Що дивитись у лютому: добірка найкращих прем’єр

Ніколас Барбер

BBC Culture

8 хвилин(и) тому

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"Людина-мураха", "Ведмідь під кайфом", "Супер Майк" і документалка про Памелу Андерсон. ВВС склала добірку прем'єр лютого, які варто подивитись.

"Сент-Омер"

Навіщо комусь вбивати власну дитину?

Режисерка Аліса Діоп поставила собі це запитання в 2016 році, коли спостерігала за судом над жінкою, що залишила свою дитину тонути на пляжі.

Свої спогади Діоп перетворила на драму "Сент-Омер".

Головна героїня фільму — З0-річна письменниця Paмa відвідує засідання суду, щоб використати історію реального злочину для сучасної адаптації давньогрецького міфу про Медею.

Справа, яку розглядають в суді маленького містечка Сент-Омер, стосується сенегальської француженки на ім'я Лоранс Колі. Її звинувачують у вбивстві півторарічної дочки, яку вона залишила на пляжі під час припливу.

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"Діоп свідомо використовує безліч прийомів документальних фільмів про реальні злочини, - каже критик Шейла О'Меллі, - і водночас перевертає їх з ніг на голову. Тут і досвід іммігрантів і тіні, які ми тягнемо за собою, коли змінюємо життя".

"Говорять жінки"

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Екранізація однойменної книги канадської письменниці Міріам Тайвз про громаду менонітів (ультраконсервативній християнський протестантський рух), де жінки регулярно зазнавали ґвалтувань.

Книга заснована на реальних подіях в Болівії, де чоловіки за кілька років зґвалтували понад сотню жінок віком від п'яти до 65 років.

Картина отримала номінації на "Оскар" за найкращий фільм та найкращий адаптований сценарій.

"Посередник"

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Дія відбувається у Південній Кореї.

Власник пральні вирішує заробити трохи грошей: він забирає немовлят з церковного "бебі-боксу", де люди залишають небажаних дітей, а потім продає їх потенційним прийомним батькам.

Однак несподівано одна з недолугих матерів вирішує забрати дитину і звертається до поліції.

Кінокартина отримала Срібну пальмову гілку Каннського кінофестивалю-2022 за найкращу чоловічу роль у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

"Памела, історія кохання"

Автор фото, Netflix

Голлівудська суперзірка і "секс-бомба" 90-х Памела Андерсон вже була героїнею мінісеріалу "Пем і Томмі", який розповідає про крадіжку її з ексчоловіком Тіммі Лі скандального секс-відео. Однак акторка заявляла, що негативно ставиться до стрічки, оскільки з нею не зв'язувалися і не просили дозволу на екранізацію цього скандального розділу її життя.

Тому нинішній документальний фільм від Раяна Вайта дозволить Андерсон представити своє життя таким, як вона хоче.

"Супер Майк: Останній танець"

Автор фото, Warner Bros

Це третя частина пригод стриптизера Майка та його танцювальної трупи.

Прем'єра першого фільму "Супер Майк" відбулася у 2012 році, а сиквел "Супер Майк XXL" вийшов у 2015-му.

Відомо, що третя частина стане завершальною.

У ній компанію Ченнингу Татуму складе Сальма Хаєк, яка виконає роль світської левиці й нової подруги стриптизера.

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

Автор фото, Disney

Перші два фільми про Людину-мураху були маломасштабними у багатьох сенсах. Їх переважно "витягла" харизма головного героя, Пола Радда.

Режисер серіалу Пейтон Рід обіцяє, що третій фільм про Людину-мураху буде іншим. Замість безтурботної комедії, дія якої відбувається у Сан-Франциско, він створив епічну пригоду в мікроскопічному всесвіті, де керує лиходій Канг-завойовник (Джонатан Мейджорс).

"Мені здалося цікавим взяти найкрихітніших месників і протиставити їх наймогутнішій силі мультивсесвіту", - сказав Рід виданню EW.

"Стук у двері"

Автор фото, Universal

Американський психологічний фільм жахів режисера М. Найта Шьямалана знятий на основі роману Пола Тремблея "Хатинка на краю світу".

В будинок подружжя та їхньої дитини вриваються четверо незнайомців.

Злочинці стверджують, що повинні вбити одного члена родини, інакше станеться апокаліпсис, і світ буде знищений.

"Ведмідь під кайфом"

Автор фото, Universal Pictures

Чорна комедія, заснована на реальній історії, що трапилась у 1985 році.

Літак, на якому наркокур'єри мають доставити свій вантаж, зазнає аварії. Перевізникам не залишається нічого іншого, як скинути сумку з товаром над лісовим масивом.

Однак наркотики опиняються в лапах ведмедя, який проковтнувши пакетик з кокаїном, оскаженів й почав кидатись на людей.

Небезпека посилюється тим, що в цьому ж лісі, окрім озброєних поліцейських, є звичайні люди, і тепер кожному з них потрібно докласти багато зусиль, щоб вибратись з лісу цілими й неушкодженими.

"Дивовижний Моріс"

Автор фото, Alamy

Кіт-аферист Моріс разом з розумними пацюками вигадали аферу: гризуни псують життя людям, а Моріс за невелику плату "рятує" їх від гризунів.

У кожному місті авантюристи легко поповнюють кишені, але одного разу під час подорожі вони стикаються з таємничою загрозою.

Мультфільм заснований на романі фантаста Террі Пратчетта, написаному переважно для молодої аудиторії. Письменник спробував осучаснити сюжети про Щурячого короля та Гамельнського щуролова.

"До тебе чи до мене?"

Автор фото, Netflix

Ліричний ромком, який Netflix випустить напередодні Дня святого Валентина.

Колись вони провели чудову ніч разом, але вирішили залишитись друзями.

Минули роки, але обоє відчувають, що чогось не вистачає в житті, тому домовились обмінятись будинками на тиждень.

Деббі (Різ Візерспун) їде до Нью-Йорка, а Пітер (Ештон Катчер) - до Лос-Анджелеса.

За деякий час герої розуміють, що досі зберігають у душі ніжні почуття, які ховали так довго.