТО, як Leopard і Abrams. Challenger 2 більше не випускають, і навіть британській армії довелося використовувати старі запчастини з інших танків.

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Пан Баррі каже, що українські інженери можуть бути знайомі з ремонтом дизельних двигунів, таких як у Leopard і Challenger. Але він вказує, що американський Abrams має складніший газотурбінний двигун. Він також споживає приблизно вдвічі більше палива, ніж Leopard німецького виробництва.

Якщо обіцянки Заходу будуть виконані, Збройні сили України можуть отримати понад 100 танків. Це все одно не відповідає тому, про що просять ЗСУ.

У жовтні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні для запланованого цього року наступу потрібні додаткові 300 танків, 700 БМП і 500 гаубиць. Україні можуть надати лише половину цього.

Навчання українських військових також займе час - тижні, якщо не місяці. І поки не зрозуміло, коли все це обладнання прибуде.

США зазначили, що їхній 31 танк M1 Abrams може бути готовий лише через місяці.

Україна також чекає відповіді Заходу на її неодноразовий запит щодо сучасних бойових літаків. Армія, що атакує з землі, потребуватиме захисту з повітря.

Західні керівники сподівалися, що Україна зможе розпочати наступ вже цієї весни. Вони вважають, що зараз є вікно можливостей, поки Росія намагається залучити та відновити свої зруйновані сили, а також поповнити свої запаси боєприпасів.

Раніше Україні вдалося довести тим, хто у ній сумнівається, що вони помиляються. Проте все одно українцям знадобиться більше підтримки Заходу, якщо вони хочуть досягти своєї мети - вигнати російські війська.