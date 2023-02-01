Що зміниться з 1 лютого 2023: виплати військовим, субсидії та допомога переселенцям

1 година тому

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Від 1 лютого відбудуться зміни у тому, скільки отримуватимуть військові, як виплачуватимуться субсидії, виплати ВПО, а також українські біженці у деяких європейських країнах.

Виплати військовим: більші чи менші?

З 1 лютого винагорода для військових зміниться залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.

При цьому, як наголошують у міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Зміни стосуватимуться лише військових і правоохоронців в тилу поза зоною бойових дій. Їх, швидше за все, позбавлять доплат у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують, пояснюють в міноборони.

Бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, "які воюють з противником на передньому краї", наголошують у міноборони. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

"Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій", - йдеться у повідомленні міноборони.

Там також наводять приклад: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

Крім того, у міноборони повідомили і про збільшення основного грошового забезпечення - для військових воно не може бути меншим за 20100 грн на місяць, а для поліцейських та рятувальників - не менше 17000 грн на місяць.

Субсидії остаточно монетизовані

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Отримати субсидію, як і пенсію, на пошті відтепер зможуть лише пенсіонери

Від 1 лютого скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами, - усі субсидії виплачуватимуться у грошовій формі.

Якщо у вас вже є банківський рахунок, на який надходять житлові субсидії або пенсія, то для вас нічого не зміниться. Проте якщо отримувач субсидії не відкрив рахунок в банку або не повідомив, на який рахунок переказувати ці виплати, гроші надходитимуть на відкриті Пенсійним фондом рахунки в "Ощадбанку".

Щоб отримати гроші, потрібно звернутися до "Ощадбанку", а також відкрити в ньому - або іншому банку - особистий рахунок. Отримання грошей також можна оформити на "Укрпошті".

Після цього треба сплатити за комунальні послуги у звичайний спосіб.

Тож від 1 лютого "Ощадбанк" не перераховуватиме автоматично комунальникам кошти субсидій, як це було раніше. Одержувач пільг має отримати ці гроші в касі або на рахунок та сам сплатити комірне безпосередньо постачальникам комунальних послуг.

Таким чином, оплата комуналки стане однаковою для усіх, а ті, хто отримує субсидії, матимуть адресну грошову компенсацію.

У цих змінах є один важливий виняток: пенсіонери і надалі зможуть отримувати субсидію через відділення "Укрпошти" разом із пенсією без відкриття рахунку (або, якщо пенсіонеру приносять доставляють пенсію додому, разом із нею мають надійти і гроші на субсидії).

Від початку 2023 року надання та виплату комунальних субсидій адмініструє пенсійний фонд України.

LED-електрифікація всієї країни

В лютому на повну запрацює програма, в межах якої українці можуть безкоштовно замінити старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

Про офіційний запуск програми урядовці заявили в січні, а у тестовому режимі проєкт почав працювати із середини січня.

Кожен українець може замінити у відділеннях "Укрпошти" п'ять старих ламп розжарювання на таку ж кількість енергоощадних LED-ламп. Мета програми - "знизити обсяг споживання світла та допомогти енергосистемі країни", значну частину якої зруйнували чи пошкодили російські масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

Як заявила віцепрем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко, "кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість зайти до "Укрпошти" і обміняти лампи розжарювання на LED-лампочки".

Але краще заздалегідь залишити заявку в додатку "Дія", а потім вже забрати їх на "Укрпошті".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Якщо програма із заміни старих лампочок на енергоефективні буде успішною, можна заощадити стільки електрики, скільки дає один атомний реактор за рік

До відділень "Укрпошти" треба приходити з паспортом та податковим кодом. Якщо ви не зробили передзамовлення через "Дію", або у вас немає цього додатку, лампочки на пошті можуть видати й одразу, якщо вони будуть в наявності.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що заявка, зроблена через "Дію", буде чинною впродовж п'яти днів: "Якщо протягом п'яти днів ви не прийшли, вам потрібно буде наново оформити заявку".

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, на першому етапі програма стартувала в усіх обласних центрах, а також у Краматорську, Кривому Розі та Покровську.

Далі до програми долучать невеликі міста, а до кінця лютого LED-ламп планують видавати замість старих ламп розжарювання й у сільських поштових відділеннях.

В рамках програми планується обміняти 50 мільйонів ламп розжарювання на аналогічну кількість LED-ламп.

За підрахунками ініціаторів проєкту, це дасть можливість щороку економити 1 ГВт електроенергії, що дорівнює річному виробництву одного енергоблоку АЕС.

Є й інші підрахунки: при заміні 50 млн старих ламп розжарювання на LED-лампочки зменшиться пікове навантаження на електромережі до 10%.

"З початком масованих обстрілів Україна відчуває брак електроенергії. За даними "Укренерго", до 40% енергії споживається домогосподарствами. Одним з основних джерел підвищеного навантаження на електромережі є старі лампи розжарювання, які використовуються в домогосподарствах. А вони використовують у 8 разів більше електроенергії за сучасні лампи", - пояснюють в уряді.

Проєкт здійснюється за підтримки ЄС, який безкоштовно надає Україні 30 мільйонів LED-ламп, ще 5 мільйонів надає безпосередньо Франція.

Виплати ВПО за новим принципом

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З 1 лютого 2023 року під час виплат внутрішньо переміщеним особам діятиме перелік територіальних громад, сформований за новим принципом.

При призначені виплат йтиметься про території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

окуповані Росією, на яких не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.

До оновленого переліку, що його складає уряд, увійшли території: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО складає 2000 грн для дорослого та 3000 для дітей та людей з інвалідністю.

За даними міністерства соціальної політики, із 4,9 млн офіційно зареєстрованих ВПО понад 3,5 млн стали такими після 24 лютого 2022 року. 1,8 млн із них отримали від держави допомогу на проживання. На це із бюджету 2022 року витратили 57 млрд грн.

Тим часом агенція ООН у справах біженців знову відкрила реєстрацію на отримання допомоги ВПО. Українці можуть розраховувати на 2 200 грн на кожного члена сім'ї, допомога виплачуватиметься протягом трьох місяців.

Допомога українцям за кордоном скорочується

Від 1 лютого 2023 року українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, повинні оплачувати 50% вартості свого проживання, але не більше 40 злотих за одну людину на день.

З 1 травня сума збільшиться: переселенці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат, але не більш ніж 60 злотих за одну людину на день.

Проте ці зміни не поширюватиметься на людей, які, наприклад, через інвалідність, вік, важку життєву ситуацію, вагітність або необхідність догляду за дітьми не можуть працювати та заробляти гроші.

А у Нідерландах з 1 лютого скасовують виплати тим родинам, де хоча б один дорослий працює та має дохід.

Нафтове ембарго: продовження

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Окрім запровадженого наприкінці минулого року ембарго на російську нафту з 5 лютого має набрати чинності ембарго на нафтопродукти.

Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю - price cap. Для сирої нафти, що доставляється морським шляхом, це обмеження було встановлене на рівні 60 доларів за барель і поки що не переглядалося попри критику з боку багатьох оглядачів.

Для нафтопродуктів Єврокомісія запропонувала встановити граничні на рівні $100 і $45 за барель. Перша ціна - для продуктів, які торгуються дорожче сирої нафти (наприклад, дизельне пальне), друга - для тих, що торгуються дешевше (наприклад, мазут).

Російські нафтові доходи, що до вторгнення в Україну давали 15-20% російського ВВП, третину доходів бюджету і близько 40% доходів від експорту, почали знижуватися ще від осені минулого року. Тоді ембарго ще не запровадили, але країни-традиційні імпортери російської нафти вже готувалися до цього, шукаючи інших постачальників.